Out of Space: veja gameplay e requisitos do divertido jogo brasileiro

Out of Space é um jogo simulador de estratégia que oferece multiplayer para até quatro pessoas. Nele, jogadores devem construir e viver em uma casa no espaço, além de gerenciar recursos, atualizar aparelhos e cuidar de infestações alienígenas. O título foi criado pela produtora brasileira Behold Studios , conhecida por sucessos como Chroma Squad e Knights of Pen and Paper , e ganhou o prêmio de Jogo Brasileiro do Ano no Brazil Game Awards 2020.

O game está disponível no PlayStation 4 (PS4) por R$ 53,90, Xbox One por R$ 19,95 (grátis em abril pela Games with Gold), Nintendo Switch por US$ 9,99 (cerca de R$ 50) e PC (via Steam) por R$ 28,99. Veja, a seguir, mais detalhes sobre, como enredo, gameplay e requisitos.

1 de 2 Out of Space é um divertido simulador para jogar com amigos sobre morar em uma casa espacial com diversos desafios — Foto: Reprodução/Steam Out of Space é um divertido simulador para jogar com amigos sobre morar em uma casa espacial com diversos desafios — Foto: Reprodução/Steam

O game mistura elementos de simulação e estratégia e, nele, jogadores devem montar sua própria casa e mantê-la organizada. Assim, é preciso deixar o ambiente limpo e confortável, decidir onde colocar cada item, limpar gosmas misteriosas e até enfrentar invasões de alienígenas, uma vez que as criaturas tentarão tomar a casa. Além disso, a fim de garantir a sobrevivência, os players têm que lembrar de obter comida e cama para descansar.

Cada fase do jogo é gerada de forma procedural, com diferentes formatos e salas. Assim, todas as partidas apresentam desafios particulares, que variam de acordo com o novo ambiente. A única coisa em comum nelas todas é a necessidade de obter uma tecnologia essencial que pode ser comprada em uma lojinha. Vale dizer que o dinheiro para isso pode ser obtido ao reciclar lixo.

2 de 2 Out of Space: Couch Edition traz a experiência do game para consoles, porém apenas com multiplayer local — Foto: Reprodução/Steam Out of Space: Couch Edition traz a experiência do game para consoles, porém apenas com multiplayer local — Foto: Reprodução/Steam

Apesar de poder ser jogado sozinho, Out of Space é um game mais voltado para o multiplayer, com suporte para até 4 pessoas. Assim, no PC, o título oferece a opção de multiplayer online, enquanto nos consoles ele só pode ser jogado em multiplayer local -- por isso o subtítulo "Out of Space: Couch Edition" (algo como "multiplayer de sofá", em português).

Durante todo o mês de abril de 2023, assinantes da Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate poderão baixar Out of Space: Couch Edition gratuitamente em seus Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One, como parte da promoção Games with Gold.

Requisitos mínimos

Out of Space - Requisitos mínimos (Windows) Requisitos mínimos Configuração recomendada Sistema operacional: Windows 7 SP1 ou superior Windows 7 SP1 ou superior Processador: Intel Core i3 ou AMD Athlom 64 Intel Core i5 3300 ou AMD FX 8350 Memória RAM: 4 GB 8 GB Placa de vídeo: Geforce série 8000 ou superior Geforce GTX 580 ou Radeon HD 7870 Armazenamento: 600 MB de espaço disponível 600 MB de espaço disponível Rede: conexão de internet banda larga conexão de internet banda larga

Out of Space - Requisitos mínimos (macOS) Requisitos mínimos Configuração recomendada Sistema operacional: macOS10.11 (64 Bits) ou superior macOS10.11 (64 Bits) ou superior Processador: Intel Core i3 ou AMD Athlom 64 Intel Core i5 3300 ou AMD FX 8350 Memória RAM: 4 GB 8 GB Placa de vídeo: c/ suporte a DirectX 10 e Shader Model 4.0 Geforce GTX 580 ou Radeon HD 7870 Armazenamento: 600 MB de espaço disponível 600 MB de espaço disponível Rede: Conexão de internet banda larga Conexão de internet banda larga