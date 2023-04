Onde assistir a One Piece? Conheça história do anime e dubladores

O anime One Piece encontra-se atualmente disponível nos catálogos da Crunchyroll , HBO Max e Netflix . O desenho animado é baseado na série de mangá homônima escrita e ilustrada por Eiichiro Oda e lançada oficialmente em 1997 pela revista japonesa Shōnen Jump. Produzida pela Toei Animation e transmitida pela Fuji Television, a animação é considerada um enorme sucesso comercial e na mídia, já que teve mais de 1.000 episódios no ar desde 1999, quando foi televisionada pela primeira vez.

Até o momento, o anime tem 20 temporadas e 1055 episódios, enquanto o mangá já conta com 104 volumes. Além disso, a animação ainda tem um total de 15 filmes derivados e, em breve, ganhará uma série live-action exclusiva da Netflix.

2 de 2 Anime One Piece já tem mais de 1000 episódios transmitidos na televisão — Foto: Divulgação/Toei Animation Anime One Piece já tem mais de 1000 episódios transmitidos na televisão — Foto: Divulgação/Toei Animation

📝 Como rodar serviços de streaming em um PC antigo? Saiba no Fórum do TechTudo

Enredo de One Piece

A trama do anime acompanha Monkey D. Luffy, um jovem feito de borracha que, junto de seus amigos piratas, partem rumo à uma aventura repleta de perigos e inimigos no mar do East Blue. Eles querem encontrar o tesouro mítico chamado One Piece, capaz de tornar quem o possuir imbatível, segundo as lendas.

Inspirado pelo ídolo de infância, o poderoso e lendário pirata Shanks, o Ruivo, Luffy sonha em se tornar o Rei dos Piratas. É a partir daí que o protagonista precisará contar com a ajuda do espadachim Roronoa Zoro, da ladra com um incrível talento para navegação Nami, do aspirante a inventor Usopp e do cozinheiro Sanji para conseguir realizar tal feito.

Repercussão

A adaptação seriada de One Piece é um verdadeiro sucesso comercial desde o seu lançamento em 1999, além de ser considerado um dos animes mais populares e antigos ainda no ar. Com uma recepção positiva entre o público e a crítica, no agregador IMDb a animação tem nota 8.9 de 10, com base em 135 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, a adaptação tem um índice de aprovação de 88% da audiência.

Em veículos internacionais, como o IGN, o jornalista David Smith tece elogios ao anime, afirmando que "One Piece é um bom anime. É um show de aventura infantil colorido, engraçado e cheio de ação". Por fim, Rachel Ward, do Common Sense Media, ressalta que apesar do aspecto de programa infantil, "[...] pré-adolescentes e adultos podem se divertir enquanto assistem a esta joia de anime japonês."

Dublagem brasileira