ROG Ally: veja novidades, lançamento e jogos do novo console portátil

ROG Ally é o novo console portátil da Asus ROG (Republic of Gamers), marca gamer da fabricante. Com promessa de superar outros modelos do tipo, como o Steam Deck , da Valve , e o próprio Nintendo Switch , o novo dispositivo terá chip AMD Ryzen Z1 com GPU RDNA 3 e sistema operacional Windows 11 integrado, o que vai garantir compatibilidade com vários games. Seu lançamento está previsto para o dia 11 de maio, em evento que trará mais detalhes sobre o console.

O portátil quase passou batido como apenas uma brincadeira de 1º de abril, já que foi anunciado no dia da mentira, mas confirmado enquanto produto real. A Asus revelou mais detalhes sobre o ROG Ally e o TechTudo traz, a seguir, tudo que se sabe até agora sobre o produto, que ainda não tem preço definido e tampouco está confirmado no Brasil.

1 de 3 O ROG Ally da Asus traz sistema Windows 11, o que permite utilizá-lo como uma espécie de PC gamer — Foto: Divulgação/Asus O ROG Ally da Asus traz sistema Windows 11, o que permite utilizá-lo como uma espécie de PC gamer — Foto: Divulgação/Asus

Console ou PC gamer portátil?

O sistema operacional do ROG Ally é o Windows 11, versão mais recente do sistema da Microsoft, um sistema voltado para PCs e dispositivos mobile. Diferente dos consoles PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4) ou Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One, o sistema do ROG Ally não é fechado ou limitado apenas para jogos. O usuário poderá instalar todo tipo de aplicativo disponível em um computador comum, até mesmo o pacote Office, caso queira dar outro tipo de uso entre as sessões de jogatina.

Já tem data de lançamento?

O ROG Ally não tem uma data de lançamento anunciada, mas muitos fatores indicam haver planos para que o modelo fique disponível ainda em 2023. Entre eles, vale destacar sua revelação em abril de 2023, as unidades de teste já oferecidas a youtubers especializados e a menção à pré-venda nas lojas Best Buy dos Estados Unidos.

Normalmente, um lançamento ideal seria entre setembro e novembro de 2023, período de altas vendas no mercado norte-americano. Porém, também não é impossível que haja atrasos que empurrem o lançamento para o início de 2024, como aconteceu com o Steam Deck entre 2021 e início de 2022.

Quais jogos serão compatíveis?

Por utilizar o sistema operacional Windows 11, o ROG Ally tem uma compatibilidade bem maior que o SteamOS do Steam Deck, baseado em Linux. O slogan da companhia para o aparelho tem sido "Play All Your Games" (Jogue todos os seus jogos) como um grande diferencial. O dispositivo será completamente compatível com serviços como Steam, Epic Games Store, Xbox Game Pass, EA Play, Ubisoft Connect, Battle.net e mais. Ao adquirir o ROG Ally o usuário ainda receberá 3 meses grátis de Xbox Game Pass Ultimate com Xbox Cloud Gaming.

2 de 3 Jogos disponíveis no PC, como Death Stranding, estão listados entre os compatíveis com o ROG Ally — Foto: Reprodução/Steam Jogos disponíveis no PC, como Death Stranding, estão listados entre os compatíveis com o ROG Ally — Foto: Reprodução/Steam

Especificações

A potência do ROG Ally impressiona pela relação entre seu tamanho e o hardware disponível. O dispositivo conta com processador AMD Ryzen Z1 Extreme, de arquitetura Zen 4, e chip gráfico RDNA 3 com suporte a upscaling via RSR e FSR. Para fins de comparação, PS5, Xbox Series X/S e Steam Deck contam com um processador Zen 2 com RDNA 2. O console portátil possui ainda 16 GB de memória RAM LPDDR5 Dual Channel, armazenamento SSD de 512 GB M.2-2230 PCI 4.0 para maior velocidade, slot microSD para expansão, conectividade Wi-Fi 6E e leitor de digitais.

Design e Tela

O ROG Ally tem um design pensado para fornecer o encaixe perfeito com mãos, pulsos e dedos com dimensões de 280 x 113 x 39 mm e peso de 608 gramas. Todo o portátil conta com uma textura antideslizante e as laterais são curvadas para oferecer uma pegada melhor. Os botões seguem a disposição do controle dos consoles Xbox Series X/S e Xbox One. O console também traz botões de ombro curvados com textura, teclas macro personalizáveis que ficam confortavelmente na parte de trás do aparelho. Ele conta ainda com duas saídas frontais de som com padrão Dolby Atmos 5.1.2.

3 de 3 Youtuber Dave2D realizou comparações entre o Steam Deck da Valve e o ROG Ally da Asus após uma semana de testes — Foto: Reprodução/Dave2D Youtuber Dave2D realizou comparações entre o Steam Deck da Valve e o ROG Ally da Asus após uma semana de testes — Foto: Reprodução/Dave2D

A tela do ROG Ally conta com 7 polegadas com taxa de atualização 120 Hz, resolução Full HD (1920 x 1080p) e proporção 16:9, além de suporte a FreeSync para diminuir engasgos. Há ainda proteção do visor graças à tecnologia Gorilla Glass DXC e Victus, que promete evitar problemas em caso de acidentes e também diminuir o reflexo da luz para jogar fora de casa. Na parte técnica, a tela apresenta ainda contraste 1000:1, sRGB 100%, 500 nits de intensidade de luz e tempo de resposta de 7 ms.

Chega ao Brasil?