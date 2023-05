A Mãe: veja sinopse, elenco e trailer de filme de ação da Netflix

O filme A Mãe é o novo título de ação da Netflix . Lançado nesta sexta-feira (12), o longa é estrelado pela atriz e cantora Jennifer Lopez (Casamento Armado). No enredo, Lopez é uma mãe e assassina de aluguel que está na mira de criminosos. A produção da diretora Niki Caro (Terra Fria) ainda tem no elenco Gael García Bernal ( Lobisomem na Noite ) e Joseph Fiennes ( American Horror Story ). Se você é fã da "J Lo" e quer conferir mais um lançamento da cantora no audiovisual, veja mais informações a seguir.

2 de 4 Na trama, mãe e filha precisam fugir da caçada de dois criminosos — Foto: Divulgação/Netflix Na trama, mãe e filha precisam fugir da caçada de dois criminosos — Foto: Divulgação/Netflix

📝 Filmes em 4K: como manter a resolução ao transmitir do notebook para a TV? Veja no Fórum do TechTudo

Enredo de A Mãe

Jennifer Lopez é a mãe, cujo nome é um mistério na trama, que atua como assassina de aluguel. No passado, ela fez um acordo com o FBI para delatar os criminosos procurados Hector Álvarez (Benal) e Adrian Lovell (Fiennes), ambos traficantes de armas. Logo após o nascimento de sua filha, ela tem a notícia de que os dois estarão soltos.

Para protegê-la, a assassina então manda a bebê para os cuidados de William Cruise (Omari Hardwick), um agente do FBI. Doze anos se passam, mas Hector e Adrian não se esqueceram de quem fez a delação, o que aumenta o risco de vida para as duas.

3 de 4 O traficante de armas Adrian Lovell (Fiennes) é um dos criminosos que está na caçada pela mãe assassina de aluguel — Foto: Divulgação/Netflix O traficante de armas Adrian Lovell (Fiennes) é um dos criminosos que está na caçada pela mãe assassina de aluguel — Foto: Divulgação/Netflix

Elenco e equipe técnica

Além dos protagonistas, o elenco ainda é composto pelo ator e poeta Omari Hardwick (Army of the Dead), Lucy Paez (O Exorcismo de Carmen Farías) como Zoe, Paul Raci (O Som do Silêncio) como Jons, Jesse Garcia (Os Vingadores) como Tarantula, Yvonne Senat Jones (Ruthless) como Sonya, Edie Falco (A Terra do Sol) como Eleanor Williams, Michael Karl Richards (Mulheres Perigosas) como o pai adotivo de Zoe, entre outros.

Repercussão entre público e crítica

Até o momento, A Mãe possui nota 5,4 no IMDb, baseado na votação de 509 usuários. Nos agregadores de crítica, as avaliações têm sido medianas, como no caso do metascore 52 no Metacritic e aprovação de 41% da crítica no Rotten Tomatoes.

Entre as avaliações positivas, o Indiewire destacou que "se deixar de lado os mais profundos preconceitos, A Mãe poderá satisfazer até mesmo os fãs mais durões de ação, enquanto deixa a porta aberta para algumas novidades". O Collider observou que "A Mãe pode até parecer uma história difícil de acreditar, mas é Lopez quem a eleva para um nível de vigilância, sendo a atriz factível como uma mulher que se propõe a fazer qualquer coisa pela filha".

Nas resenhas medianas e negativas, o Guardian brincou com o tom genérico do roteiro ao escrever que "há um verdadeiro trabalho de filmagem com ChatGPT nesse thriller moroso da diretora Niki Caro". Já o San Francisco Chronicle observou que "sem a excitação e velocidade de um filme de ação, e muito menos sem a realidade de um drama, A Mãe consegue ser o pior dos dois mundos".

4 de 4 Mistura de drama e ação em A Mãe dividiu a crítica — Foto: Divulgação/Netflix Mistura de drama e ação em A Mãe dividiu a crítica — Foto: Divulgação/Netflix

Confira o trailer de A Mãe