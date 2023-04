Onde assistir ao filme Palmer? Veja sinopse, elenco e trailer

O filme Palmer , atualmente disponível no catálogo da Apple TV+ , foi lançado em 2021 e conta com roteiro de Cheryl Guerriero e direção de Fisher Stevens. Estrelado por Justin Timberlake e Ryder Allen, a trama acompanha um ex-astro de futebol americano e ex-criminoso que sai da cadeia e, ao tentar retomar sua vida do zero, acaba desenvolvendo uma amizade improvável com um garoto da vizinhança.

Com quase duas horas de duração, as gravações do longa-metragem de drama ocorreram em Nova Orleans. Se você ficou curioso sobre a obra cinematográfica, confira, a seguir, mais detalhes de Palmer, com sinopse, elenco e repercussão.

2 de 2 O filme de drama Palmer é estrelado por Justin Timberlake — Foto: Divulgação/Apple TV+ O filme de drama Palmer é estrelado por Justin Timberlake — Foto: Divulgação/Apple TV+

📝 Onde assistir à segunda temporada de From? Veja no Fórum do TechTudo

Enredo de Palmer

A história gira em torno de Eddie Palmer (Timberlake), um ex-astro de futebol americano que vê sua vida desmoronar quando se torna um criminoso condenado após uma tentativa de homicídio e assalto à mão armada. Ao sair da prisão depois de 12 anos encarcerado, o protagonista retorna à casa de sua avó Vivian (June Squibb) para reconstruir uma vida tranquila do zero, apesar de suas memórias do passado e da desconfiança dos moradores locais da pequena cidade de Louisiana.

Ao conseguir um emprego como zelador de uma escola do bairro, Eddie então passa a cuidar de um garoto chamado Sam (Ryder Allen), que além de ser não-binário, também vem de um lar problemático e é vítima de bullying no colégio. Assim, uma amizade inesperada entre os dois passa a florescer e é neste cenário que as coisas começam a melhorar na vida de Palmer, até que o passado comece a se intrometer novamente na felicidade do antigo atleta.

Elenco

Estrelado por Justin Timberlake (Amizade Colorida) no papel do protagonista Eddie Palmer, o elenco do longa ainda é contemplado com nomes como o novato Ryder Allen interpretando Sam Burdette, Alisha Wainwright (Criando Dion) dando vida à Maggie, Juno Temple (Ted Lasso) vivendo Shelly e June Squibb (O Natal dos Coopers) como Vivian Palmer.

Além disso, juntam-se ao time de atuação também Jake Brennan (Os Escolhidos), Jesse C. Boyd (Na Mira Da Fé), Dean Winters (Law & Orde), Wynn Everett (Patrulha do Destino), Charmin Lee (Luta por Justiça) e Stephen Louis Grush (Sobrevivendo ao Inferno).

Repercussão entre o público e crítica

Com críticas mistas a seu respeito, Palmer tem uma performance positiva entre o público e a imprensa especializada. No site agregador IMDb, por exemplo, a produção original da Apple TV+ tem nota 7.2, com base em 38 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, o trabalho de Fisher Stevens angariou aprovações de 72% da crítica, tendo em conta 111 reviews, e uma pontuação de 87% referente à audiência. Segundo o consenso do site em questão, "embora trafegue em território familiar, Palmer é elevado por temas dignos e um forte conjunto liderado por um impressionante Justin Timberlake".

Em sites especializados, como o Entertainment Weekly, a jornalista Maureen Lee Lenker tece comentários positivos sobre a produção americana, pontuando que ela é "uma história terna e sincera de como o amor e o carinho podem realmente mudar vidas".

Por outro lado, Benjamim Lee, do The Guardian, alega que o roteiro do longa-metragem carece de originalidade, pois "podemos prever a história quase até a última batida, o que novamente não seria necessariamente um grande problema se fosse contada com um pouco mais de emoção, mas é tudo tão discreto [...]."