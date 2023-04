Vampire Survivors: tudo sobre o jogo que bateu Elden Ring e God of War

2 de 11 Vampire Survivors é um game que começa simples e se torna cada vez mais caótico com as novas armas e acessórios obtidos; saiba mais sobre — Foto: Divulgação/Steam Vampire Survivors é um game que começa simples e se torna cada vez mais caótico com as novas armas e acessórios obtidos; saiba mais sobre — Foto: Divulgação/Steam

O que é Vampire Survivors?

Lançado em 20 de outubro de 2022, Vampire Survivors é um jogo de ação com uma gameplay simples: hordas de inimigos atacam o jogador, que precisa se mover enquanto seu personagem ataca de forma automática.

Ao derrotar inimigos, seu sobrevivente sobe de nível e pode aumentar habilidades, melhorando armas e acessórios ao longo da gameplay. As habilidades empilhadas criam grandes efeitos gráficos, como nos jogos de nave estilo bullet hell (inferno de balas). A natureza acessível do game incentiva a mentalidade de "Só mais uma partida", que mantém o jogador preso por horas a fio.

Quais prêmio já ganhou?

Os mais recentes prêmios do game foram dados no BAFTA Game Awards 2023, onde venceu as categorias "Melhor Jogo" e "Game Design". Em ambas ele derrotou grandes produções, como God of War: Ragnarok, Elden Ring e Horizon: Forbidden West, mas também títulos populares de menor escala, como Stray, Marvel Snap, Cult of the Lamb e Tunic .

Além desses, Vampire Survivors também ganhou títulos como "Jogo de Ação do Ano", no DICE Awards, e "Prêmio Revelação" no Golden Joystick Awards.

3 de 11 Vampire Survivors recebeu o prêmio de Melhor Jogo no BAFTA Game Awards 2023 superando favoritos como God of War: Ragnarok e Elden Ring — Foto: Reprodução/BAFTA

O jogo é grátis?

As versões principais de Vampire Survivors, disponíveis para Xbox Series X/S, Xbox One e PC (via Steam), são pagas. No entanto, o jogo é gratuito nos dispositivos móveis com Android e iPhone (iOS), sem microtransações intrusivas.

Também vale mencionar que ele está presente no Xbox Game Pass, serviço da Microsoft, tanto para consoles quanto para PC. Dessa forma, assinantes podem jogá-lo sem precisar pagar qualquer custo extra. Para mais, aqueles que quiserem apenas experimentar o título podem jogar uma versão demo gratuita, disponível no site oficial da Poncle (https://poncle.itch.io/vampire-survivors ).

4 de 11 Vampire Survivors possui uma versão demo gratuita que pode ser jogada diretamente em seu navegador — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Vai sair no PS5, PS4 ou Nintendo Switch?

Por enquanto, a versão para consoles de Vampire Survivors só está presente no Xbox Series X/S e Xbox One. Apesar de muitos pedidos de fãs por uma versão para o Nintendo Switch, PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4), não há comentários do desenvolvedor sobre lançar o game em novos consoles.

Inclusive, o lançamento de Vampire Survivors em 10 de novembro de 2022 no console da Microsoft, diretamente no Xbox Game Pass, pode indicar algum acordo de exclusividade com a empresa. Assim, por ora, não há evidência de versões para outros consoles.

5 de 11 Vampire Survivors foi lançado no Xbox Series X/S e Xbox One diretamente no Xbox Game Pass e por enquanto apenas está disponível no console da Microsoft — Foto: Reprodução/Xbox Wire

Há expansões por DLC?

A popularidade de Vampire Survivors e seu baixo preço rapidamente fez com que o público pedisse por mais conteúdo em expansões. A primeira delas foi "Legacy of the Moonspell", lançada em 15 de dezembro de 2022, que oferece 8 novos personagens, 13 novas armas e fases 25 vezes maiores que as anteriores, com áreas para explorar.

Além dessa, uma segunda expansão deve chegar para o game. Ela foi anunciada recentemente e vai se chamar "Tides of the Foscari", com lançamento estimado para 13 de abril nos consoles Xbox, PC e dispositivos mobile.

6 de 11 Vampire Survivors teve sua segunda expansão Tides of the Foscari anunciada para 13 de abril de 2023 — Foto: Reprodução/Xbox Wire

A expansão promete trazer mais 8 personagens, 13 novas armas, 20 conquistas, 7 músicas e mais um estágio gigante, chamado "The Great Forest". Segundo a gerente de comunidade do game, Beth Molloy, a nova fase e a expansão serão inspiradas por contos de fada e folclore da Europa Ocidental, onde há sempre alertas sobre os perigos da floresta, infestada com criaturas mágicas. No meio de tudo isso, está a Foscari Academy, uma escola onde são treinados guerreiros, estudiosos e líderes do futuro.

Quantos personagens tem?

Atualmente,Vampire Survivors possui 41 personagens, entre heróis iniciais e sobreviventes desbloqueáveis durante o game. No início, o jogador tem apenas um personagem e uma fase para se aventurar, mas pode desbloquear mais guerreiros e novas áreas ao completar missões e resolver enigmas, que dão dicas de como encontrar outros caçadores de vampiros. Vale dizer que cada personagem possui armas próprias e peculiaridades que os tonam únicos.

7 de 11 Vampire Survivors possui uma grande quantidade de personagens para desbloquear, cada qual com suas próprias habilidades — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Dá pra matar a morte?

Em sua essência, Vampire Survivors é um game de sobrevivência, pois, após 30 minutos, a morte virá encerrar a partida independentemente do andamento. No entanto, é possível vencer a própria morte no jogo.

Nas primeiras versões do título, era preciso de muita sorte e praticamente algumas trapaças para isso. Porém, após atualizações, há um método próprio para conseguir a façanha. É preciso desbloquear uma área secreta, acessada ao sobreviver em Moongolow com um personagem comum (não secreto), e buscar um artefato chamado Yellow Sign, que permite enxergar itens escondidos.

8 de 11 Em Vampire Survivors a morte pode ser vencida e desbloqueada como um personagem secreto — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Equipado com o Yellow Sign, é possível ver 4 novos itens: o Silver Ring, o Gold Ring, o Metaglio Right e Metaglio Left. Ao pegar qualquer um desses, o jogador será perseguido por inimigos poderosos, os Atlanteans, e, para aumentar o desafio, o Golden Ring e o Metaglio Right deixam os inimigos mais fortes ao subirem de nível.

Se conseguir resistir e melhorar cada item, é possível criar um combo da arma Clock Lancet com Silver e Gold Ring para criar a poderosa Infinite Corridor. Além disso, dá para gerar a capa Crimson Shroud, que limita danos, ao combinar o acessório Laurel com os Metaglios Left e Right. Equipado com estes dois itens, é possível vencer a própria morte e desbloqueá-la como o personagem jogável Red Death.

Tem vampiros no jogo?

Uma piada recorrente em Vampire Survivors é que, na verdade, não há vampiros no jogo. Ao libertar personagens secretos dos caixões em que estão presos, jogadores encontrarão uma mensagem como: "Obrigado, mas o vampiro está em outro caixão".

A mensagem parece ser uma referência ao primeiro game de Super Mario Bros., no qual havia a icônica frase: "A princesa está em outro castelo". Usuários brincam em postagens no Steam que irão pedir reembolso pelo jogo devido a essa "propaganda enganosa".

9 de 11 Uma curiosidade em Vampire Survivors é que por enquanto o jogo possui um total de zero vampiros apesar do nome — Foto: Reprodução/poncle

É possível que, no futuro, o título receba um vampiro para ser o chefe final. Em uma descrição antiga do jogo, é mencionado que o vilão da história seria um maléfico personagem chamado Bisconte Draculó, uma clara alusão ao vampiro Conde Drácula. Esta descrição ainda existe no site oficial do game, mas não consta em materiais mais recentes, o que talvez signifique que não seja canônica para a versão final.

Referência a Mortal Kombat?

Um dos personagens mais difíceis de desbloquear em Vampire Survivors é Toastie, um fantasma cujo método de desbloqueio tem referências diretas a Mortal Kombat. Para liberá-lo, é preciso primeiro obter outro personagem, o fantasma Exdash.

Após consegui-lo, o jogador pode encontrar um enigma que diz algo como: "Dê um Gancho em uma Morte que não seja vermelha". Para isso, é preciso derrotar uma versão alternativa da morte, como a verde Stalker ou a azul Drowner.

10 de 11 Toastie é um personagem difícil de desbloquear porque só aparece por um instante no canto da tela ao eliminar uma morte do tipo Stalker ou Drowner — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

No exato momento em que o jogador conseguir derrotar uma dessas mortes, o fantasma Toastie aparecerá no canto inferior direito da tela. Se o jogador conseguir rapidamente pressionar Baixo + Enter ou Start, conseguirá desbloquear Toastie.

Essa é uma referência direta a Mortal Kombat 2, que ocasionalmente exibia uma imagem do designer de som Dan Forden no canto da tela, quando um gancho era executado. Da mesma forma, se o jogador conseguisse pressionar Baixo + Start no fliperama, podia enfrentar o ninja secreto Smoke.

O que tem no Bestiário?

Uma das adições mais interessantes em Vampire Survivors foi seu Bestiário. O item funciona como um guia, que fornece informações sobre os monstros do game, como fraquezas e dados sobre sua origem. O item, no entanto, também está repleto de passagens cômicas, escritas pela jornalista de games Stephanie Sterling.

11 de 11 O bestiário de Vampire Survivors oferece uma oportunidade de se aprofundar no mundo do jogo e conta com algumas passagens cômicas — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Algumas entradas engraçadas explicam como o povo lagarto tomou uma fábrica de laticínios no jogo por inveja da capacidade dos mamíferos de produzirem leite, mcomo pessoas comuns da floresta se transformaram em homens de lama por um "desentendimento cultural" ou como um camarão desejou muito ser um dragão e teve seu desejo atendido por uma entidade divina.