Um Homem da Flórida: conheça sinopse e elenco da série da Netflix

A série policial Um Homem da Flórida conquistou, de forma despretensiosa, um espaço de destaque no Top 10 Séries da Netflix . Após sua estreia na última quinta-feira (13), o seriado entrou no Rotten Tomatoes com 0% de aprovação da crítica - um feito raro, quando se trata de produções estadunidenses. No momento, o show estrelado por Edgar Ramírez (Jungle Cruise) ficou apenas atrás de O Agente Noturno e Casamento às Cegas no ranking americano da Netflix.

Um Homem da Flórida oscila entre a ação e comédia absurda em seus sete episódios com duração média de 50 minutos. O nome do show, e uma das inspirações para o enredo, vem de um meme popular nos EUA onde notícias de crimes bizarros são protagonizadas por “homens da Flórida”. Se você ainda não acompanhou a série e quer conhecer mais sobre elenco e repercussão antes de maratonar, confira a seguir.

2 de 4 Na trama de Um Homem da Flórida, um ex-policial vivencia diversas situações absurdas e alucinantes em uma investigação na Flórida — Foto: Divulgação/Netflix Na trama de Um Homem da Flórida, um ex-policial vivencia diversas situações absurdas e alucinantes em uma investigação na Flórida — Foto: Divulgação/Netflix

📝 Filmes em 4K: como manter a resolução ao transmitir do notebook para a TV? Veja no Fórum do TechTudo

Enredo de Um Homem da Flórida

Mike Valentine (Ramirez) é um ex-policial da Filadélfia que está relutante em voltar para Flórida, seu estado natal. Viciado em jogos de azar e em período de reabilitação, o único motivo de seu retorno é o trabalho oferecido por um mafioso chamado Moss Yankov (Cohen), que consiste em encontrar sua namorada desaparecida, Delly West (Lee). Porém, Mike irá se meter em situações completamente alucinantes para cumprir seu objetivo.

Elenco e equipe técnica

Estão no elenco da série Anthony LaPaglia (Desaparecidos), Abbey Lee (Território Lovecraft), Emory Cohen (The OA), Otmara Marrero (StartUp), Lex Scott Davis (Toni Braxton: Unbreak My Heart), Clark Gregg (Agentes da S.H.I.E.L.D.), Sibongile Mlambo (Siren: A Lenda das Sereias), Paul Schneider (Parks and Recreation), Judy Reyes (Scrubs) e mais.

3 de 4 O showrunner Donald Todd ao lado do ator Edgar Ramírez — Foto: Divulgação/Netflix O showrunner Donald Todd ao lado do ator Edgar Ramírez — Foto: Divulgação/Netflix

O roteirista e produtor Donald Todd (Samantha Who’s?) é o showrunner da série e um dos produtores executivos, ao lado de Michael Costigan (Cyrus), Miguel Arteta (Por um Sentido na Vida) e o ator Jason Bateman (Ozark), dono da Aggregate Films, uma das companhias produtoras responsável pelo show junto com a Netflix.

Repercussão entre público e crítica

Mesmo lançado há dias na Netflix e com atores conhecidos no elenco, Um Homem da Flórida passou despercebido pelos críticos, sendo mais notado positivamente pelo público. No portal IMDb, as votações de 1.500 usuários garantiram ao seriado nota 6,7. No agregador Rotten Tomatoes, foi registrado aprovação de 84% entre a audiência. No mesmo site, só foram catalogadas seis resenhas da crítica especializada - todas com pontuações medianas ou negativas.

O site Decider determinou o seriado como “dispensável”, ao categorizar Um Homem da Flórida como “um programa bagunçado que tem alguns personagens e histórias interessantes, mas eles estão justamente perdidos em uma trama encharcada de personagens e histórias". Já o Collider observou que a série “poderia ter funcionado em quatro ou cinco capítulos ou num filme de duas horas”.

4 de 4 A atriz e modelo Abbey Lee interpreta Delly West, a namorada do mafioso Moss em Um Homem da Flórida — Foto: Divulgação/Netflix A atriz e modelo Abbey Lee interpreta Delly West, a namorada do mafioso Moss em Um Homem da Flórida — Foto: Divulgação/Netflix