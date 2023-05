2 Corações: conheça sinopse, elenco e trailer do filme com Jacob Elordi

O filme 2 Corações chegou ao catálogo da Netflix na última terça-feira (23) e já lidera o ranking de produções mais vistas do streaming nesta semana. Lançado em 2020, o romance é baseado na vida do jovem Christopher Gregory e no livro All My Tomorrows: A Story of Tragedy, Transplant and Hope, escrito pelo pai de Chris, Eric Gregory. Com direção de Lance Hool e estrelado por Jacob Elordi e Tiera Skovbye, a trama segue duas histórias de amor que se desenrolam em décadas e lugares diferentes, mas que se conectam de uma forma misteriosa.

Com um pouco mais de uma hora e meia de duração, o longa-metragem teve distribuição pela Freestyle Releasing e foi rodado durante a pandemia de Covid-19. Se você gosta de filmes com muito romance e um enredo repleto de fé, confira, a seguir, mais detalhes de 2 Corações, como sinopse, elenco e repercussão.

Longa de romance chamado 2 Corações é estrelado por Jacob Elordi e Tiera Skovbye — Foto: Divulgação/Freestyle Releasing

Enredo de 2 Corações

Na trama deste longa, duas histórias de amor paralelas se cruzam de forma misteriosa. De um lado, há Chris (Elordi), um jovem universitário que se apaixona perdidamente por sua colega de classe Sam (Skovbye). No outro há Jorge (Adan Canto), um rico empresário, que conhece Leslie (Radha Mitchell) durante um voo de avião. No entanto, esses dois casais, de diferentes décadas e lugares, têm suas histórias conectadas entre si por conta de uma conexão oculta e misteriosa logo após um evento inesperado do destino.

Elenco

Estrelado por Jacob Elordi (A Barraca do Beijo) no papel do protagonista Chris Gregory e Tiera Skovbye (Verão de '84) interpretando a jovem Samantha Peters, o elenco de 2 Corações ainda é formado por nomes como Adan Canto (X-Men: Dias de um Futuro Esquecido) vivendo Jorge Bacardi e Radha Mitchell (Invasão à Londres) como Leslie Bacardi.

Além disso, também fazem parte do time de atuação Tahmoh Penikett (Supernatural), Kari Matchett (O Agente Noturno), Jordan Burtchett (Para Todos os Garotos que Já Amei), Anthony Konechny (A Casa do Silêncio), Steve Bacic (A Última Tempestade) e Ryan Jinn (A Little Daytime Drama).

Repercussão

O lançamento do filme 2 Corações ocorreu durante a pandemia de Covida-19 e a performance de sua bilheteria não foi boa, visto que o custo de produção foi de US$ 15 milhões e o de receita apenas de US$ 1,3 milhões. Além disso, a recepção do longa foi mediana em relação ao público, porém negativa para a crítica, como indicam os sites agregadores. No IMDb, por exemplo, o romance tem nota 6.3, com base em 7,4 mil considerações.

No Rotten Tomatoes, o trabalho de Lance Hool tem uma taxa de aprovação de apenas 17% e uma pontuação de 87% em relação à audiência. Segundo o consenso do site, "seu cenário pitoresco é tão agradável quanto suas nobres intenções, mas este melodrama melodioso prova que 2 Corações não são necessariamente melhores que do que um".