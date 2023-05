Agente Infiltrado: veja sinopse, elenco e trailer do filme da Netflix

O filme Agente Infiltrado (AKA, no título original) chegou ao catálogo da Netflix na última sexta-feira (28) e já ocupa a primeira posição de longas mais vistos do streaming. Com direção de Morgan S. Dalibert (Bala Perdida), o projeto original da plataforma foi produzido pela Inoxy Films e Nolita. Estrelado por Alban Lenoir e Éric Cantona, a trama acompanha um agente infiltrado que, durante uma missão especial, acaba se envolvendo com um grupo de mafiosos franceses.

Com duas horas de duração, o longa-metragem é uma produção francesa cujo roteiro ficou nas mãos do próprio diretor em parceria com Lenoir. A inspiração para a obra cinematográfica vem de outros filmes, como A Bittersweet Life, de 2005, e a trilogia Jason Bourne, de Matt Damon. Se você gosta de suspenses policiais, confira mais detalhes de Agente Infiltrado a seguir.

2 de 2 Longa de drama policial é estrelado pelo ator francês Alban Lenoir — Foto: Divulgação/Netflix Longa de drama policial é estrelado pelo ator francês Alban Lenoir — Foto: Divulgação/Netflix

📝Onde assistir à segunda temporada de From? Veja no Fórum do TechTudo

Enredo de Agente Infiltrado

A história gira em torno do agente secreto Adam Franco (Lenoir), um profissional experiente que, ao aceitar sua próxima missão como infiltrado em um grupo de mafiosos franceses, deverá impedir um ataque terrorista. No entanto, o protagonista desse suspense policial se vê preso em um dilema moral quando Jonathan, um menino de oito anos filho do chefão da máfia, se envolve na situação perigosa.

Assim, essa inesperada amizade com o garoto poderá colocar todo o plano em risco, já que a relação pessoal se coloca na frente da profissional em uma trama repleta de reviravoltas e ação.

Elenco

Estrelado por Alban Lenoir (Os Camarões Brilhantes) no papel do protagonista Adam Franco e Éric Cantona (Recursos Desumanos) interpretando Victor Pastore, o elenco de Agente Infiltrado é composto por nomes como Thibault de Montalembert (Nada de Novo no Front) vivendo Kruger, Sveva Alviti (Amigos Para Sempre) dando vida à Natalya e Vincent Heneine (A Rebelião) como Cisko.

Além disso, também fazem parte do time de atuação Saïdou Camara (All the Way Up), Noé Chabbat (L'Île prisonnière), Lucille Guillaume (Sem Filtro), Kevin Layne (The Captains), Philippe Résimont (Mecânica das Sombras) e Nathalie Odzierejko (A Mansão).

Repercussão

Popular entre os assinantes da Netflix, Agente Infiltrado tem uma boa recepção entre o público. No site agregador IMDb, a produção francesa tem nota 6.7, com base em 2,1 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, o trabalho de Morgan S. Dalibert tem uma pontuação de 88% em relação à audiência. Ainda não há, no entanto, nota da crítica.

Em reviews de veículos internacionais, como o Decider, por exemplo, o jornalista John Serba tece críticas mistas sobre o projeto, afirmando que "Agente Infiltrado faz ação muito bem, mas drama não tão bem quanto poderia [...]. No entanto, é bom o suficiente em atuação e direção para agradar".

Por fim, Jordan Lyon, do But Why Tho?, traz um ponto de vista positivo sobre a obra cinematográfica, principalmente em relação ao desenvolvimento narrativo, que "com boas atuações de seu elenco, o filme conduz o público por uma violenta e sangrenta jornada de duas horas. A violência pode ser demais para alguns. No entanto, para os amantes da ação, ele será um longa que vale a pena visitar".

Confira o trailer oficial de Agente Infiltrado:

Assista: como mudar plano da Netflix