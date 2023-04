Quando começa o MSI 2023? Veja tabela, times e jogos do torneio de LOL

O Mid-season Invitational (MSI) de League of Legends 2023 está prestes a começar. Entre 2 e 21 de maio, grandes equipes de todas as regiões do planeta se reunirão em Londres para definir quem é o melhor time da primeira etapa do torneio. A LOUD será a representante brasileira na competição, tendo se classificado após o título do primeiro split do CBLOL , e lutará para fazer uma boa campanha internacional.

Neste ano, o MSI terá formato alterado, aumentando o número de participantes para 13, já que contará também com os segundos colocados das regiões major. Sabendo disso, os melhores jogadores do mundo darão tudo de si em busca da glória e do prêmio de US$ 50 mil (cerca de R$ 251 mil na cotação atual). Confira, a seguir, um guia completo da competição.

A LOUD será a representante brasileira no MSI 2023, torneio internacional de League of Legends

Equipes participantes

A maioria dos times classificados ganharam a vaga por vencerem torneios regionais. Porém, pela primeira vez na história, o MSI contará também com os segundos colocados de regiões específicas (com base no ranking de regiões), que se classificaram por meio de métodos a escolha de suas ligas.

Assim, temos os seguintes times classificados: Gen.G e T1 (Coreia do Sul); JDG e Bilibili Gaming (China); MAD Lions e G2 Esports (EMEA); Cloud9 e Golden Guardians (América do Norte); PSG Talon (Pacífico); GAM Esports (Vietnã); DetonatioN FocusMe (Japão); LOUD (Brasil) e Movistar R7 (América Latina).

Formato

A edição deste ano terá duas etapas: a fase de entrada (na qual a LOUD está) e os playoffs (ou fase de chaves). Na de entrada, oito equipes estão divididas em dois grupos de quatro cada. Assim, esses times jogarão séries MD3 com eliminação dupla para definir os classificados. Os campeões de cada grupo avançarão direto para a fase de chaves, enquanto os times que perderem uma MD3 terão uma segunda chance e serão realocados para a chave inferior. Então, eles precisarão avançar para uma MD5, que dará a última vaga para as chaves.

Esses três classificados se juntarão aos outros cinco times que já estão aguardando na fase de chaves. A partir daí, o esquema é basicamente o mesmo, porém, em séries MD5 com eliminação dupla do início ao fim. O vencedor da chave superior enfrentará o vencedor da chave inferior no dia 21 de maio e será coroado o campeão do MSI 2023.

MSI 2023 - Equipes fase de entrada Grupo A Grupo B Bilibili Gaming G2 Esports Movistar R7 LOUD Golden Guardians PSG Talon GAM Esports DetonatioN FocusMe

MSI 2023 - Equipes fase de chaves Gen.G JD Gaming MAD Lions Cloud9 T1 A definir A definir A definir

Premiação

O prêmio total do MSI 2023 é de US$ 250 mil (cerca de R$ R$ 1,25 milhões), valor que será dividido entre todas as participantes. O grande campeão voltará para casa com a bagatela de US$ 50 mil (aproximadamente R$ 251 mi, atualmente). Além disso, o campeonato conta como uma espécie de ranking para as regiões, tendo em vista que as pools para o Mundial do fim do ano terão como base o desempenho da liga no MSI. Veja, na tabela abaixo, como ficou a divisão da premiação:

MSI 2023 - Premiação Colocação Prêmio Percentual 1º U$ 50 mil (R$ 251 mil) 20% 2º U$ 37,5 mil (R$ 188,8 mil) 15% 3º U$ 30 mil (R$ 151 mil) 12% 4º U$ 25 mil (R$ 125 mil) 10% 5º - 6º U$ 20 mil (R$ 100 mil) 8% 7º - 8º U$ 15 mil (R$ 75,5 mil) 6% 9º U$ 12 mil (R$ 60,4 mil) 5% 10º - 11º U$ 7,5 mil (R$ 37,7 mil) 3% 12º - 13º U$ 5 mil (R$ 25 mil) 2%

Calendário

Terça-feira, 2 de maio

09h - DetonatioN FocusMe x PSG Talon (Grupo B)

12h - LOUD x G2 Esports (Grupo B)

Quarta-feira, 3 de maio

09h - Movistar R7 x Bilibili Gaming (Grupo A)

12h - GAM Esports x Golden Guardians (Grupo A)

Quinta-feira, 4 de maio - Sexta-feira, 5 de maio

A partir das 9h - Definições dos grupos

Sábado, 6 de maio

A partir das 8h - Definições dos grupos

Domingo, 7 de maio

9h - MD5 valendo a terceira vaga para a fase de chaves

Terça-feira, 9 de maio - Sábado, 20 de maio

A partir das 09h (segunda - sexta) e a partir das 08h (sábado - domingo) - Fase de chaves

Domingo, 21 de maio

08h - Final