Unrecord: saiba tudo sobre o jogo de tiro polêmico e muito realista

Unrecord é um novo jogo de tiro FPS, desenvolvido pela produtora independente DRAMA. No trailer de divulgação do game, é possível ver o protagonista, uma espécie de policial tático, invadindo um prédio abandonado e trocando tiros com suspeitos censurados. O enredo até poderia ser considerado comum para o gênero, se os gráficos impressionantes e um ponto de vista único, de uma câmera de lapela, não lhe dessem outro peso.

Assim, tanto o realismo do jogo quanto a temática policial geraram várias polêmicas, como a respeito da veracidade da produção e o impacto da violência apresentada. Naturalmente, todo esse "burburinho fez com que usuários ficassem ainda mais curiosos sobre o game. Pensando nisso, confira, a seguir, tudo que se sabe até agora sobre Unrecord.

2 de 6 Unrecord impressionou jogadores com seu realismo, e muitos até duvidaram que o game fosse verídico; veja tudo o que se sabe sobre ele — Foto: Reprodução/Steam Unrecord impressionou jogadores com seu realismo, e muitos até duvidaram que o game fosse verídico; veja tudo o que se sabe sobre ele — Foto: Reprodução/Steam

Quando será lançado?

O jogo foi mostrado pela primeira vez em outubro de 2022, quando a produção ainda estava em um estágio precoce e o projeto sequer tinha nome. No entanto, o vídeo de demonstração fez um sucesso absurdo e inesperado, o que fez a DRAMA acelerar o processo de desenvolvimento.

Inclusive, a empresa afirmou que pretende trazer o jogo o mais rápido possível para estabelecer sua identidade no mercado, a fim de impedir cópias. No entanto, Unrecord não tem uma data ou ano estimados para chegar. À vista disso, um lançamento ainda em 2023 está praticamente descartado.

Em quais plataformas estará disponível?

Por enquanto, Unrecord só foi anunciado para PC, com uma página oficial no Steam, onde pode ser adicionado na lista de desejos. Acontece que o game está sendo desenvolvido com uma tecnologia que o tornaria compatível com consoles, como PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X e Xbox Series S, o que poderia ser uma indicação. De qualquer forma, o estúdio ainda não confirmou outras plataformas, embora tenha expressado interesse em fazê-lo.

3 de 6 Segundo desenvolvedores, Unrecord é um game que, por enquanto, só funciona bem com mouse e teclado, o que explica sua disponibilidade somente para PCs. — Foto: Reprodução/Steam Segundo desenvolvedores, Unrecord é um game que, por enquanto, só funciona bem com mouse e teclado, o que explica sua disponibilidade somente para PCs. — Foto: Reprodução/Steam

Qual o motor gráfico/engine usada?

Unrecord está sendo desenvolvido na Unreal Engine 5, mais recente versão do motor gráfico da Epic Games projetado para PC, PS5 e Xbox Series X/S. Lançada em abril de 2022, a engine utiliza novas tecnologias, como Lumen para iluminação e Nanite para gerar objetos com micropolígonos, que deverão ser responsáveis pelos próximos grandes saltos gráficos nos jogos.

A produtora DRAMA comentou que tentará otimizar o jogo para que ele funcione mesmo em PCs menos poderosos, mas mantendo o nível de imersão. Ainda assim, não há garantia de que ele rodará em computadores mais antigos.

4 de 6 Unrecord está sendo desenvolvido na Unreal Engine 5, nova versão do motor gráfico da Epic Games que oferece visuais realistas — Foto: Reprodução/Steam Unrecord está sendo desenvolvido na Unreal Engine 5, nova versão do motor gráfico da Epic Games que oferece visuais realistas — Foto: Reprodução/Steam

Tem história?

Até o momento, não foram revelados muitos detalhes sobre a história de Unrecord. Porém, já foi confirmado que o jogador entrará no papel de um policial tático, que deverá investigar vários casos e confrontar diferentes personagens.

De acordo com o estúdio DRAMA, será uma narrativa comparável a um romance de detetive, ou mesmo um thriller. A produtora também respondeu às preocupações de usuários ao afirmar que o game não será inspirado por eventos reais e que evitará tópicos sensíveis, como racismo e violência contra a mulher, minorias e menores de idade.

5 de 6 Unrecord promete uma narrativa policial complexa com diálogos profundos e reviravoltas — Foto: Reprodução/Steam Unrecord promete uma narrativa policial complexa com diálogos profundos e reviravoltas — Foto: Reprodução/Steam

Qual o diferencial da gameplay?

Há dois pontos em que Unrecord apresenta um grande diferencial em relação a outros jogos de tiro. O primeiro está em sua câmera, que não fica na altura dos olhos do personagem, mas sim colada na lapela utilizada por policiais. O ângulo ajuda no realismo, pois se aproxima mais de uma gravação em vídeo.

O segundo ponto está em sua mecânica de disparo, que permite um movimento muito livre das mãos e um estilo de troca de tiros bem diferente de outros games no mercado. Aqui, vale mencionar que, apesar do ponto de vista e movimento das mãos, Unrecord não é um jogo de realidade virtual.

Quais polêmicas foram levantadas pelo game?

O sucesso súbito de Unrecord gerou muitas polêmicas em pouco tempo. Para começar, muitos duvidaram da autenticidade do jogo, que parecia realista ao ponto de acreditarem ser um vídeo gravado. No entanto, para sanar qualquer dúvida, um dos desenvolvedores do game, Alexandre Spindler, publicou uma nova gameplay. Nele, o jogador manipulava a câmera do título e até atravessava paredes, algo que seria impossível na vida real.

6 de 6 A câmera de lapela e o movimento das mãos do personagem em Unrecord fazem o game parecer diferente de todos os outros no mercado — Foto: Reprodução/Steam A câmera de lapela e o movimento das mãos do personagem em Unrecord fazem o game parecer diferente de todos os outros no mercado — Foto: Reprodução/Steam

A maioria das polêmicas, no entanto, tem a ver com a temática do game e sua representação da violência. Alguns jogadores acreditam que ele possa se tornar uma peça de propaganda a favor de violência policial, ou mesmo que possa ser usado para reforçar o argumento de que o consumo de jogos estaria relacionado a atitudes agressivas no mundo real.

Nesse sentido, vale ressaltar a questão da classificação etária. Ainda é cedo para Unrecord ter isso definido, mas, pelo seu conteúdo, o game, provavelmente, será indicado apenas para pessoas acima de 18 anos. Com relação a isso, a produtora DRAMA postou uma declaração na comunidade do jogo na loja digital Steam: