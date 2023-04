Vinland Saga: conheça anime, personagens e onde assistir às temporadas

A segunda temporada do anime Vinland Saga está em alta no Crunchyroll e Netflix . A produção iniciada em 2019 teve novos capítulos disponíveis nas duas plataformas em janeiro desse ano. O enredo, que se passa durante as invasões vikings na Europa, é focado no crescimento de Thorfinn, um guerreiro que viu na infância o pai ser assassinado e cresce planejando uma vingança.

Na nova season, o estúdio responsável pela animação é o MAPPA, conhecido por obras como Attack on Titan (temporada final) e Chainsaw Man. Vinland Saga é uma adaptação do mangá do autor Makoto Yukimura, que escreveu e ilustrou a obra após uma longa pesquisa sobre a cultura nórdica. Se você ainda não conhece o anime e quer se aprofundar na história, acompanhe a seguir mais informações sobre enredo e repercussão da crítica.

Enredo de Vinland Saga

No ano 1013 depois de Cristo, o líder viking Thors Snorresson é morto pelo mercenário Askeladd em um ataque inesperado. Tudo isso é presenciado pelo garoto Thorfinn, que cresce sendo criado no grupo liderado pelo assassino de seu pai. O jovem então treina incessantemente para, um dia, matar Askeladd e partir para a Vinlândia, um território localizado na costa nordeste do Canadá.

Além do plano de vingança, Thorfinn participa de outros eventos aleatórios que integram a expansão nórdica pela Europa. Outro nome importante em sua jornada é o rei Canuto, regente da Dinamarca e da Inglaterra. Ele é inspirado em Canuto II, o Grande, personagem escandinavo histórico cujos descendentes foram responsáveis pela conquista normanda da Inglaterra.

Conheça os personagens principais de Vinland Saga e seus dubladores brasileiros

Lista de personagens principais Personagem Dubladores Thorfinn Thordarson Daniel Figueira e Vii Zedek (fase infantil) na Netflix, Alex Minei (Crunchyroll) Askeladd Leonardo Camillo (Netflix), Armando Tiraboschi (Crunchyroll) Canuto Lucas Gama (Netflix), Caio Santos (Crunchyroll) Einar Felipe Zilse (Netflix), Dado Monteiro (Crunchyroll) Thors Snorresson Francisco Júnior (Netflix), Garcia Júnior (Crunchyroll) Björn Gabriel Noya (Netflix) Ragnar Vanderlan Mendes (Netflix), Mauro Ramos (Crunchyroll) Lotta Bruna Quinto (Netflix), Mayara Stefane (Crunchyroll) Emma Cecília Lemes (Netflix), Amazyles de Almeida (Crunchyroll) Ketil Armando Tiraboschi (Netflix), Ênio Vivona (Crunchyroll)

Repercussão entre o público e crítica

No IMDb, Vinland Saga possui nota 8,8, com base em 47 mil votações. Nos portais especializados em anime, a primeira parte da segunda temporada recebeu nota 9/10 no site americano IGN, que já havia considerado a season de estreia como um dos melhores animes da década de 2010. O portal Anime News Network incluiu a série entre as melhores animações de 2019.

No quesito prêmios, Vinland Saga conquistou o prêmio de "Melhor Drama" na quarta edição do Crunchyroll's Anime Awards, realizado em fevereiro de 2020. O título ainda concorreu na categoria "Melhor Anime do Ano", mas perdeu para Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Em uma resenha do site Polygon, Vinland Saga foi comparada ao seriado Vikings, do canal History.

