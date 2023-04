Star Wars Jedi Survivor: veja gameplay, plataformas e requisitos do jogo

Star Wars Jedi: Survivor chega na sexta-feira (28) e traz de volta as aventuras do Jedi Cal Kestis, sobrevivente do Império que luta para continuar vivo. Desenvolvido pela Respawn Entertainment em parceria com a Electronic Arts, o jogo é sequência do título de 2019, Star Wars Jedi: Fallen Order, e retoma a jornada no estilo Metroidvania da franquia, com perspectiva em terceira pessoa e batalhas épicas com uso da Força (e do clássico sabre de luz).