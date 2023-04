O que esperar de Street Fighter 6? Saiba tudo sobre o novo jogo de luta

Street Fighter 6 é o novo lançamento da clássica franquia de jogos de luta da Capcom , que chega em 2 de junho para PC ( Steam ), PlayStation 4 ( PS4 ), PlayStation 5 ( PS5 ), Xbox Series X e Xbox Series S . Segundo desenvolvedores, o game vai revolucionar mais uma vez o gênero com a maior quantidade de conteúdo single player já vista em um título da série, com destaque para o modo World Tour. Além disso, usuários poderão aproveitar funcionalidades online para sustentar a comunidade competitiva -- incluindo netcode de rollback e crossplay entre plataformas.

Vale lembrar que uma versão de demonstração já está disponível gratuitamente, conforme anunciado no mais recente Street Fighter 6 Showcase. Confira, a seguir, tudo o que você precisa saber sobre Street Fighter 6.

Street Fighter 6 traz personagens clássicos e estreantes já no elenco de lançamento; veja mais detalhes sobre o título, como gameplay, data de lançamento e plataformas — Foto: Divulgação/Capcom

Data de lançamento, plataformas e preço

A partir de 2 de junho, Street Fighter 6 estará disponível para PC (via Steam), PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5) e Xbox Series X/S. Seguindo uma tendência do mercado, o Xbox One não receberá o jogo no lançamento, de forma que os interessados deverão migrar para o console da atual geração da Microsoft.

Na plataforma Steam, é possível garantir a edição básica de Street Fighter 6 por R$ 249 na pré-venda. Caso o usuário opte pela Nuuvem, o jogo sai 10% mais barato. Já nos consoles, a edição básica está custando R$ 279,50. Existem ainda as edições Deluxe e Ultimate, que incluem o primeiro Passe de Personagens e outros bônus, por R$ 409,50 e R$ 499,90, respectivamente.

Street Fighter 6 supera expectativas em teste e leva franquia ao seu ponto mais alto — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

Personagens disponíveis no lançamento

A Capcom já confirmou que o elenco inicial de Street Fighter 6 conta com 18 lutadores. O número é maior que elenco do seu antecessor, Street Fighter 5, que trouxe 16 personagens selecionáveis. Veja a lista completa a seguir:

Ryu;

Luke;

Jamie;

Chun-Li;

Guile;

Kimberly;

Juri;

Ken;

Blanka;

Dhalsim;

E. Honda;

Dee Jay;

Manon;

Marisa;

JP;

Zangief;

Lily;

Cammy.

Vale lembrar que os quatro lutadores adicionais que compõem o primeiro Passe de Personagens também já foram confirmados oficialmente. Veja a seguir:

Rashid (3º trimestre de 2023);

A.K.I (4º trimestre de 2023);

Ed (1º trimestre de 2024);

Akuma (2º trimestre de 2024).

Street Fighter 6 traz elenco inicial com 18 lutadores selecionáveis, com dois a mais do que no título anterior da série, Street Fighter 5. — Foto: Divulgação/Capcom

O jogo terá netcode de rollback e crossplay?

Sim, Street Fighter 6 terá suporte a netcode de rollback e cross-play já no seu lançamento. A Capcom tem realizado vários testes Beta para garantir que as funcionalidades online estejam em ordem quando o game chegar, e as impressões iniciais foram muito positivas -- conforme testado pelo TechTudo.

Hoje em dia, o netcode de rollback é fundamental para garantir partidas online mais estáveis e confiáveis. A tecnologia trabalha com previsões e, se bem implementada, faz com que oscilações de conexão sejam praticamente imperceptíveis. Isso significa que o atraso excessivo de comandos, comum ao chamado netcode de delay, não acontece em Street Fighter 6. Como consequência, passa a ser possível jogar contra adversários de regiões cada vez mais distantes.

O crossplay, por sua vez, é uma tecnologia mais familiar aos gamers, já que permite aos jogadores se conectarem às partidas online sem barreiras entre plataformas. Nos jogos de luta, isso é especialmente importante porque, enquanto nicho, é vantajoso que a comunidade esteja unificada. Desta forma, as filas de partidas ficam mais movimentadas e qualquer jogador poderá ser convidado para uma sala, independente da plataforma de preferência.

Street Fighter 6 chega ao PC, PS4, PS5 e Xbox Series em 2023 com suporte a cross-play — Foto: Divulgação/Capcom

Quais são os modos de Street Fighter 6?

Em resumo, Street Fighter 6 é construído em três pilares: World Tour, Battle Hub e Fighting Ground. De acordo com a Capcom, cada um foi tratado individualmente, com a importância de um jogo completo, e oferece uma grande variedade de conteúdo aos usuários.

No World Tour, é possível criar um avatar personalizável, aprender técnicas e estilos de luta com mestres lendários da franquia. O modo é pensado especialmente para novatos em jogos de luta e traz mecânicas pensadas para ensinar instintivamente os seus fundamentos. Enquanto aproveitam a história, os jogadores podem explorar cenários abertos, lutar contra NPCs com transições em tempo real e evoluir o avatar com mecânicas de RPG.

Já o Battle Hub é o espaço social de Street Fighter 6. É possível se sentar em cabines para jogar com outros jogadores, tirar fotos em grupo, revisitar clássicos como Street Fighter 2 e Final Fight, e até mesmo participar de eventos especiais que agitam o lobby inteiro, incluindo torneios. Será possível até mesmo lutar contra outros avatares.

Por fim, o Fighting Ground traz os modos tradicionais de qualquer jogo de luta, entre eles: Arcade, Treinamento, Tutorial, Guia de Personagens, Versus, Partidas Ranqueadas e Casuais, Salas Privadas, Batalhas entre Equipes, entre outros.

World Tour de Street Fighter 6 traz não apenas Metro City, mas outras regiões exploráveis — Foto: Divulgação/Cpacom

Quais as novas mecânicas de Street Fighter 6?

A nova mecânica universal de Street Fighter 6 se chama Drive System. Ela é representada pelas barras verdes localizadas abaixo da vida dos personagens. As lutas sempre começam com essas barras cheias e, através delas, os jogadores podem realizar movimentos especiais, como Drive Impact, Drive Parry, Overdrive (Especiais Ex), Drive Rush e Drive Reversal.

Cada um desses movimentos consome uma determinada quantidade de barra, que depois se recupera automaticamente ou conforme o jogador desfere golpes. É preciso prestar atenção, pois o personagem entra em exaustão caso todas as barras sejam consumidas.

Durante esse período, ele sofre dano ao se defender e é incapaz de utilizar qualquer um dos movimentos de Drive. Por isso, é importante saber quando conservar recursos ou apostar tudo em uma jogada decisiva.

Marisa é uma das estreantes de Street Fighter 6 — Foto: Divulgação/Capcom

É um bom game para iniciantes em jogos de luta?

Sim, Street Fighter 6 se preocupa desde o início em abraçar os usuiários que nunca tiveram contato com jogos de luta. Isso é evidente não apenas pelos seus modos single-player mais descontraídos, mas também por disponibilizar o tipo de controle moderno. Dessa forma, os jogadores podem se divertir sem a necessidade de realizar comandos difíceis, o que permite aproveitar o fluxo das lutas.

Em resumo, o estilo de controle moderno permite realizar golpes especiais com combinações simples de botões. Dessa forma, é possível soltar Hadouken com apenas um botão, por exemplo. Existe ainda um sistema de combos assistidos, que traz sequências pré-definidas ao segurar o botão designado.

Vale lembrar que o estilo de comando clássico, com seis botões, segue disponível e pode ser selecionado pelos jogadores a qualquer instante. Conforme os novatos se sentirem mais confortáveis com jogos de luta, seria interessante dar uma chance e explorar mais possibilidades.

É possível testar Street Fighter 6 antes do lançamento?

Sim, existe uma versão de demonstração gratuita de Street Fighter 6 disponível para PC e consoles. Ela traz um pouco do primeiro capítulo do World Tour, além do modo de criação de personagens. É possível, ainda, explorar um pouco do tutorial e lutar contra a CPU ou com algum amigo localmente. Vale lembrar que apenas dois personagens estão disponíveis para teste: Luke e Ryu.

Para baixar, basta acessar a loja digital de preferência — Steam, PlayStation Store ou Microsoft Store — e procurar por Street Fighter 6 Demo. Vale lembrar que não é possível jogar online de maneira oficial com essa versão, pois não se trata de um Beta.