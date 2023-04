The Mageseeker: tudo sobre o novo game da Riot baseado no universo de LOL

The Mageseeker: A League of Legends Story é o mais novo game da desenvolvedora indie Riot Forge , perna da Riot Games , feito em parceria com o estúdio Digital Sun. Como o nome diz, este título é outro derivado de LOL, assim como Hextech Mayhem e Ruined King , utilizando o mesmo universo e alguns de seus personagens mais populares.

O jogo aposta em gráficos pixelados, terá localização em português – inclusive com áudio dublado – e vem para PlayStation (PS4), PlayStation 5 (PS5), Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC e Nintendo Switch. Sua pré-venda está disponível com lançamento agendado para 18 de abril, a partir de R$ 88,99.

Data de lançamento, plataformas e preço

The Mageseeker: A League of Legends Story chega no dia 18 de abril com preços a partir de R$ 88,99. O game já pode ser baixado no PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC e Nintendo Switch. Vale lembrar que a versão para PC é compatível com Windows 10 ou Windows 11, sendo oferecida no Steam, GOG e na Epic Games Store.

O game também fica disponível em uma versão Deluxe, que traz diversos extras para ajudar o jogador na história, assim como cosméticos, entre outros. O valor de R$ 107,99 também cobre a chegada de um pacote de visuais alternativos e um pet, a Rapina Prateada Perdida

História e personagens

O jogo se passa no reino de Demacia, um dos principais do mundo de League of Legends. Em The Mageseeker os jogadores controlam Sylas, um mago ladrão que usa suas habilidades para fugir dos caçadores de magos. Ele conta com habilidades próprias e também correntes encantadas que estiveram com ele durante o tempo no cativeiro.

A missão de Sylas é libertar sua terra natal da tirania, eliminando caçadores e outros adversários. Como é um game da Riot, o jogador pode esperar por mais personagens de League of Legends participando da história, como Lux, Morgana, Jarvan IV, Shyvana e Garen.

Gameplay

A jogabilidade de The Mageseeker: A League of Legends Story é bem diferente em relação ao League of Legends original. Este é um RPG de ação, com visão isométrica e combates acirrados. Os combates também são em tempo real, mas com combos de habilidades de Sylas utilizadas nos diferentes cenários.

É possível roubar feitiços de inimigos para usar em seu favor ou combinar golpes potentes dos punhos do mago renegado para poder eliminar os adversários. De longe, lembra um pouco o jogo Hades, que segue fórmula similar, mas apresenta novas interpretações neste sentido de mesclar RPG e ação.

Gráficos

Não espere por gráficos 3D ou realistas em The Mageseeker. O jogo opta por seguir outro estilo de arte e design, levando mais para o lado retrô, mas sem perder a modernidade a partir de animações caprichadas e fluidas. O game é desenhado em formato pixelado de propósito, para passar um novo visual para o mundo de Demacia e sua grandiosidade, incluindo cenários, magias, inimigos e, claro, o próprio Sylas.

Ainda assim, The Mageseeker: A League of Legends Story promete ser um dos jogos mais bonitos das últimas semanas, com animações caprichadas e muitos efeitos visuais dignos de nota. Por isso mesmo ele requer um computador com, no mínimo, 8 GB de RAM e placas de vídeo com pelo menos 2 GB dedicados.