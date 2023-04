Onde assistir a Fear The Walking Dead? Relembre elenco e temporadas

A oitava e última temporada da série Fear The Walking Dead estreará no dia 15 de maio aqui no Brasil, pelo canal pago AMC. Já as demais seasons encontram-se atualmente disponíveis no catálogo da Amazon Prime Video . Criada por Robert Kirkman e Dave Erickson, a produção americana é um spin-off de The Walking Dead , baseado nos quadrinhos de mesmo nome de Robert Kirkman, Tony Moore e Charlie Adlard. Lançado oficialmente em 2015, o drama de apocalipse zumbi é estrelado por Lennie James e Cliff Curtis, e acompanha uma família de sobreviventes no início da contaminação de mortos-vivos.

Com sete temporadas e 101 episódios até o momento, a última season do seriado será dividida em duas partes com seis episódios cada. Se você gosta de histórias sobre apocalipse zumbi, confira abaixo mais detalhes de Fear The Walking Dead, como sinopse, elenco e repercussão.

Enredo de Fear The Walking Dead

Ambientada inicialmente em Los Angeles, a trama apocalíptica acompanha uma família disfuncional logo no início da contaminação zumbi. A conselheira do ensino médio Madison Clark (Dickens) e seus dois filhos, a adolescente Alicia (Debnam-Carey) e Nick (Dillane), deverão se juntar à família do seu noivo Travis Manawa (Curtis).

Ao saber do surto de zumbis, Travis parte em busca da família e de sua ex-esposa. Assim, eles deverão aprender juntos a se reinventar, se quiserem sobreviver ao colapso da civilização. Nas temporadas seguintes a família Clark continua viva, já que desenvolveram várias habilidades, mas com muitos obstáculos.

Elenco

Fear The Walking Dead é estrelada por Kim Dickens (Garota Exemplar) no papel de Madison Clark, Cliff Curtis (Colombiana) interpretando Travis Manawa, Alycia Debnam-Carey (The 100) como Alicia e Lennie James (The Walking Dead) dando vida a Morgan Jones.

Também fazem parte do elenco Frank Dillane (No Coração do Mar), Colman Domingo (A Lenda de Candyman), Maggie Grace (A Névoa), Elizabeth Rodriguez (Miami Vice), Karen David (Era Uma Vez), Lorenzo James Henrie (Esse Ano Vai), Jenna Elfman (Amizade Colorida) e Colby Minifie (The Boys).

Repercussão

As primeiras temporadas de Fear The Walking Dead tiveram uma boa audiência para uma série de televisão, além de uma performance positiva nos sites agregadores. No IMDb, o seriado sobre mortos-vivos tem nota 6.8 de 10, com base em 133 mil considerações.

Já no Rotten Tomatoes, a adaptação tem aprovação de 75% pela crítica e uma pontuação de 59% em relação à audiência. Segundo o consenso do site em questão, "Fear the Walking Dead recicla elementos de seu antecessor, mas ainda é melancólico e cativante o suficiente para competir com o original".