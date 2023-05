1408: veja sinopse, elenco e trailer do filme disponível na Netflix

O filme 1408 está em alta no Top 10 da Netflix , com enredo baseado em um conto homônimo do mestre do terror Stephen King. Lançado em junho de 2007 e disponível também no Amazon Prime Video e Star+ , o suspense é estrelado por John Cussack (Alta Fidelidade) e Samuel L. Jackson (Invasão Secreta), além da direção de Mikael Håfström (O Ritual).

Um romancista cético em assuntos paranormais aceita o desafio de passar a noite em um quarto de hotel considerado assombrado. O conto de Stephen King que inspirou o filme pode ser lido na coletânea Tudo é Eventual, publicado no Brasil pela editora Suma. Para quem gosta de suspense psicológico e ainda não conferiu o longa, veja a seguir mais informações sobre elenco e enredo de 1408.

Samuel L. Jackson interpreta Gerald Olin, o gerente do hotel onde o protagonista Mike Enslin (Cusack) se hospeda

Enredo de 1408

Mike Enslin (Cusack) é um escritor de sucesso totalmente cético em relação a assuntos paranormais. Ele investiga supostos casos de assombrações e demais eventos similares para narrá-los em seus livros como fraudes. Até que um dia, ele é convidado a passar a noite no quarto 1408 do Dolphin Hotel, em Nova Iorque.

Segundo o gerente Gerald Olin (Jackson), o quarto é tão amaldiçoado que é a única parte de todo prédio a não ser ofertada para os clientes. Convencido de que se trata apenas de um blefe, Enslin aceita o desafio. Porém, uma série de eventos surreais ligados ao seu passado comprometem sua sanidade.

Uma vez dentro do quarto 1408, Enslin convive com situações surreais e fora de explicação

Elenco e equipe técnica

Além da dupla de protagonistas, o elenco do filme também conta com Mary McCormack (West Wing: Nos Bastidores do Poder) como Lily Enslin, Jasmine Jessica Anthony (Prenda-me Se for Capaz) como Katie Enslin, Len Cariou (Sweeney Todd: O Barbeiro Demoníaco da Rua Fleet) como o pai de Mike, Tony Shalhoub (Monk: Um Detetive Diferente) como Sam Farrell, Isiah Whitlock Jr. (Destacamento Blood) como o mecânico do hotel, entre outros.

O filme tem roteiro assinado por Matt Greenberg (Cemitério Maldito de 2019), Scott Alexander e Larry Karaszewski (os dois últimos roteiristas de O Povo contra Larry Flint).

Aos poucos, a sanidade de Mike vai sendo desgastada pelas situações inusitadas ocorridas dentro do quarto 1408

Repercussão entre público e crítica

O longa possui nota 6,8 no IMDb, baseado em 281 mil avaliações. No Metacritic, a avaliação da crítica rendeu o metascore de 64, enquanto entre o público a média foi 8.1. As aprovações no Rotten Tomatoes são de 79% (imprensa, selo "Fresco") e 61% (audiência). No consenso entre os especialistas neste último site, é declarado que "1408 é um genuíno thriller horripilante com um protagonismo forte de John Cusack".

Entre as notas positivas da imprensa, o The Washington Post parabenizou o trabalho do diretor sueco Mikael Håfström, afirmando que "cada ritmo do filme é dosado com significado, e nosso crescente medo chega a ser quase intolerável". O Entertainment Weekly definiu o longa como "um eficiente surto de Stephen King", relacionando o legado literário do autor com mais uma das adaptações de suas obras.

Já entre as resenhas medianas e negativas, o Film Threat lamentou que "1408 não é um ótimo filme, mas faz um trabalho adequado, apesar de suas falhas". Já o TV Guide Magazine comparou 1408 como "um conto de acampamento na fogueira que não sabe quando parar".

