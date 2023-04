The Past Within: veja gameplay e requisitos do jogo de PC e celular

The Past Within é um jogo multiplayer para duas pessoas, no qual jogadores se comunicam através de diferentes eras para tentar resolver um mistério -- um no passado, outro no futuro. O game foi desenvolvido pela Rusty Lake, estúdio responsável pela série de jogos 'estilo' escape room de mesmo nome, e é bastante parecido com outros títulos do gênero, como Keep Talking and Nobody Explodes.