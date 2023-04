Queenmaker: veja sinopse e elenco do dorama da Netflix sobre política

O dorama Queenmaker, em destaque no ranking de séries da Netflix , deixa de lado o romance comum nas produções do gênero e embarca na trama política recheada de conflitos. O show estreou na última sexta-feira (14), estrelado por Kim Hee-ae (O Mundo dos Casados) e Moon So-ri (Oasis). A primeira temporada contém 11 episódios, com média de duração de 50 minutos.

No enredo, uma consultora de relações públicas trabalha para movimentar a campanha de uma advogada militante, visando derrubar seu adversário político na disputa. Se você gosta de K-drama e ficou curioso com Queenmaker, confira mais informações a seguir.

2 de 3 Na trama de Queenmaker, dois candidatos rivais disputam a prefeitura de Seul, capital da Coreia do Sul — Foto: Divulgação/Netflix Na trama de Queenmaker, dois candidatos rivais disputam a prefeitura de Seul, capital da Coreia do Sul — Foto: Divulgação/Netflix

Enredo de Queenmaker

Hwang Do-hee (Kim Hee-ae) é uma influente consultora de relações públicas que trabalha na Eunsung Group, uma agência poderosa voltada a políticos. Durante as eleições para a prefeitura de Seul, capital da Coreia do Sul, Doo-hee recebe a ordem de sua superiora para engajar a campanha de Oh Seung-sook (Moon So-ri), uma advogada conhecida pela militância aguerrida pelos direitos humanos.

Porém, mesmo habilidosa em mobilizar estratégias, o trabalho de Doo-hee não será fácil, pois o principal candidato nas pesquisas, Baek Jae-min (Ryu Soo-young), não poupará esforços para se manter em primeiro lugar na eleição - mesmo que, para isso, use de recursos ilícitos para vencer a rival.

3 de 3 Baek Jae-min (Ryu Soo-young) é o principal rival de Oh Seung-sook (Moon So-ri) na disputa municipal — Foto: Divulgação/Netflix Baek Jae-min (Ryu Soo-young) é o principal rival de Oh Seung-sook (Moon So-ri) na disputa municipal — Foto: Divulgação/Netflix

Elenco e equipe técnica

Entre os outros nomes do elenco, fazem parte Ryu Soo-young (2 Weeks), Seo Yi-sook (Hotel Del Luna), Kim Tae-hoon (O Homem de Lugar Nenhum), Ok Ja-yeon (Em Chamas), Jin Kyung (Assassinato), Lee Geung-young (Sense8: Criação do Mundo), Kim Byeong-ok (Oldboy), Kim Sae-byuk (Casa de Beija-Flor), entre outros. A direção é de Oh Jin-suk (Primeira Vez Amor) e roteiro de Moon Ji-young (Style).

Repercussão entre público e crítica

Queenmaker possui nota 7,8 no IMDb, com base na votação de 214 usuários. No Rotten Tomatoes, o K-drama não obteve pontuações com as resenhas da crítica, mas alcançou 86% de aprovação do público, baseada em 50 reviews da audiência.

Entre as quatro resenhas da crítica catalogadas pelo agregador, todas positivas, o título é descrito pelo Ready Steady Cut como "um drama fascinante capitaneado pelas mulheres". Já o Decider, que considerou a série "streamável", fez paralelos com a série americana Succession ao lembrar que "Queenmaker poderia ser Succession se esta fosse contada do ponto de vista da Karolina (personagem da atriz Dagmara Dominczyk, que atua como relações públicas)".

Confira o trailer de Queenmaker

