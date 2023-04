Onde assistir a Questão de Tempo? Veja sinopse, elenco e trailer do filme

O filme Questão de Tempo encontra-se disponível nas plataformas de streaming Amazon Prime Video , Apple TV+ , Star+ , Telecine e YouTube . Com roteiro e direção de Richard Curtis (Simplesmente Amor), o longa de comédia dramática foi lançado oficialmente em 2013 e contou com a distribuição da Universal Pictures. Estrelado por Domhnall Gleeson e Rachel McAdams, a trama acompanha a história de um jovem que descobre que pode viajar no tempo e mudar o que acontece em sua vida, até que ele conhece uma garota, se apaixona e tudo muda completamente com o passar dos anos.

Com duas horas de duração, a produção de romance dramático ficou nas mãos das produtoras Working Title Films e Relativity Media, enquanto as gravações ocorreram na Inglaterra, com destaque para Londres, Cornwall e Vault Beach. Se você gosta de um bom romance com uma dose de humor, confira mais detalhes de Questão de Tempo, como sinopse, elenco e repercussão a seguir.

Enredo de Questão de Tempo

Em uma clássica narrativa boy-meets-girl a história segue Tim (Gleeson), um jovem de 21 anos que descobre inesperadamente que todos os homens de sua família tem o poder viajar no tempo. Com a chance de mudar o que aconteceu em sua vida, o protagonista tenta a todo custo tornar o mundo um lugar melhor, até que ele conhece Mary (McAdams) durante uma noite em Londres e acaba se apaixonando pela moça.

Porém, as coisas com ela não serão fáceis, já que Tim começa a exagerar nas viagens ao passado na tentativa de conquistar a jovem e tornar o seu relacionamento perfeito. Com o passar dos anos, o protagonista acaba percebendo que, após um evento inoportuno, viver o momento é a melhor escolha a se fazer.

Elenco

Além de ser estrelado por Domhnall Gleeson (Ex_Machina: Instinto Artificial) no papel do protagonista Tim Lake e ter Rachel McAdams (Meninas Malvadas) interpretando Mary, o elenco conta com grandes nomes do cinema britânico e mundial.

Fazem parte Bill Nighy (Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 1), Margot Robbie (Babilônia), Lydia Wilson (Star Trek: Sem Fronteiras), Vanessa Kirby (The Crown), Tom Hollander (The White Lotus), Lindsay Duncan (Birdman), Richard Griffiths (Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas), Richard Cordery (Madame Bovary), Tom Hughes (A Espiã Vermelha) e Jenny Rainsford (Fleabag).

Repercussão

Popular entre os fãs de rom-com, Questão de Tempo foi um enorme sucesso da década de 2010, logo após o seu lançamento nas telonas. Com direito a reprises frequentes na Sessão da Tarde, o longa-metragem tem boa performance entre o público e a crítica especializada.

No site agregador IMDb, projeto cinematográfico tem nota 7.8, enquanto no Rotten Tomatoes o trabalho de Curtis conta com 70% da crítica e 81% da audiência. Segundo o consenso do site em questão, o filme é "lindamente filmado e descaradamente sincero, [...] e encontra o diretor Richard Curtis em seu momento mais sentimental".