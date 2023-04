Tudo sobre Galaxy S23: saiba ficha técnica e preço do celular Samsung

m oO Galaxy S23 foi lançado em fevereiro de 2023 , em conjunto com demais modelos da linha ---- Galaxy S23 Plus e Galaxy S23 Ultra . O modelo chegou ao Brasil custando R$ 5.999 e atualizou tudo o que o Galaxy S22 já tinha de bom: a tela é 35% mais brilhante; o processador Snapdragon 8 Gen 2 , que é a evolução natural do Gen 1; e bateria com mais potência, chegando a 3.900 mAh. Assim, o smartphone figura como um dos mais poderosos de 2023.

O Galaxy S23 é vendido nas cores preta, verde, violeta e creme. São três opções de armazenamento: 128 GB por R$ 5.129, 256 GB por por R$ 5.079 na Amazon, e 512 GB. Os descontos desde o lançamento vão dos R$ 600 aos R$ 1.000. Confira a seguir um compilado com as principais informações sobre Galaxy S23.

Confira o lançamento do Galaxy S23

Ficha técnica do Samsung Galaxy S23

Tamanho da tela: 6,1 polegadas

Resolução da tela: Full HD+ (2340 x 1080 pixels)

Painel da tela: Dynamic AMOLED 2X

Câmera principal: tripla, 50, 12 e 10 MP

Câmera frontal: 12 MP

Sistema: Android 13

Processador: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (octa-core de até 3,36 GHz)

Memória RAM: 8 GB

Armazenamento: 128, 256 GB ou 512 GB

Cartão de memória: sem suporte

Capacidade da bateria: 3.900 mAh

Telefonia: Dual SIM (nano SIM)

Peso: 168 gramas

Dimensões: 146,3 x 70,9 x 7,6 mm

Cores: preto, verde, violeta e creme

Lançamento: fevereiro de 2023

Preço de lançamento: R$ 5.999

Tela e design do S23

O Galaxy S23 segue a tendência dos celulares da Samsung, em formato de barra e sem botão frontal. No corpo, apenas os botões de volume e energia com bordas proeminentes para proteção das câmeras. O celular é revestido em vidro com proteção Gorilla Glass Victus 2, que suporta melhor impactos contra superfícies ásperas, tem resistência à água e poeira IP68. Isso dá proteção ao aparelho contra a entrada de água, mesmo submergido a uma profundidade de até 1,5 metro.

2 de 6 Detalhes de câmeras da linha S23 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Detalhes de câmeras da linha S23 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

A tela do smartphone tem 6,1 polegadas e conta com painel AMOLED Dinâmico 2X. As imagens devem apresentar o melhor contraste e melhor fidelidade de cores já exibida numa tela da Samsung. Ela é a mesma do Galaxy S23 Plus e Galaxy S23 Ultra.

O display também conta com tecnologia HDR, para melhoria de contrastes e atualização de 120 Hz, especialmente interessante em jogos. O recurso afasta a possibilidade de imagens "fantasmas" ou embaçadas, mesmo em movimentações mais frenéticas.

Câmera do S23

Anualmente, a Samsung implementa melhorias consideráveis no conjunto de câmeras. Entre os recursos anunciados no Galaxy S23 estão o aprimoramento do Nightography, tecnologia que usa inteligência artificial para melhorar fotos e vídeos capturados com baixa luminosidade. Desta vez, a função também opera na câmera de selfies.

3 de 6 Câmeras do Galaxy S23: 50 megapixels na câmera principal e uso de inteligência artificial para melhoria das fotos — Foto: Divulgação/Samsung Câmeras do Galaxy S23: 50 megapixels na câmera principal e uso de inteligência artificial para melhoria das fotos — Foto: Divulgação/Samsung

A câmera de 50 megapixels do Galaxy S23 tem tecnologia que combina até 16 pixels em um só para gerar imagens bem definidas e com alta resolução. E para agradar entusiastas de fotografia, a Samsung também enfatiza a possibilidade de uso do aplicativo Expert Raw, para gerar imagens em RAW, formato que apresenta vantagens profissionais da fotografia. O conjunto de câmeras do Galaxy S23 está disposto da seguinte forma:

Principal de 50 MP (f/1.8)

Ultrawide de 12 MP (f/2.2)

Teleobjetiva de 10 MP (f/2.4)

Câmera frontal de 12 MP (f/2.2)

Desempenho e armazenamento

Como esperado para um celular de ponta, o Galaxy S23 conta com um processador compatível com seu posto. Trata-se de um chipset Snapdragon 8 Gen 2, da Qualcomm. O processador de oito núcleos chega à velocidade de 3,36 GHz. Esse chip pode ter um desempenho até 24% melhor que o chip da geração anterior, embarcado no Galaxy S22, e chega a ser 41% mais rápido que o processador do iPhone 14. A eficiência no consumo de bateria também é uma das melhores vista no mercado.

4 de 6 O cérebro do Galaxy S23 é o processador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 — Foto: Divulgação/Samsung O cérebro do Galaxy S23 é o processador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 — Foto: Divulgação/Samsung

Tudo isso é impulsionado pelos 8 GB de memória RAM, quantidade suficiente para permitir que o smartphone realize todas as tarefas sem engasgos. Segundo sites especializados, o chip gráfico Adreno 740 tem performance até 39% superior a vista no S22. Jogos como Diablo Immortal e Genshin Impact conseguem rodar em qualidade máxima a 60 fps.

Por fim, o Galaxy S23 oferece três opções de armazenamento: 128 GB, 256 GB ou 512 GB — sem possibilidade de uso de cartões microSD.

Bateria da Samsung

5 de 6 Galaxy S23 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy S23 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

A Samsung possui celulares com baterias gigantes, mas esse não é o caso do Galaxy S23. Para manter as dimensões do aparelho compactas, a Samsung incluiu uma bateria de 3.900 mAh. O valor deve ser suficiente para que o celular permaneça longe da tomada até o final do dia. Para isso, é possível utilizar carregamento rápido com fio, de 25W, ou sem fio, de até 15W. E caso os seus acessórios fiquem sem energia, o S23 pode servir de power bank, com o carregamento reverso.

Versão do Android

O sistema incluído pela Samsung no Galaxy S23 é o Android 13, do Google. Nele há melhorias na segurança e privacidade e as otimizações quanto à acessibilidade, como no tamanho das fontes e dos ícones.

6 de 6 O Android 13 com a personalização One UI 5.1 está disponível no Galaxy S23, e traz novos widgets — Foto: Divulgação/Samsung O Android 13 com a personalização One UI 5.1 está disponível no Galaxy S23, e traz novos widgets — Foto: Divulgação/Samsung

Há também uma camada de personalização da Samsung — a One UI 5.1. Essa versão do sistema da Samsung melhora recursos da câmera e da galeria com o uso de inteligência artificial, para remasterizar fotos armazenadas. A One UI 5.1 também traz novos widgets, que colocam aplicativos como o Spotify em uso já na tela do celular. Essa versão também proporciona maior conectividade ao ecossistema Galaxy, para aqueles que possuam outros aparelhos da Samsung.

O Galaxy S23 deve receber atualizações por pelo menos mais três anos, de acordo com a política de atualizações da Samsung.

Recursos adicionais

O Galaxy S23 conta com a rede móvel 5G, que avança em todo o Brasil, e pode se conectar a redes Wi-Fi de 2,4 e 5 GHz. Um ponto interessante é que o celular também está preparado para uso do Wi-Fi de 6 GHz. Com isso, o modelo se ancora em redes mais estáveis e com maior performance para download e streaming.

O celular também conta com NFC, para realizar pagamentos via Samsung Pay e possibilita o resgate de pontos por descontos e promoções em dispositivos da marca. O Bluetooth do S23 é o 5.3, utilizado para conexões rápidas com assessórios e dispositivos sem fio. Esse tipo de conexão também oferece melhor estabilidade no pareamento e consome menos energia.

A plataforma Samsung Dex marca presença no Galaxy S23. É possível conectá-lo a monitor ou TV por cabo ou método sem fio, a fim utilizá-lo como um computador. E para isso, vale mencionar que o aparelho também tem conexão OTG, para utilizar mouse, teclado e outros periféricos necessários para o uso como um computador.

Preço do Galaxy S23

Lançado em fevereiro de 2023, o Galaxy S23 tem alguns dos melhores recursos disponíveis do mercado, e isso se reflete no preço do smartphone. A Samsung iniciou as vendas do aparelho por R$ 5.999 na versão com 128 GB e por R$ 6.499 com 256 GB. Atualmente, já é possível encontrá-lo com descontos que chegam aos R$ 1.000 no varejo online. Na Amazon, a versão de 128 GB é vendida por R$ 5.129, enquanto a versão de 256 GB chega a R$ 5.079.

