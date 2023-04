Onde assistir a Succession? Veja sinopse, elenco e trailer da série

Succession é uma série de comédia dramática original do HBO Max . Escrita por Jesse Armstrong (The Peep Show), ela conta sobre o processo de sucessão de um grande conglomerado de mídia. O enredo acompanha o dono da Waystar RoyCo, o executivo Logan Roy (Brian Cox) enquanto ele tenta decidir qual de seus filhos vai assumir o controle da companhia.

A série foi lançada em junho de 2018 em um formato de 10 episódios de aproximadamente uma hora e tem tido grande sucesso de crítica e público. Nesta quarta e última temporada, o episódio três conseguiu 2,5 milhões de espectadores apenas na noite de domingo.

1 de 2 Em Succession o magnata Logan Roy interpretado por Brian Cox precisa decidir quem será seu sucessor em um grande conglomerado de mídia — Foto: Reprodução/IMDb Em Succession o magnata Logan Roy interpretado por Brian Cox precisa decidir quem será seu sucessor em um grande conglomerado de mídia — Foto: Reprodução/IMDb

Sinopse

A série começa em um momento em que o magnata Logan Roy completa 80 anos e está um pouco afastado do comando da empresa, o que levanta conversas sobre sua inevitável sucessão. As possibilidades recaem sobre os quatro filhos de Logan: Kendall (Jeremy Strong), Roman (Kieran Culkin), Connor (Alan Ruck) e Siobahn "Shiv" (Sarah Snook). Eles disputam o controle da companhia de maneira direta e indireta, alguns perseguindo-a de forma mais agressiva, como o favorito para a posição: Kendall Roy.

Alguns dos filhos de Logan se mantêm aparentemente desinteressados, mas não deixam de se colocar à disposição de seu pai e parecem dispostos a agarrar qualquer oportunidade que surgir, como Shiv. A disputa indireta e a demora de Logan para apontar um sucessor faz com que alguns deles se tornem impacientes e planejem formas de atacar a empresa e ganhar controle de outras formas.

Elenco

A série conta com Brian Cox (William Stryker de X-Men 2 e Agamemnon em Tróia) no papel principal do magnata Logan Roy. O personagem recebe apoio também de um dos mais antigos membros da Waystar RoyCo, o diretor de operações Frank Vernong interpretado por Peter Friedman (Mulher Solteira Procura e Amor e outras Drogas).

2 de 2 Succession foca tanto no pai Logan Roy (Brian Cox) quanto nos filhos que lutam pelo domínio de sua empresa, como Kendall (Jeremy Strong), Shiv (Sarah Snook), Roman (Kieran Culkin) — Foto: Reprodução/IMDb Succession foca tanto no pai Logan Roy (Brian Cox) quanto nos filhos que lutam pelo domínio de sua empresa, como Kendall (Jeremy Strong), Shiv (Sarah Snook), Roman (Kieran Culkin) — Foto: Reprodução/IMDb

Entre os filhos de Logan, o maior destaque fica para Kendall Roy, papel do ator Jeremy Strong (Os 7 de Chicago e O Juiz). Ele tenta conquistar a aprovação de seu pai ao mesmo tempo que parece impaciente para tomar a companhia.

Além dele, Roman Roy, interpretado por Kieran Culkin (Scott Pilgrim contra o Mundo), vive de forma relaxada e Connor Roy, Alan Ruck (Curtindo a Vida Adoidado), prefere ficar fora dos negócios da família. A única filha é Siobhan "Shiv" Roy, interpretada pela atriz Sarah Snook (Steve Jobs e O Predestinado), que abandona sua carreira na política em busca do comando da empresa.

Recepção

A série faz sucesso tanto entre a crítica e público desde sua primeira temporada. Os especialistas avaliaram-na com 95% de aprovação no Rotten Tomatoes e nota 85 de 100 no Metacritic, onde é considerada um "Must Watch" (Tem que Assistir). O consenso da crítica do primeiro site aponta que o show tem uma sagacidade ácida. "Succession é uma comédia divina de poder e disfunção absolutos - trazida à vida por um conjunto feroz", afirmam.

O público também teve reações semelhantes, com 88% de aprovação no Rotten Tomatoes, 8,8 de 10 no IMDb e 81 no Metacritic.