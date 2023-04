Onde assistir a Terrifier 2? Veja sinopse, elenco e trailer do filme

O filme Terrifer 2 (Aterrorizante 2, no título nacional) será lançado no catálogo do Amazon Prime Video no dia 17 de maio. Sucesso após o lançamento nos cinemas em outubro de 2022 , a trama acompanha novamente a história de Art, O Palhaço, que irá aproveitar, mais uma vez, a noite de Halloween para uma noite de massacres sangrentos. Com direção e roteiro de Damien Leone, a produção americana é estrelada por David Howard Thornton e Lauren LaVera.

Com quase duas horas e meia de duração, o longa-metragem é fruto da parceria entre os estúdios Dark Age Cinema e Fuzz on the Lens Productions, graças ao financiamento privado e uma campanha que arrecadou mais de 430% do valor inicialmente estipulado. Vale lembrar que o primeiro título da série também está disponível na plataforma da Amazon. Se você gosta de filmes de terror trash, confira mais detalhes de Terrifier 2 a seguir.

Terrifier 2 é estrelado por David Howard Thornton — Foto: Divulgação/Dark Age Cinema

Enredo de Terrifer 2

Após ser ressuscitado por uma entidade sinistra depois do Massacre do Condado de Miles, o vilão Art, O Palhaço (Thornton) retorna à cidadezinha onde tudo começou para mais uma noite de Halloween, onde pretende escolher e matar brutalmente suas próximas vítimas. Só que nesta nova sequência de terror, os escolhidos da vez são os irmãos Sienna (LaVera) e Jonathan Shaw (Elliott Fullam), que são caçados pelo serial killer na noite mais assustadora do ano.

Elenco

Estrelado por David Howard Thornton (The Mean One) no papel do protagonista Art, O Palhaço e Lauren LaVera (Wetlands) interpretando Sienna Shaw, o elenco de Terrifier 2 reúne nomes como Elliott Fullam (Vamos rodar com Otis) vivendo Jonathan Shaw, Samantha Scaffidi (Vingança em Dobro) dando vida à Victoria Heyes e Casey Hartnett (Um Corpo no Escuro) como Allie.

Além disso, também fazem parte do time de atuação Jenna Kanell (Acerto de Contas), Chris Jericho (Os Thundermans), Catherine Corcoran (Acampamento Maldito), Kailey Hyman (O Pior Vizinho do Mundo), Charlie McElveen (True Love) e Amy Russ (The Post - A Guerra Secreta).

Repercussão

Além de ser sucesso entre o público, a obra também se destacou pela boa recepção na crítica. No IMDb, o longa obteve nota mediana de 6,2, com base em 33 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, a aprovação do projeto de terror foi alta, com 85% pela crítica e 80% em relação à audiência. Segundo o consenso do site, "Terrifier 2 supera o original em todos os sentidos — o que o torna uma má notícia para os mais sensíveis, mas um ótimo momento para os entusiastas do gênero".

Em veículos internacionais, como o The Guardian, o jornalista Sammy Gecsoyler concedeu três estrelas de cinco ao projeto e teceu críticas medianas sobre ele, afirmando que "[...] este festival sangrento é quase bom demais para desmaiar enquanto o assiste".

Por fim, Owen Gleiberman, da Variety, pontua que a narrativa do filme não é muito original, alegando que “Terrifier 2 é essencialmente uma série de cenários homicidas grotescos costurados em uma narrativa esfarrapada de clichês de terror".