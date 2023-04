Onde assistir a How I Met Your Mother? Relembre sinopse, elenco e trailer

How I Met Your Mother é uma comédia dramática que está disponível nos streamings Star+ e Amazon Prime Video . Com o cenário de Nova York e a relação de amigos, a produção cativou vários fãs que se identificavam com este contexto em outras sitcoms. Estrelada por Cobie Smulders (Robyn) e Josh Radnor (Ted), o seriado se destaca por trazer os desafios da vida real, como a morte, os divórcios e o distanciamento de amizades, mas tudo isso com uma pitada de humor.

Lançada em 2005, How I Met Your Mother teve um final que trouxe divergências de opiniões entre os fãs, mas até hoje segue fazendo sucesso. Se você não assistiu a série e e ficou curioso, relembre a seguir sinopse, elenco e repercussão.

1 de 1 How I Met Your Mother está disponível em dois serviços de streaming brasileiros — Foto: Reprodução/Prime Video How I Met Your Mother está disponível em dois serviços de streaming brasileiros — Foto: Reprodução/Prime Video

📝 Como rodar serviços de streaming em um PC antigo? Saiba no Fórum do TechTudo

Sinopse

Ao longo das suas nove temporadas, a série traz as histórias de cinco amigos que enfrentam os desafios da vida adulta em Nova York. Em 2030, o arquiteto Ted Mosby (Radnor) começa a contar para os filhos a trajetória de como conheceu a sua mãe. Para isso, ele volta no ano de 2005, onde seu amigo de faculdade Marshall Eriksen (Segel) decide pedir a namorada Lily Aldrin (Hannigan) em casamento.

Ted decide, então, que precisa encontrar um par, já que seu sonho é casar e ter filhos, mas Barney Stinson (Harris), o amigo mulherengo do grupo, continua convidando ele para cantar mulheres no MacLaren's Pub, bar que os protagonistas passam grande parte da série.

É no pub que Ted encontra Robin Scherbatsky (Smulders), uma jornalista canadense que está na cidade a trabalho e se apaixona por ela. Ao longo das temporadas, o público acompanha a história contada por Ted das brigas, momentos de diversão que passa com seus amigos e as relações que teve até casar com a mãe de seus filhos.

Elenco

Josh Radnor interpreta o protagonista Ted Mosby e trabalhou nas séries Hunters (2020) e A Nova Vida de Toby (2022). Cobie Smulders (Robin Scherbatsky) é a agente Maria Hill no Universo Cinematográfico da Marvel, mas também participou de outras produções, como Jack Reacher: Never Go Back (2016) e Um Porto Seguro (2013). Jason Segel, que interpreta Marshall Eriksen, fez alguns papéis no mundo do romance, como Ressaca de Amor (2008) e Sex Tape: Perdido na Nuvem (2014).

Alyson Hannigan, a Lily Aldrin, é conhecida por participar de várias produções duradouras, como os filmes American Pie (1999 - 2012) e a série Buffy, a Caça Vampiros (1997-2003). Por fim, Neil Patrick Harris, como Barney Stinson, atuou no cinema em Garota Exemplar (2014) e na franquia Smurfs (2011-2017).

Repercussão e prêmios

A produção é bem pontuada em sites agregadores. No Rotten Tomatoes, a série tem a mesma aprovação entre o público e a crítica, 84%. No IMDb, a nota é 8,3/10 com 688 mil avaliações. No Metacritic, a nota foi 8.7 entre os usuários, e o metascore atingiu 69/100 . Quanto aos prêmios, How I Met Your Mother recebeu 30 indicações ao Emmy e, dessas, ganhou 10. No Globo de Ouro, foram duas vitórias.