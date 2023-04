Tudo pela Noiva: veja sinopse e elenco do filme da Netflix

O filme Tudo pela Noiva (Kiss Kiss, em inglês) estreou no catálogo da Netflix nesta quarta-feira (26) e já ocupa a segunda posição de longas mais vistos do streaming desta semana. A trama acompanha um rapaz mulherengo que, ao perder o emprego, tenta a todo custo conquistar o coração da noiva de um político. Escrito por Andrzej Golda e Martyna Skibinska, e com direção de Tomasz Konecki, a produção polonesa é estrelada por Mateusz Kościukiewicz e Zofia Domalik.

Com pouco mais de uma hora e meia de duração, o longa-metragem é fruto da parceria entre os estúdios Lightcraft e Grizzly Movie Investments e parte das gravações ocorreram na Polônia. Se você gosta de comédias românticas, confira mais detalhes de Kiss, Kiss a seguir.

Tudo pela Noiva é estrelado por Zofia Domalik e Mateusz Kościukiewicz

Enredo de Tudo pela Noiva

Em um estilo clássico de "boy meets girl", a história segue Tomek (Kościukiewicz), um executivo de agência publicitária que, nas vésperas de uma promoção, acaba sendo demitindo e perdendo junto a casa e o carro. Sem saber o que fazer da vida, o protagonista vai morar com seu irmão Janek (Rafał Zawierucha), a quem propõe um acordo: se Tomek achar a garota ideal, ele ajudará o irmão com a florista Klara (Więdłocha), uma jovem por quem ele nutre sentimentos amorosos secretos.

No entanto, o que Tomek não esperava era se apaixonar por uma moça já comprometida. Assim, durante duas semanas, ele fará de tudo para conquistar o coração de Ola (Domalik), mesmo que ela esteja prestes a se casar com o filho do Ministro da Justiça.

Elenco

Estrelado por Mateusz Kościukiewicz (Desejo de Voar) como o protagonista Tomek e Zofia Domalik (Varsóvia 44) interpretando Ola, o elenco de Kiss Kiss reúne nomes como Agnieszka Więdłocha (Successful Woman) dando vida à Klara, Rafal Zawierucha (O Rei das Fugas) vivendo Janek e Edyta Olszówka (Revelações de Família) como Patsy.

Além disso, juntam-se ao time Cezary Pazura (Amor em Tempos de Polarização), Mikołaj Roznerski (A Megera Domada), Marcin Perchuc (Primeiro Ministro), Emilia Krakowska (O Bosque de Bétulas) e Kamila Kaminska (Crazy in Love).

Repercussão

Apesar de sua recente popularidade entre os assinantes da Netflix, Kiss Kiss ainda não tem uma performance positiva entre a crítica e o público. Prova disso é a recepção no site agregador IMDb, onde tem nota 3,1, com base em apenas 65 considerações.

Em veículos internacionais, como o Leisure Byte, a jornalista Hrishita Das tece comentários negativos sobre a produção polonesa, alegando que "existem inúmeros filmes e programas com exatamente o mesmo enredo e consequências na indústria. Com um personagem principal improvável e uma história típica, o filme é totalmente decepcionante".