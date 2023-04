O que esperar de Zelda: Tears of the Kingdom? Saiba tudo sobre o game

O game pode ser considerado o maior lançamento da Nintendo desde a chegada de seu antecessor, o que faz muitos interessados procurarem saber mais e mais informações sobre o novo título. A seguir, confira tudo o que se sabe sobre Tears of the Kingdom.

Confira tudo sobre The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — Foto: Divulgação/Nintendo

Exclusividade, data de lançamento e preço

The Legend of Zelda: Tears of te Kingdom só estará disponível para o Nintendo Switch. Assim como outras franquias da Nintendo, as chances são praticamente nulas de o game aparecer em algum console concorrente ou no PC. O jogo já está em pré-venda e será lançado no dia 12 de maio de 2023, com preço de R$ 357,99 na loja oficial da gigante japonesa.

Quantas horas o jogo tem?

Não há como saber no momento quantas horas de gameplay tem Tears of the Kingdom. Entretanto, existem especulações baseadas na quantidade de tempo necessária para finalizar Breath of the Wild, ao mesmo tempo que se leva em consideração que a sequência será um jogo maior. Assim, estima-se que a duração das quests principais de Tears of the Kingdom seja de, aproximadamente, 50 horas.

Caso você esteja mirando o 100% do game, talvez você precise de mais de 100 horas para finalizar side quests e ir atrás de cada item colecionável. Importante lembrar que tudo depende do nível de habilidade de cada jogador também.

Quando se passa Tears of the Kingdom?

Essa não é uma pergunta simples. Afinal, estamos falando de The Legend of Zelda, uma franquia que conhecida por abordar o tema de viagens no tempo. A princípio, acredita-se que Tears of the Kingdom se passe logo após os acontecimentos de Breath of the Wild, já que Link e Zelda apresentam uma aparência muito semelhante ao que é visto no jogo antecessor. Porém, há dois detalhes que puderam ser notados nos trailers do game: o corte de cabelo dos dois está diferente e as roupas de Link estão menos refinadas, com uma aparência razoavelmente mais primitiva.

Podemos relacionar essas mudanças nos personagens com o design de Tears of the Kingdom, que gira em torno dos Zonai, uma tribo antiga que aparece em Breath of the Wild apenas em descrições de itens e no ambiente em geral. Como se trata de uma tribo antiga na história do jogo, há a possibilidade de a sequência envolver viagens no tempo, neste caso para o passado, o que não seria novidade.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom pode envolver viagens no tempo, um tema muito recorrente na franquia — Foto: Divulgação/Nintendo

O que muda na gameplay?

No dia 28 de março, a Nintendo fez uma transmissão focada em explicar algumas novas mecânicas na gameplay de Tears of the Kingdom. As novidades envolveram habilidades inéditas que ajudarão Link a se locomover com mais facilidade nos diferentes e verticais territórios presentes em Tears of the Kingdom.

Entre essas habilidades de locomoção, estão Rewind, para retroceder objetos, e a Ascend, utilizada para atravessar tetos e chegar ao próximo andar sem dificuldades. Outra habilidade apresentada foi a Fuse. Essa testará a criatividade dos jogadores, visto que ela pode fundir armas com objetos e elementos do cenário para conceder melhorias como maior alcance, mais resistência e propriedades especiais. É possível, por exemplo, criar flechas teleguiadas e carregadas por algum tipo de elemento para enfrentar os inimigos.

As armas vão continuar a quebrar com facilidade?

A facilidade com o qual as armas quebram em Breath of the Wild sempre irritou os jogadores, fazendo-os enviar suas reclamações para a Nintendo sobre isso. Embora não haja uma confirmação oficial sobre o retorno dessa mecânica de durabilidade de armas, tudo indica que ela estará em Tears of the Kingdom.

Sim, as armas frágeis como vidro irritam, mas também ajudam os jogadores a trabalharem mais em seus estilos de jogo. Dessa forma, espera-se que a Nintendo traga ajustes para um dos poucos alvos de crítica de Breath of the Wild e leve maneiras mais convenientes de consertar as armas.

Durabilidade nas armas é um dos poucos pontos que desagradaram os jogadores de Breath of the Wild, mas espera-se mudanças positivas na sequência — Foto: Divulgação/Nintendo

Como serão as dungeons?

Diferentemente dos meses que antecederam o lançamento de Breath of the Wild, quase não há pistas a respeito de como serão as dungeons em Tears of the Kingdom. É sabido que o jogo de 2017 partiu para o estilo mais tradicional de Zelda ao trazer elementos dos santuários (shrines) e das bestas divinas (Divine Beasts) como dungeons, mas todos já tinham uma boa ideia a respeito do conteúdo antes de o jogo lançar.

Agora, com Tears of the Kingdom, há apenas teorias um pouco vagas, como a possibilidade de masmorras voadoras devido ao Castelo de Hyrule aparecer no ar durante os trailers. Enfim, resta aguardar o lançamento para ver o que a Nintendo preparou.

Dungeons aéreas? É uma das especulações para The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — Foto: Divulgação/Nintendo

O que aconteceu com Zelda?

Em Breath of the Wild, a Zelda quase não aparece fisicamente, tendo a presença limitada aos flashbacks das memórias (memories). Ainda assim, esses trechos ajudam o jogador a entender bem a história tanto da personagem como de Hyrule. Para Tears of the Kingdom, há poucas informações e muitas perguntas e possibilidades a respeito da Zelda. Nos trailers do game, vimos a princesa caindo em um poço escuro e a apresentação de um mural misterioso, por exemplo, mas ainda há muito mistério.

As possibilidades apresentadas envolvem desde Zelda retornar ao seu antigo papel como donzela em perigo até ter um impacto mais considerável na trama, sendo, inclusive, uma personagem jogável. Há ainda a teoria sobre as Tears of the Kingdom (lágrimas do reino) serem dela, mas, além de ser apenas uma teoria, não se tem qualquer ideia sobre como esse detalhe seria utilizado na história. Assim como as dungeons, será necessário aguardar o lançamento do game para saber o papel da Zelda na história.

Há poucas informações sobre o que aconteceu com a Zelda no trailer onde ela cai na escuridão e qual será seu papel em Tears of the Kingdom — Foto: Divulgação/Nintendo