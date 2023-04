Quantas antenas o seu roteador precisa? Veja guia para um Wi-Fi melhor

Roteadores são os aparelhos responsáveis por reproduzir o sinal de Wi-Fi em ambientes. É comum encontrar no mercado opções com diversas particularidades, e uma das que mais chama atenção é a quantidade de antenas. Existem roteadores com uma, duas, três, até seis antenas, que variam em preço e desempenho de conectividade. A diversidade é pensada para atender às mais diferentes necessidades dos usuários, desde aqueles que moram sozinhos em casas pequenas, até os que vivem com uma família grande em uma casa conectada repleta de aparelhos smart .

O número de antenas não é o único fator que influencia na qualidade do sinal. Roteadores com menos antenas podem ser mais potentes, desde que tenham acesso a tecnologias mais modernas, como o Wi-Fi 6E, ou entreguem uma rede dual band ou mesh, por exemplo. Um aparelho com mais antenas pode, no entanto, ajudar no suporte a múltiplos dispositivos ou na extensão da cobertura. A seguir, veja particularidades sobre o número de antenas de roteadores.

Como funciona um roteador?

O roteador atua como hub central, conectando vários dispositivos à internet e facilitando a comunicação entre eles. Ao assinar um pacote de Wi-Fi, seu fornecedor de serviços de internet (ISP) atribui ao seu roteador um endereço IP único. Assim, o seu aparelho se conecta ao ISP por meio de um modem, que traduz o sinal do proveniente do fornecedor para um formato que o roteador pode processar. Depois, em um processo chamado Protocolo de Configuração Dinâmica de Host (DHCP), o roteador atribui endereços IP locais para cada dispositivo conectado na rede, permitindo que eles se comuniquem entre si e com o roteador.

Por meio da Tradução de Endereços de Rede (NAT), o roteador, então, traduz os endereços IP locais em um único endereço IP público ao se comunicar com dispositivos fora da rede. Este processo ajuda a conservar endereços IPv4 e adiciona uma camada de segurança, mascarando os endereços IP locais. O aparelho, assim, analisa os pacotes de dados, determina seu destino e os direciona pela rede usando tabelas de roteamento e algoritmos para identificar o caminho mais eficiente para cada pacote.

Para que servem as antenas de um roteador?

As antenas do roteador são responsáveis por transmitir e receber sinais de radiofrequência (RF) entre os dispositivos conectados e o roteador. Esses sinais podem ser de 2,4 GHz ou de 5 GHz, ou até mesmo os dois, em casas de aparelhos dual band. Ao receber os sinais de RF pelas antenas, os roteadores convertem as informações que chegam, em dados que podem ser lidos pelos dispositivos conectados à rede. Depois, o processo inverso acontece: os dispositivos transmitem os sinais para as antenas, os roteadores decodificam os dados recebidos em um formato que pode ser interpretado por outros roteadores e os transmitem pelas antenas.

Quanto mais antenas um roteador tem, mais quantidade de dados ele deve conseguir transmitir e mais dispositivos podem ser conectados a ele. Com mais antenas, um roteador também consegue multiplicar sua largura de banda, o que aumenta a velocidade da conexão. A estabilidade do sinal também tende a melhorar, já que, em caso de falhas em uma das antenas, as outras podem manter a conexão. Da mesma forma, com mais antenas, maior tende a ser a cobertura de um roteador.

Quantas antenas preciso em um roteador?

Para saber quantas antenas o seu roteador precisa, leve em conta a cobertura de rede necessária, ou seja, quantos metros quadrados precisam ser cobertos pelo sinal Wi-Fi. Para espaços maiores, é recomendável optar por um roteador com múltiplas antenas, já que elas ajudam a transmitir o sinal de forma eficiente em um área maior. Cada antena oferece cobertura para uma metragem específica, por isso, quanto mais antenas, o espaço de cobertura pode aumentar para o dobro, o triplo.

Também é necessário levar em conta o tipo de uso que será feito da rede Wi-Fi. Se for para uso doméstico, um roteador com duas ou três antenas pode ser suficiente. No entanto, para quem precisa de uma conexão mais potente para jogos online ou transmissão de vídeos em alta definição, é recomendável investir em um roteador com mais antenas, pois isso aumenta a capacidade de transferência de dados e reduz a possibilidade de interferências no sinal.

Vale lembrar que o número de antenas não é o único critério na hora de escolher um roteador. Há até mesmo, modelos sem antenas externas, mas que podem garantir um sinal igual ou melhor que o de modelos com quatro ou mais antenas. É o caso de alguns roteadores mesh, por exemplo. Além disso, modelos modernos, com tecnologias recentes como Wi-Fi 6E e dual band, podem ser superiores a aparelhos mais antigos, mesmo que estes tenham mais antenas.

Roteador com uma antena

Roteadores com uma antena são uma opção adequada para espaços pequenos, como apartamentos, estúdios ou quartos individuais. Eles tendem a lidar bem com tarefas básicas de internet, como navegação na web, uso de e-mail e de plataformas de streaming sem altas resoluções. No entanto, os aparelhos podem enfrentar limitações na cobertura e estabilidade do sinal, principalmente quando mais dispositivos estão conectados ou há interferência de sinal de outras redes ou dispositivos eletrônicos.

Apesar destas limitações, os roteadores de uma antena podem ser uma escolha para usuários com necessidades básicas de conectividade ou para aqueles que desejam configurar uma rede Wi-Fi em área pequena. Eles são fáceis de instalar e gerenciar, tornando-os uma solução prática para quem está começando a configurar redes Wi-Fi ou para indivíduos que preferem simplicidade e facilidade de uso.

Roteador com duas antenas

Roteadores com duas antenas costumam oferecer melhor cobertura e estabilidade de sinal em comparação aos modelos de uma antena, tornando-os apropriados para casas pequenas e médias com relativamente poucos dispositivos conectados à rede. Eles podem suportar uso moderado da internet, proporcionando uma conexão mais confiável e desempenho aprimorado em relação aos roteadores de uma antena. Tudo depende, é claro, da velocidade contratada junto ao provedor de internet.

Além de seu desempenho aprimorado, roteadores de duas antenas geralmente vêm com recursos adicionais, como configurações de Qualidade de Serviço (QoS) que priorizam tipos específicos de tráfego, melhorando a experiência geral do usuário. Eles são uma escolha popular para famílias com demandas moderadas de conectividade e fornecem um bom equilíbrio entre preço e desempenho.

Roteador com três antenas

Roteadores com três antenas costumam atender casas de médio a grande porte com vários dispositivos e usuários. A depender da velocidade de internet contratada, eles podem lidar com uso mais pesado da internet, em vários dispositivos simultaneamente, ao mesmo tempo em que oferecem melhor cobertura e estabilidade de sinal do que roteadores de duas antenas.

Os benefícios do uso de um roteador de três antenas devem incluir uma conexão mais estável, velocidades de transferência de dados mais rápidas e melhor desempenho da rede em situações exigentes. Eles são uma opção para famílias ou espaços compartilhados em que vários usuários exigem conectividade Wi-Fi consistente e confiável para atividades na internet.

Roteador com quatro antenas

Roteadores com quatro antenas são projetados para casas maiores com diversos dispositivos e uso intenso de internet, oferecendo maior cobertura de sinal, melhor estabilidade de rede e, geralmente, velocidades de transferência de dados mais rápidas. Estes roteadores podem suportar streaming 4K simultâneo, jogos online e dispositivos de automação residencial sem comprometer o desempenho, tornando-os ideais para famílias com altas demandas de conectividade.

Além de seu desempenho superior, roteadores de quatro antenas geralmente vêm com recursos avançados, como controles parentais aprimorados, redes para convidados e opções avançadas de segurança. Por isso, esses aparelhos proporcionam uma experiência Wi-Fi robusta e confiável para usuários que precisam de alto desempenho e versatilidade em sua rede doméstica.

Roteador com seis antenas

Roteadores com seis antenas tendem a estar entre os melhores aparelhos Wi-Fi, oferecendo cobertura máxima de sinal e o melhor desempenho possível de rede. Eles são ideais para casas grandes ou escritórios com vários andares e inúmeros dispositivos, proporcionando conectividade robusta para múltiplas transmissões em 4K, jogos de alta velocidade e ecossistemas extensos de automação residencial.