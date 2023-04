Veronica Mars: relembre série dos anos 2000, elenco e filme

Veronica Mars é uma série transmitida de 2004 a 2007. Criada e dirigida por Rob Thomas (IZombie), a trama, disponível no Amazon Prime Video e no HBO Max , apresenta o cotidiano de uma jovem que auxilia seu pai a solucionar mistérios na profissão de detetive particular. A atriz Kristen Bell está no papel principal, famosa por também protagonizar a comédia The Good Place . O seriado já passou por três grandes emissoras: a UPN, The CW e Hulu. No Brasil, foi transmitida no canal fechado TNT e no SBT.

12 anos após os últimos acontecimentos da trama, uma quarta temporada foi lançada em 2019. Se você gosta de produções criminais, mas com uma pitada de comédia, confira a seguir mais informações de Veronica Mars, como enredo, elenco e repercussão.

2 de 2 Kristen Bell é a protagonista em Veronica Mars — Foto: Reprodução/IMDb Kristen Bell é a protagonista em Veronica Mars — Foto: Reprodução/IMDb

Sinopse

Veronica Mars (Kristen Bell) é uma adolescente que está no ensino médio. Ao mesmo tempo que ela precisa lidar com os estudos e os dramas da sua fase, também ajuda seu pai Keith Mars (Enrico Colantoni) no trabalho de detetive particular da cidade. A história começa quando Veronica está afastada de todos os antigos amigos e seu ex-namorado Duncan Kane (Teddy Dunn). Isso por causa da morte da irmã dele, Lilly Kane (Amanda Seyfried), sua melhor amiga.

Seu assassinato tinha sido solucionado, porém o pai da protagonista suspeitava que a própria família Kane estaria envolvida no mistério. Essa desconfiança fez ele perder o cargo de detetive da cidade, mas Keith decide continuar com a investigação no sigilo.

Elenco

A série tem como protagonista Kristen Bell. Ela é famosa por atuar na recente série The Good Place (2020) e A Vizinha da Mulher na Janela (2022). Também ganhou destaque no cinema por dublar Frozen (2013) e ter atuado no filme Ressaca de Amor (2008). Percy Daggs III (The Guardian) também se destaca como melhor amigo de Veronica. Teddy Dunn (O Negócio é Fofoca) e Jason Dohring (IZombie) compõem os homens do triângulo amoroso da principal, interpretando Duncan Kane e Logan Echolls respectivamente.

Também fazem parte do elenco Francis Capra (Free Willy 2), Enrico Colantoni (Flashpoint) e Tina Majorino (Greys Anatomy). A presença de Amanda Seyfried se estende durante toda a primeira temporada. Mais tarde, a atriz conquistou o cinema nos filmes Mamma Mia! (2008), Meninas Malvadas (2004) e Os Miseráveis (2012).

Repercussão

Sucesso entre o público jovem na época, Veronica Mars tem boa avaliação nos sites agregadores de crítica. No IMDb, a série alcançou a média 8,4/10, com 75 mil avaliações. Já no Rotten Tomatoes Veronica Mars teve 91% de aprovação da crítica e 78% da audiência. Segundo o consenso do site, a série "é voltada para adolescentes, mas sua escrita afiada, excelente atuação e enredo profundo criam um drama divertido e atraente para fãs de TV de todas as idades".

Trailers

Veronica Mars: O Filme

Após o fim da série em 2007, o elenco se reuniu produzir um filme em 2014 com a mesma direção. No longa, disponível no HBO Max, Veronica Mars reencontra pessoas do passado e volta a solucionar casos depois de 10 anos fora da área. Além de atuar, Bell também está na produção, junto com Dan Etheridge (Paixão Obsessiva) e Danielle Stokdyk.