Peter Pan & Wendy: veja sinopse, elenco e trailer do novo filme

O filme Peter Pan & Wendy , o mais novo live-action da Disney+ , estreia no catálogo da plataforma de streaming nesta sexta-feira (28). Com direção de David Lowery (Meu Amigo, o Dragão) e roteiro co-escrito por ele e Toby Halbrooks, o novo projeto é baseado no romance de J.M. Barrie e no clássico da animação de 1953. Estrelado por Alexander Molony e Ever Anderson, a trama acompanha o jovem Peter Pan, um garotinho que nunca cresce e lidera os meninos perdidos em muitas aventuras pela ilha encantada da Terra do Nunca.

Com pouco mais de uma hora e meia de duração, o longa-metragem de aventura já é o quinto live-action de Peter Pan e tem estreia exclusiva no streaming. Se você adora o famoso personagem da Disney, confira mais detalhes de Peter Pan & Wendy, como sinopse, elenco e trailer do projeto.

Peter Pan & Wendy é estrelado por Alexander Molony e Ever Anderson — Foto: Divulgação/Disney+

Enredo de Peter Pan & Wendy

A história acompanha a jovem Wendy Darling (Anderson), que está com medo de deixar sua casa para ir estudar em um internato. Na noite antes de partir, ela, junto de seus dois irmãos, é recrutada por Peter Pan (Molony) a ir à mágica Terra do Nunca.

Ao lado da fada Sininho e os garotos perdidos, eles partem rumo às inúmeras aventuras que a ilha encantada oferece. Lá eles encontram o terrível pirata Capitão Gancho, o grande vilão de Peter Pan, que acaba perseguindo-os em um combate que mudará suas vidas para sempre.

Esta é a primeira vez que uma atriz negra (Yara Shahidi) vive o papel da fada Sininho. Além disso, Noah Matthews Matofsky, um ator de 15 anos com síndrome de Down, interpreta Slightly, o líder do grupo dos Garotos Perdidos.

Elenco

Estrelado por Alexander Molony (A Raposa Má) no papel de Peter Pan e Ever Anderson (Viúva Negra) interpretando Wendy, o elenco do live-action ainda reúne nomes como Jude Law (Sherlock Holmes) dando vida ao Capitão Gancho, Yara Shahidi (Grown-ish) vivendo a fada Sininho e Jim Gaffigan (Luca) como o Sr. Smee.

Além disso, juntam-se ao time de atuação Alan Tudyk (Encanto), Molly Parker (House of Cards), Rebecca Hall (Atração Perigosa), Deborah Ramsay (Razão, Sensibilidade e Bonecos de Neve) e Caelan Edie (The Intent 2: The Come Up).