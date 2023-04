Quantas temporadas tem Naruto Shippuden? Veja episódios e dublagem

O anime Naruto Shippuden marca a segunda fase da história do ninja, três anos após os últimos eventos acontecidos na animação que o antecede, intitulada Naruto. Transmitida originalmente entre 2007 e 2017, a produção japonesa acompanha a jornada de Naruto Uzumaki, um shinobi da Vila Oculta da Folha que deseja se tornar um hokage (o ninja mais forte da aldeia). No entanto, ele precisa salvar um amigo nesse percurso. A animação é distribuída no Brasil através da Viz Media .

Baseada na série de mangás escrita e ilustrada por Masashi Kishimoto, a adaptação completa conta com 500 episódios ao todo e sua versão legendada pode ser conferida no Crunchyroll. A contagem de temporadas da animação, no entanto, varia de acordo com a plataforma. Segundo o fandom do anime, foram ao ar 22 seasons do projeto. Outros serviços de streaming disponibilizam o anime incompleto, como Netflix, Pluto TV, Claro Vídeo e NOW, os dois primeiros com a opção de dublagem em português.

2 de 3 O anime Naruto Shippuden conta com 500 episódios em cerca de 20 temporadas — Foto: Divulgação/Crunchyroll O anime Naruto Shippuden conta com 500 episódios em cerca de 20 temporadas — Foto: Divulgação/Crunchyroll

Enredo de Naruto Shippuden

O enredo de Naruto Shippuden dá continuidade à história do ninja Naruto Uzumaki, iniciada no anime antecessor. Nesta nova fase, três anos se passaram desde que Sasuke Uchiha, o melhor amigo do protagonista, deixou Konoha e se tornou um ninja fugitivo com o objetivo de matar o irmão mais velho, Itachi. Naruto segue com a promessa de trazer seu companheiro de volta, no entanto as coisas mudam de figura quando uma poderosa organização, chamada Akatsuki, tenta capturá-lo para obter o poder da Raposa de Nove Caldas selada dentro de seu corpo.

Dublagem

Em agosto de 2022, Naruto estreou no HBO Max com nova dublagem e imagens em HD. Atualmente, já é possível conferir todos os 220 episódios da primeira fase, assim como a animação mais recente, Boruto: Naruto Next Generations, continuação de Naruto Shippuden focada nos filhos dos protagonistas. Esse fato deixou os fãs esperançosos para atualizações nas outras produções da franquia.

Indo na direção contrária, no início de fevereiro deste ano, a dublagem de alguns animes deixou o catálogo da plataforma Crunchyroll, incluindo Naruto e Naruto Shippuden. Não foram dadas informações sobre o que motivou essa retirada, mas uma das possibilidades é o vencimento do contrato e a não renovação por uma das partes. Naruto Shippuden continua tendo sua versão dublada na Netflix e Pluto TV, que não oferecem todos os episódios.

3 de 3 A primeira fase da adaptação da obra de Masashi Kishimoto, Naruto, conta com 220 episódios — Foto: Reprodução/JustWatch A primeira fase da adaptação da obra de Masashi Kishimoto, Naruto, conta com 220 episódios — Foto: Reprodução/JustWatch

Confira, a seguir, a lista com alguns dos dubladores de Naruto Shippuden no Brasil:

Naruto Uzumaki: Úrsula Bezerra

Sasuke Uchiha: Robson Kumode

Sakura Haruno: Tatiane Keplmair

Kakashi Hatake: Élcio Sodré

Jiraya: Raul Schlosser (episódios 1 - 52) / César Emílio (a partir do episódio 53)

Itachi Uchiha: Reinaldo Rodrigues

Gaara: Yuri Chesman

Tsunade: Cecília Lemes