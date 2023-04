Smalland: gameplay e requisitos do jogo de sobrevivência 'estilo' Grounded

Smalland: Survive the Wilds é um jogo de sobrevivência desenvolvido pela Merge Games, disponível para PC (via Steam e Epic Games Store ). Nele, jogadores controlam personagens pequenos em um grande mundo aberto, repleto de gigantes perigosos. Com multiplayer para até 10 pessoas e jogabilidade semelhante a Grounded , o game está em acesso antecipado desde 29 de março e ainda deve permanecer em desenvolvimento junto à comunidade de seis meses a um ano. Vale lembrar que, quando a versão completa estrear, o preço deve subir. Veja, a seguir, mais detalhes sobre o título.

História

No mundo de Smalland, jogadores controlam uma raça chamada Pequeninos, que são criaturinhas humanoides com antenas e de tamanho menor que a maioria dos insetos. Após um longo período vivendo apenas no subterrâneo, contando histórias de uma era anterior aos gigantes, os Pequeninos decidem voltar à superfície em busca de uma cura para sua rainha, que está muito doente. Para jogar, portanto, é necessário criar seu próprio personagem e se tornar membro da Vanguarda, um grupo que irá explorar o mundo acima e estabelecer refúgios em sua jornada.

Gameplay

Em sua essência, Smalland: Survive the Wilds é um jogo de sobrevivência tradicional. Por isso, é essencial coletar recursos, como folhas, galhos, pedras e resinas, além de obter comida, criar ferramentas e mais. Construir abrigos também é vital para se proteger de monstros, como insetos gigantes, que se tornam ainda mais terríveis e numerosos à noite.

Seu personagem pode ser equipado com armaduras e há a possibilidade de criar armas para se defender. O game também oferece itens para locomoção, como asas para planar e um gancho com corda que permite se balançar pelos galhos. O clima é dinâmico e há estações com desafios próprios, como um rigoroso inverno.

Ao longo do progresso no jogo, será possível criar receitas para domar alguns dos insetos. Assim, dá para montar e saltar por longas distâncias com gafanhotos, voar com libélulas, escalar com aranhas e mais.

Em qualquer lugar que o jogador se sentir seguro ou achar que terá um ponto de vantagem, é possível construir uma base, erguendo paredes, colocando teto, portas e até decorações. Atualizações futuras também prometem trazer estábulos, a fim de guardar criaturas domadas.

O modo multiplayer para até 10 jogadores permite reunir amigos para enfrentar os perigos desse mundo e erguer construções para sobreviver. Por enquanto, o jogo conta apenas com modo PVE, mas a equipe anunciou que pretende adicionar PvP no futuro. O game também deverá receber servidores oficiais, já que, no momento, um participante precisa ser o anfitrião para seus amigos.

