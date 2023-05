A Mãe do Ano: veja sinopse, elenco e trailer do filme da Netflix

1 de 2 O filme polonês A Mãe do Ano pode ser conferido na Netflix — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes O filme polonês A Mãe do Ano pode ser conferido na Netflix — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes

Enredo de A Mãe do Ano

Nina, uma agente da OTAN já aposentada, se vê obrigada a voltar à ativa quando Max, o filho que ela não teve a oportunidade de conhecer, é sequestrado por uma gangue de criminosos. Além de salvar a vida de seu primogênito, ela também quer a chance de dar a Max uma vida normal, com a mãe ao seu lado.

A trama mistura drama, suspense e ação eletrizante. Para Vikas Yadav, do site Midgard Times, o diretor do longa focou mais no desenvolvimento das cenas de impacto do que, necessariamente, na história que elas contam. "Rakowicz fez A Mão do Ano principalmente para nos impressionar com sequências de ação bem filmadas e bem coreografadas. E sim, ele nos impressiona com sucesso nesse departamento", escreveu.

Elenco e equipe técnica

O filme A Mãe do Ano é estrelado pela atriz polonesa Agnieszka Grochowska, conhecida por também ter contracenado no longa Crimes Ocultos. Além dela, o ator Szymon Wróblewski (Sem Deixar Rastros) também faz parte do elenco, interpretando o excêntrico Woltomierz. O responsável pela direção do thriller é o polonês Mateusz Rakowicz, mesmo diretor de O Rei das Fugas. Ele também divide o roteiro da produção com Lukasz M. Maciejewski.

Repercussão

Apesar do elogios direcionados as cenas de ação do longa, nos sites agregadores A Mão do Ano não tem um bom desempenho até o momento. No Rotten Tomatoes, o filme só conquistou a aprovação de 40% do público (baseada em menos de 50 avaliações). No IMDb, sua pontuação é 5,3.

Para Karina "ScreamQueen" Adelgaard, do site Heaven of Horror, o diretor Mateusz Rakowicz é muito criativo nos recursos usados na produção. "Tudo, desde os personagens muito peculiares e as cenas de luta criativas, funcionou para mim. Além disso, adorei como a personagem principal Nina é claramente marcada pelas muitas lutas. Isso apenas faz com que pareça realista - ao mesmo tempo em que é adequadamente exagerado", afirmou.

Já para Vikas Yadav, do site Midgard Times, o roteiro deixou a desejar. "A ação é excelente, mas a escrita é fraca aqui. (...) Se ao menos alguma dose de criatividade tivesse sido direcionada ao roteiro e se o enredo consistisse em ampla tensão e suspense, o filme teria sido maravilhoso", escreveu.