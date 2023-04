Onde assistir a Gilmore Girls? Relembre sinopse, elenco e spin-off

A série Gilmore Girls está disponível na íntegra no catálogo da Netflix . Criada por Amy Sherman-Palladino (A Maravilhosa Sra. Maisel), que também foi showrunner do projeto, a produção americana foi ao ar nos anos 2000 até 2007, inicialmente pelo canal The WB e, posteriormente, pela The CW. Estrelada por Lauren Graham (Lorelai) e Alexis Bledel (Rory), a comédia dramática acompanha a relação íntima de uma mãe solteira que tenta criar a filha adolescente em uma cidadezinha peculiar, chamada Stars Hollow.

Com sete temporadas e 153 episódios ao todo, o seriado foca em diálogos extensos repletos de referências da cultura pop, enquanto que a produção e distribuição ficou por conta da Warner Bros. Television. Se você gosta de séries clássicas dos anos 2000, então confira, a seguir, mais detalhes de Gilmore Girls, como sinopse, elenco, repercussão e informações sobre o spin-off da Netflix.

1 de 3 Série de comédia dramática é protagonizada por Lauren Graham e Alexis Bledel — Foto: Divulgação/Warner Bros. Television Série de comédia dramática é protagonizada por Lauren Graham e Alexis Bledel — Foto: Divulgação/Warner Bros. Television

Enredo de Gilmore Girls

A história segue Lorelai Gilmore, uma jovem de família abastada que, após engravidar do namorado aos 16 anos, resolve fugir com a filha para não ter que aturar o conservadorismo dos pais, que queriam que ela se cassasse com o pai da bebê. Ao encontrar refúgio e ajuda na cidadezinha pitoresca de Stars Hollow, em Connecticut, Lorelai passa a trabalhar em uma pousada.

Com o passar dos anos, Rory, filha da protagonista e agora com 16 anos, se torna uma adolescente responsável e extremamente inteligente, cujo maior sonho é ingressar em Harvard. No entanto, ao ver a filha conseguir entrar para o liceu privado de Chilton, um colégio de elite, Lorelai se vê obrigada a pedir aos pais um empréstimo para pagar as mensalidades.

Com direito a muitas risadas, dramas familiares, pressão escolar e romance, Gilmore Girls apresenta uma relação mãe e filha das protagonistas que é tão amigável que muitos dos personagens as confundem como irmãs.

Elenco

Gilmore Girls é estrelada por Lauren Graham (Seinfeld), no papel da protagonista Lorelai, e Alexis Bledel (The Handmaid's Tale), interpretando Rory. O elenco composto por nomes como Jared Padalecki (Sobrenatural) no papel de Dean, Kelly Bishop (Dirty Dancing) dando vida à Emily e Edward Herrmann (Riquinho) como Richard.

Também fazem parte do time de atuação Scott Patterson (Jogos Mortais 4), Milo Ventimiglia (This Is Us), Melissa McCarthy (Caça-Fantasmas), Matt Czuchry (Freaks and Geeks), Liza Weil (Scandal), Adam Brody (The O.C.), Keiko Agena (Better Call Saul) e Yanic Truesdale (Um Ano em Nova York).

2 de 3 Kelly Bishop (Emily) e Edward Herrmann (Richard) interpretam os pais de Lorelai — Foto: Reprodução/IMDb Kelly Bishop (Emily) e Edward Herrmann (Richard) interpretam os pais de Lorelai — Foto: Reprodução/IMDb

Repercussão entre o público e a crítica

Elogiada pela crítica, Gilmore Girls não conquistou só o público com seu diálogos recheados de muito humor, como também se consagrou como uma das séries mais queridas dos anos 2000. Com uma alta performance nos agregadores, a comédia dramática teve uma recepção positiva logo após a sua estreia.

No IMDb, o trabalho de Amy Sherman-Palladino tem nota 8.2 de 10, com base em 132 mil considerações. No Rotten Tomatoes, o cenário não é diferente, já que os índices de aprovação da crítica e do público são de 86%. De acordo com o consenso do site, "aconchegantes e peculiares, as duas personagens principais de Gilmore Girls tornam o show um destaque no gênero familiar".

Gilmore Girls: Um Ano para Recordar ( alerta de spoilers! )

Nove anos após a estreia da sétima e última temporada da série, a Netflix anunciou a produção de um revival do famoso seriado, com quatro episódios de 90 minutos cada. Intitulado Gilmore Girls: Um Ano para Recordar, o spin-off, também criado por Amy Sherman-Palladino, retrata cada um uma das estações do ano, começando pelo inverno.

Na trama, os fãs nostálgicos são levados novamente a Stars Hollow, onde a vida das Gilmore não vai nada como o esperado. Nos novos episódios, o relacionamento de Lorelai e Luke ganha destaque, apesar das coisas estarem um pouco estanhas entre eles. Já Rory retorna para a casa da mãe após perceber que sua carreira em jornalismo não vai nada bem, além de seu fracassado relacionamento com Logan também. Já Emily passa a enfrentar dias difíceis logo após a morte de Richard.

Aguardada pelo público, a minissérie sequencial de Gilmore Girls tem uma boa performance nos sites agregadores, como é o caso do IMDb, com nota 7.5 de 10. Já no Rotten Tomatoes, a produção original da Netflix tem um índice de aprovação de 87%, com direito ao selo "Fresh", e uma pontuação de 71% referente à audiência. Segundo o consenso do site em questão, "Gilmore Girls: Um Ano para Recordar fornece um renascimento fiel e bem-sucedido da peculiar, doce e amada série pela qual os fãs se apaixonaram há mais de uma década".

3 de 3 Com quatro episódios ao todo no revival, cada um deles representa uma das estações do ano — Foto: Divulgação/Netflix Com quatro episódios ao todo no revival, cada um deles representa uma das estações do ano — Foto: Divulgação/Netflix