Tails of Iron: veja história, gameplay e requisitos do soulslike 2D

Além dessas plataformas, Tails of Iron também está presente na PS Plus, e pode ser resgatado por assinantes do serviço durante o mês de abril. Confira, a seguir, mais detalhes sobre o game, como jogabilidade, enredo e requisitos mínimos.

Tails of Iron coloca o jogador na pele de um ratinho guerreiro em busca de vingança; veja detalhes sobre enredo e gameplay — Foto: Divulgação/Odd Bug Studio

História

Tails of Iron apresenta uma fantasia sombria. Nela, o jogador controla Redgi, um ratinho guerreiro que vive em um mundo medieval assolado por uma guerra entre duas tribos, mas que agora vive um momento de paz. A história, contudo, começa quando o pai do protagonista, o rei do Reino dos Ratos, é morto pelo cruel líder do Clã dos Sapos, Verruga Verde. Agora, cabe a Redgi embarcar em uma perigosa missão para expulsar os invasores e recuperar o trono que é seu por direito.

Tails of Iron conta a história de uma guerra entre ratos e sapos — Foto: Reprodução/Steam

Além do enredo, vale destacar a presença do ator Doug Cockle, conhecido por emprestar sua voz ao personagem Geralt de Rivia na franquia The Witcher (CD Projekt RED), como narrador da trama. Isso confere um toque extra de imersão ao universo do jogo, que foi totalmente desenhado à mão.

Gameplay

A jogabilidade de Tails of Iron é baseada em combate de ação punitivo e brutal, que mistura metroidvania e soulslike. Assim, o jogador precisa se preocupar em esquivar, defender e contra-atacar na hora certa, sendo mecânicas constantes. A campanha ainda conta uma variedade de inimigos, chefes e mini-chefes, cada um com seus próprios movimentos e estilos de luta. Portanto, é necessário estudar os golpes de seus oponentes e reagir de acordo para sobreviver a cada encontro perigoso.

Em Tails of Iron, você pode melhorar atributos do protagonista e criar armas — Foto: Reprodução/Steam

O título também possui elementos de RPG, como um sistema de progressão e artesanato, que permite criar novas armas, armaduras e poções para ajudar na jornada. Para mais, é possível desbloquear novas técnicas e combos para aprimorar as habilidades de Redgi. Também há uma ampla gama de habilidades mortais disponíveis, incluindo cargas defensivas, execuções fatais e ataques à distância com arco e flecha.

Requisitos mínimos