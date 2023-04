Onde assistir a Tetris? Conheça filme sobre a história do jogo clássico

O filme Tetris , lançado pelo Apple TV+ no final de março, é um dos destaques mais recentes da plataforma, com seu nome em alta nos rankings de streaming do IMDb e JustWatch. A cinebiografia narra a criação do popular puzzle game (jogo de quebra-cabeça) homônimo criado há quase 40 anos na antiga União Soviética. O enredo é protagonizado por Taron Egerton (Rocketman) e Nikita Efremov (A Good Man).

A produção do cineasta Jon S. Baird (Stan e Ollie: O Gordo e o Magro) usa de algumas figuras históricas para integrar a história do game, como o ex-líder soviético Mikhail Gorbachev e o ex-presidente da Nintendo Hiroshi Yamauchi. Para conhecer mais sobre a história de Tetris e conferir os demais personagens históricos retratados, acompanhe a seguir.

2 de 5 Nikita Efremov e Taron Egerton protagonizam o longa sobre a história do Tetris — Foto: Divulgação/Apple TV+ Nikita Efremov e Taron Egerton protagonizam o longa sobre a história do Tetris — Foto: Divulgação/Apple TV+

Enredo de Tetris

Em 1988, o desenvolvedor de games Henk Rodgers (Egerton) descobre o jogo Tetris, um puzzle game de montagem de blocos. Apaixonado pelo jogo, ele decide ir atrás de seu criador, o engenheiro de computação russo Alexey Pajitnov (Efremov), para obter os direitos de comercialização mundial da obra.

O problema é que Pajitinov, embora entusiasmado com a ideia, trabalha para uma empresa estatal do governo soviético. A negociação deixa figuras políticas do país nada satisfeitos, pois eles não permitem que o engenheiro esteja associados a empresas fora do bloco socialista.

3 de 5 Ao tentarem negociar Tetris para o mercado mundial, Henk passa a ser perseguido pelo governo soviético — Foto: Divulgação/Apple TV+ Ao tentarem negociar Tetris para o mercado mundial, Henk passa a ser perseguido pelo governo soviético — Foto: Divulgação/Apple TV+

Elenco e equipe técnica

A trama também conta com o elenco da modelo Sofia Lebedeva (Vikings: Valhala), Oleg Stefan (Maior Vetrov), Rick Yune (franquia Velozes e Furiosos) e Toby Jones (O Milagre). Há também interpretações de figuras reais, como os ex-presidentes da Nintendo Hiroshi Yamauchi (pelo ator Togo Igawa) e Minoru Arakawa (Ken Yamamura), o ex-líder soviético Mikhail Gorbachev (Matthew Marsh), o empresário britânico Kevin Maxwell (Anthony Boyle) e o ex-presidente do conselho administrativo da NIntendo America, Howard Lincoln (Ben Miles).

Além da direção de Jon S. Baird, o filme conta com o roteiro de Noah Pink (série Genius, do National Geographic). O longa já vinha sendo planejado desde 2020, tendo Taron Egerton como o primeiro nome confirmado para o elenco. O objetivo de Baird era mostrar como Henk e Alexey romperam as barreiras impostas à comercialização mundial do Tetris pela União Soviética, que teve sua dissolução em 1991. Egerton comparou o filme como "mais parecido do que A Rede Social (cinebiografia da história do Facebook) do que um filme LEGO."

4 de 5 O ex-presidente da Nintendo, Hiroshi Yamauchi (primeiro da esquerda), é um dos personagens reais mostrados em Tetris. O empresário é interpretado por Togo Igawa — Foto: Divulgação/Apple TV+ O ex-presidente da Nintendo, Hiroshi Yamauchi (primeiro da esquerda), é um dos personagens reais mostrados em Tetris. O empresário é interpretado por Togo Igawa — Foto: Divulgação/Apple TV+

Repercussão entre público e crítica

Em avaliação do público no IMDb, Tetris conquistou nota 7,4, com base na votação de 23 mil usuários. O exclusivo do Apple TV+ obteve metascore 61 entre a crítica e 7.2 entre o público no Metacritic. Já no Rotten Tomatoes, as aprovações foram de 82% (imprensa, selo "Fresco") e 88% (audiência). De acordo com o consenso do site, "embora nem de longe seja tão viciante e frenético quanto o jogo, o filme Tetris oferece uma divertida e efervescente história sobre o clássico game da era 8-bit".

Entre as críticas positivas, o Original CIN destacou que o longa é "uma dinâmica combinação entre drama e thriller". A CNN definiu o filme como "tão colorido e engajador quanto o jogo, o suficiente para ser difícil de tirar os olhos da tela". O The New York Times elogiou Tetris ao dizer que, "como seu homônimo, o Tetris de Jon S. Baird é inteligente, astuto e surpreendentemente divertido".

5 de 5 Nikita Efremov interpreta Alexey Pajitnov, um engenheiro de computação russo pressionado pelo governo a não comercializar seu game fora do país — Foto: Divulgação/Apple TV+ Nikita Efremov interpreta Alexey Pajitnov, um engenheiro de computação russo pressionado pelo governo a não comercializar seu game fora do país — Foto: Divulgação/Apple TV+

Já entre as críticas medianas e negativas, o IGN lamentou que o filme "faz o possível para transformar uma história sobre direitos internacionais de videogame em algo muito mais emocionante; entretanto, com resultados pouco razoáveis quanto medíocres." O Indiewire pontuou que o enredo do longa é "simultaneamente muito grande e muito insuficiente, mas isso é apenas um ponto esquisito dessa história que diverte aos trancos e barrancos." Já o Slant, em uma crítica negativa, decretou que Tetris "não localiza" a grande história que quer contar sobre a negociação do game.