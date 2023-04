Planos Netflix: veja valores de assinatura e número de telas disponíveis

Atualmente, a Netflix Brasil conta com os planos Básico com anúncios, Básico, Padrão e Premium. O mais barato tem a interrupção de anúncios e catálogo limitado, enquanto o mais caro possui maior número de telas e alcança qualidade de imagem Ultra HD. No guia a seguir, confira mais sobre cada plano da Netflix e tudo o que você precisa saber sobre o streaming.

Como mudar o plano da Netflix

Planos e valores Netflix: tudo o que você precisa saber

O TechTudo reuniu abaixo cinco características e informações importantes sobre os planos da Netflix. A seguir, confira os tópicos que serão abordados neste guia.

1. Planos disponíveis e benefícios da Netflix

Existem diferenças importantes entre os planos da Netflix, como os preços. As mensalidades são de 18,90 (Básico com anúncios), R$ 25,90 (Básico), R$ 39,90 (Padrão) e R$ 55,90 (Premium). O pagamento está disponível apenas na modalidade mensal, sem opções de planos anuais. O número de telas também varia, indo daqueles que garantem apenas uma (Básicos), ou duas (Padrão), a até mesmo quatro telas simultâneas (Premium).

Outro fator que pode impactar na escolha do usuário da Netflix é a qualidade da imagem. Enquanto os planos mais baratos oferecem uma resolução de 720p (HD), o Padrão chega a 1080p (Full HD) e o Premium disponibiliza a qualidade Ultra HD, com 4K+HDR.

Vale ressaltar que todos os planos, com exceção do Básico com anúncios, permitem o download dos títulos e não têm interrupção por patrocinadores. Independente da escolha do assinante, a Netflix está disponível em diferentes dispositivos com Internet, como computador, celular, smart TV e consoles de videogame.

Confira todas as informações sobre os planos da Netflix (valores atualizados em 2023):

Planos Netflix 2023 Básico com anúncios Básico Padrão Premium Preço (por mês) R$18,90 R$25,90 R$39,90 R$55,90 Telas 1 1 2 4 Qualidade / Resolução Boa / 720p (HD) Boa / 720p (HD) Ótima / 1080p (Full HD) Excepcional / 4K+HDR (Ultra HD) Downloads x Permitido Permitido Permitido Acessos Com anúncios. Alguns títulos indisponíveis Acesso ilimitado e sem anúncios Acesso ilimitado e sem anúncios Acesso ilimitado e sem anúncios

2. Como fazer a assinatura?

É possível assinar a Netflix e criar uma nova conta em diversos dispositivos — como PC, smartphones Android, iPhone, iPad ou iPod Touch, smart TV e aparelhos de transmissão. Entretanto, todos seguem um passo a passo padrão. Confira abaixo:

Acesse (www.netflix.com/signup) no navegador ou abra o aplicativo do streaming; Crie uma conta com seu e-mail e uma senha (você pode usar um e-mail de confirmação ou link de ativação, em alguns casos); Escolha um plano da Netflix; Defina a forma de pagamento.

Confira um tutorial completo sobre como assinar Netflix na TV. A partir do momento em que o usuário assina a Netflix, é possível trocar de plano para um superior ou inferior ou até mesmo cancelar a assinatura, quando desejar.

3. Planos da Netflix em operadoras

Além da forma tradicional, usuários podem ter acesso à Netflix por meio de parcerias da empresa de streaming com diferentes operadoras pelo Brasil. Veja as principais opções do mercado:

Clientes Vivo podem aproveitar descontos por meio da Vivo Fibra Netflix. Pelo plano da operadora, é possível criar uma conta no streaming ou vincular um acesso já existente. O preço varia dependendo da capacidade de armazenamento e até mesmo o tipo de conta na Netflix. Há também a opção do Vivo Selfie Netflix, com 73 GB, que custa R$ 152 por mês.

Clientes Claro podem fazer upgrade, adicionando a conta da Netflix por R$ 25,90. Caso a pessoa já tenha perfil no streaming, a configuração e o histórico são preservados. Para quem não possui conta na operadora, é possível escolher entre os planos 500 Mega (R$ 174,90 por mês), 250 Mega (R$ 134,90 por mês), Controle 25 GB (R$ 94,90 por mês) e Pós 50 GB (R$ 134,90 por mês) — todos com a Netflix incluída.

A Tim também possui diferentes planos, que já tem a Netflix inclusa. O Black Família é um deles, com preço que varia de R$ 264,99 até R$ 474,99 mensais, dependendo de fatores como número de dependentes vinculados. Além disso, o Tim Black (de R$ 139,99 a R$ 149,99 mensais) e o Tim Ultra Fibra (de R$ 92,70 a R$ 118,50 mensais) também disponibilizam ofertas com a inclusão da Netflix no plano.

4. Como cancelar a Netflix?

É possível cancelar a assinatura da Netflix em apenas cinco passos. Confira o tutorial abaixo:

Abra o aplicativo ou entre no site da Netflix; Clique em Conta (pelo site), no ícone do usuário (pelo aplicativo) ou em Configurações (pelo PC); Clique em Cancelar Assinatura; O usuário será redirecionado para uma página de confirmação, onde deve clicar em Quero Cancelar; Por fim, será apresentado o final do período vigente da assinatura. A partir daquela data, não será possível acessar os serviços da Netflix.

5. Quanto de Internet preciso ter para rodar a Netflix?

A Netflix funciona em diversos dispositivos com conexão à Internet, como smartphones e consoles. Entretanto, é preciso que a Internet possua capacidade mínima para que o streaming rode. Para conferir a qualidade de vídeo HD, é necessário uma conexão de 3 megabits por segundo (MBPS) por transmissão. Para o Full HD, a recomendação é que a velocidade seja superior a 5 MBPS – enquanto para o Ultra HD, é preciso de, no mínimo, 15 megabits.

Segundo a Netflix, a disponibilidade das diferentes resoluções depende dos serviços de Internet do usuário e dos recursos do aparelho em questão — seja um PC, celular ou tablet.

Com informações de Netflix (1, 2 e 3), Claro, Tim e Vivo.

