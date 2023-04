Onde assistir a O Diabo Veste Prada? Relembre sinopse e elenco

O filme O Diabo Veste Prada encontra-se atualmente disponível no catálogo da Star +. Lançado em 2006, o longa é baseado no livro homônimo de Lauren Weisberger, disponível no Brasil pela editora Record. A obra conta com direção de David Frankel e roteiro de Aline Brosh McKenna. Estrelada por Anne Hathaway e Meryl Streep, a adaptação cinematográfica distribuída pela 20th Century Fox acompanha uma jornalista recém-formada e sonhadora que vai trabalhar na conceituada revista de moda Runway, apesar de seus desafios.

Com pouco mais de uma hora e meia de duração, as gravações do longa-metragem ocorreram em Nova York, e o projeto teve sua estreia oficial no LA Film Fest. Se você gosta de comédias românticas e histórias sobre moda, confira, a seguir, mais detalhes de O Diabo Veste Prada, como sinopse, elenco e repercussão.

2 de 2 O longa também é estrelado por Emily Blunt, e tem participação da modelo Gisele Bündchen — Foto: Divulgação/20th Century Fox O longa também é estrelado por Emily Blunt, e tem participação da modelo Gisele Bündchen — Foto: Divulgação/20th Century Fox

Enredo de O Diabo Veste Prada

A história segue a jovem Andrea Sachs (Hathaway), uma jornalista recém-formada cujo maior sonho é trabalhar na conceituada e importante revista de moda Runway. Ao conseguir uma vaga como assistente da famosa editora-chefe Miranda Priestly (Streep), a protagonista começa a perceber que o que seria o sonho de qualquer garota que lê a revista, na verdade, torna-se o seu pesadelo já que a chefe é uma pessoa difícil.

Assim, com muito esforço para se adaptar aos padrões da empresa, Andy passa a se destacar no cargo, o que faz com que ela tenha problemas no relacionamento com seus amigos e seu namorado, Nate (Grenier).

Elenco

As estrelas do elenco de O Diabo Veste Padra são Anne Hathaway (O Diário da Princesa), no papel da protagonista Andrea Sachs, e Meryl Streep (Mamma Mia), como Miranda Priestly. Também compõem o time de atuação Emily Blunt (Um Lugar Silencioso), na pele da secretária Emily; Stanley Tucci (Inside Man), como o estilista Nigel; e Adrian Grenier (Entourage), interpretando Nate.

Simon Baker (O Mentalista), Daniel Sunjata (12 Horas), Tracie Thoms (Truth Be Told) e a modelo brasileira Gisele Bündchen (Táxi), que faz uma participação especial no longa, também estão presentes no filme.

Repercussão

Considerado um grande sucesso comercial, além de extremamente popular entre o público, O Diabo Veste Prada também coleciona prêmios e uma recepção favorável pela crítica especializada. Com duas indicações ao Oscar 2007 e uma estatueta do Globo de Ouro para Meryl Streep na categoria de Melhor Atriz em Comédia ou Musical, o longa tem nota 6.9 de 10 no agregador IMDb, com base em 431 mil considerações.

No Rotten Tomatoes, o trabalho de David Frankel tem um índice de aprovação de 75% da crítica e uma pontuação de 76% em relação à audiência. Segundo o consenso do site em questão, a obra supera a qualidade do livro em que foi baseado: "este Diabo é uma espirituosa exposição do cenário da moda em Nova York, com Meryl Streep em sua melhor forma e Anne Hathaway mais do que segura".