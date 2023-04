O Dia do Atentado: conheça sinopse, elenco e trailer do filme na Netflix

O filme O Dia do Atentado (Patriot’s Day, no título original) chegou recentemente ao catálogo da Netflix e já ocupa o segundo lugar de produções mais vistas do streaming. Lançado em 2016 e com direção de Peter Berg, o longa de ação é baseado no livro Boston Strong, de Casey Sherman e Dave Wedge. Estrelado por Mark Wahlberg e Alex Wolff, a trama acompanha um policial que, com a ajuda de civis, busca os terroristas responsáveis pelo atentado da maratona de Boston, em 2013.

Com um pouco mais de duas horas de duração, a obra cinematográfica teve distribuição pela CBS Films via Lionsgate nos Estados Unidos, enquanto no Brasil a responsável foi a Paris Filmes. Confira, a seguir, mais detalhes de O Dia do Atentado, como sinopse, elenco e repercussão.

2 de 2 Mark Wahlberg é um policial que vivenciou o terrorismo na maratona de Boston em 2013 — Foto: Divulgação/Paris Filmes Mark Wahlberg é um policial que vivenciou o terrorismo na maratona de Boston em 2013 — Foto: Divulgação/Paris Filmes

Enredo de O Dia do Atentado

Baseada em fatos reais, a história segue o sargento de polícia Tommy Saunders após os atentados terroristas à Maratona de Boston em 2013. Junto do agente especial do FBI Richard DesLauriers e o comissário Ed Davis, bem como um grupo de sobreviventes revoltados com o ato, eles partem em busca dos responsáveis pela tragédia. O objetivo é impedir mais ataques e novas vítimas.

Elenco

Estrelado por Mark Wahlberg (Transformers 4) no papel do policial Tommy Saunders e Alex Wolff (Hereditário) interpretando o terrorista Dzhokhar Tsarnaev, o elenco de O Dia do Atentado ainda é composto por nomes como Themo Melikidze (Beautiful Something) vivendo Tamerlan Tsarnaev, Kevin Bacon (Footloose) como o agente especial Richard e John Goodman (O Grande Lebowski) dando vida ao comissário Ed Davis.

Além disso, estão no time de atuação também Michelle Monaghan (O Melhor Amigo da Noiva), Melissa Benoist (Supergirl), Jimmy O. Yang (Um Match Surpresa), Jake Picking (Top Gun: Maverick), James Colby (O Pacificador), J. K. Simmons (Whiplash) e Lana Condor (Para Todos os Garotos que Já Amei).

Repercussão

Com uma bilheteria abaixo do esperado, o longa-metragem teve uma recepção acima da média tanto pelo público quanto pela crítica especializada. No site agregador IMDb, por exemplo, O Dia do Atentado tem nota 7.3 de 10, com base em 106 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, o trabalho de Peter Berg tem aprovação de 80% da crítica e 86% da audiência. Segundo o consenso do site em questão, o filme "oferece uma homenagem emocionante e solidamente elaborada aos heróis de uma tragédia americana da vida real, sem entrar no território do thriller de ação explorador".

Em veículos internacionais, como é caso do Deep Focus Review, o jornalista Brian Eggert tece comentários negativos sobre o roteiro, alegando que "apesar das boas intenções de Berg, sua produção altamente detalhada recria uma tragédia nacional talvez muito cedo e sem perspectiva suficiente".

Por fim, Robbie Collin, do The Telegraph, descreve o filme, inicialmente, como "emocionante, bem atuado, comovente e construído com convicção e talento". Por outro lado, ele destaca que mesmo com todos esses pontos positivos, "um filme sobre um ataque tão sem sentido não deve ter medo, de vez em quando, de fazer um pouco menos de sentido".