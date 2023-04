Rainhas em Fuga: veja sinopse e elenco do filme de comédia da Netflix

O filme Rainhas em Fuga estreou no catálogo da Netflix na última sexta-feira (14) e já ocupa a segunda posição de produções mais assistidas da plataforma. Com direção de Jorge Macaya, a trama da comédia de ação mexicana é estrelada por Martha Higareda, que também atua como roteirista, e Paola Núñez. Já a trama acompanha quatro amigas que resolvem deixar tudo para trás e partir em uma viagem de carro pelo México. O que elas não esperam, no entanto, é que essa será a maior aventura de suas vidas.