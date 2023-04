Slay the Spire: veja gameplay e requisitos do jogo de cartas roguelike

Slay the Spire é um jogo de cartas com elementos de roguelike desenvolvido e publicado pela Mega Crit Games em 2019. Nele, o jogador constrói um baralho poderoso para enfrentar inimigos e chefes em um ambiente de dungeon crawler, com uma jogabilidade dinâmica e desafios procedurais. O game está disponível para PlayStation 4 (PS4) e PlayStation 5 (PS5), Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch e PC (via Steam e GOG Galaxy).