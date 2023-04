O que é SmartThings? Entenda para que serve o app da Samsung

O SmartThings funciona como um hub de monitoramento e controle de aparelhos inteligentes, e ele promete integrar toda a casa sem grandes dificuldades. Ao fazer o download do aplicativo e conectá-lo aos dispositivos smart que você tiver em casa, é possível dar diferentes comandos e otimizar o funcionamento dos seus eletrodomésticos via celular. Por exemplo, com o app, é possível ligar o ar-condicionado do seu quarto minutos antes de chegar em casa, ou ajustar a temperatura da sua geladeira ou freezer à distância.

Se você está na dúvida se o aparelho que tem em casa é compatível com o app, é possível confirmar a informação no site oficial da Samsung . Por lá, basta selecionar a categoria do produto desejado e fazer uma busca, que pode ser pelo número de série do dispositivo.

Sim, o SmartThings oferece conexão com assistentes virtuais como Alexa, Google Assistente e Bixby, o que pode ajudar a tornar a casa ainda mais conectada. Por meio desta função, é possível controlar os aparelhos com comandos de voz, sem tocar no celular. Para isso, conecte sua conta da Amazon ou do Google no SmartThings, e faça as configurações do comando de voz no aplicativo do assistente.