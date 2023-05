Aluguel de celular: sete coisas que você precisa saber sobre o serviço

Aluguel de celular é uma forma de contar com smartphones recentes a um custo total mais baixo do que o da compra do aparelho. Algumas empresas no Brasil oferecem a modalidade. É o caso de Allugator, Porto Seguro e Leapfone, por exemplo. Em geral, há opções de dispositivos novos e usados com possibilidade de pagamento mensal, como o aluguel de qualquer outro serviço, ou por uma taxa anual.

A maior parte dos sites focam o serviço de aluguel nos modelos mais avançados da Apple e da Samsung, como o iPhone 14 Pro e o Galaxy S23 Ultra. Atualmente, a Allugator, uma das empresas que realiza o serviço de aluguel, trabalha apenas com as versões 11, 12, 13 e 14 do iPhone. Já a Porto Seguro só oferta aparelhos da Samsung. No caso da Leapfone, há um leque de opções maiores, disponibilizando aparelhos de Apple, Samsung, Motorola e Xiaomi. A seguir, confira em detalhes como funciona o aluguel de celulares no Brasil.

1 de 7 iPhone 14 Pro é um dos modelos disponíveis para aluguel de celular — Foto: Thássius Veloso/TechTudo iPhone 14 Pro é um dos modelos disponíveis para aluguel de celular — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Como funciona aluguel de celular?

O aluguel de celular costuma funcionar de maneira simples, podendo ser efetivado pela internet. Ao acessar o site, o consumidor seleciona o smartphone que deseja, podendo ele ser novo ou usado. Sites como Porto Seguro, Leapfone e Allugator exigem o envio de documentos, a fim de realizar comprovações que garantam mais segurança para ambos os lados.

2 de 7 Postar foto de documentos pessoais pode facilitar o roubo de informações por criminosos — Foto: Reprodução/Foz da Serra Postar foto de documentos pessoais pode facilitar o roubo de informações por criminosos — Foto: Reprodução/Foz da Serra

Após a validação dos documentos, em alguns casos, o cliente deve selecionar um plano ou apenas realizar o pagamento do aparelho escolhido para o aluguel.

Quais modelos podem ser alugados?

3 de 7 Linha Galaxy S23 também costuma estar disponível no aluguel de celular — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Linha Galaxy S23 também costuma estar disponível no aluguel de celular — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Após a popularização da prática, o catálogo de aluguel cresceu bastante. A Leapfone trabalha com as linhas, M, A e S da Samsung. Nela, o consumidor pode alugar um Samsung Galaxy A12, por R$ 59 ao mês ou um Samsung Galaxy S22 Ultra 5G por R$ 479 ao mês, por exemplo. O cliente também encontra Motorola Moto G 60S, Xiaomi Poco X4 Pro e o iPhone 14, por exemplo.

Já o Tech Fácil, da Porto Seguro, só oferece aparelhos da Samsung. A Allugator, por sua vez, só oferta celulares da Apple, disponibilizando os celulares das linhas iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 e iPhone 14.

Por que alugar, e não comprar um celular?

Os motivos mais latentes que levam o consumidor a alugar um celular são estar na moda ou por uso profissional. Os amantes de tecnologia que não possuem muita renda para destinar a este setor muitas vezes recorrerem ao aluguel para ter o aparelho tão sonhado em mãos. Em contrapartida, os smartphones estão cada vez mais se tornando grandes aliados dos trabalhadores em certas profissões, seja para participar de reuniões sem que o celular trave ou esquente, ou para capturar boas fotos sem precisar de equipamentos mais caros como câmeras fotográficas.

Um celular que custa R$ 9.499, como o iPhone 14 Pro Max, pode ser alugado por R$ 362 ao mês, durante um ano. Caso o consumidor coloque os valores na balança, o aluguel custa menos da metade do aparelho e, após o fim do contrato de 12 meses, ele pode renovar, comprar ou até trocar por um modelo mais atual, já que as fabricantes estão sempre lançando novos aparelhos.

Quais são as desvantagens de alugar um celular?

Uma das desvantagens é que o consumidor fica restrito ao modelo disponível para aluguel. Alguns sites trabalham apenas com uma fabricante, outros ofertam só algumas linhas de uma determinada marca, diferentemente do que acontece quando se compra, em que o cliente tem uma imensidão de produtos à sua disposição.

4 de 7 Galaxy Z Fold 4 pode ser alugado — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy Z Fold 4 pode ser alugado — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Outra desvantagem muito apontada é o gasto alto durante um certo período, sem que o produto se torne realmente do consumidor. Algumas pessoas podem enxergar como um prejuízo financeiro, já que a comercialização de celulares no país se popularizou e as marcas oferecem diversos tipos de aparelhos, com valores mais acessíveis muitas vezes.

Assistência técnica para celulares alugados

5 de 7 Assistência técnica é oferecida na modalidade de aluguel de celular — Foto: Picture Alliance/Getty Images Assistência técnica é oferecida na modalidade de aluguel de celular — Foto: Picture Alliance/Getty Images

Falando sobre assistência técnica, o consumidor pode se considerar bem amparado pelas empresas. Quem escolhe realizar o aluguel pela Porto Seguro, por exemplo, conta com a assistência técnica oficial da Samsung e os aparelhos já chegam ao cliente com seguro. Além de danos físicos, o seguro cobre danos por água ou líquido, danos elétricos e subtração do produto.

Já a Allugator oferece assistência técnica pelo do WhatsApp. O cliente entra em contato e segue as instruções de mensagens automáticas ou pode escolher falar com um atendente. Ela também oferece proteção completa contra danos, furto qualificado e roubo, além de disponibilizar um aparelho reserva em caso de manutenção. O cliente também recebe capinha e película, para ajudar na proteção física do aparelho.

O que fazer em caso de roubo de um celular alugado?

6 de 7 Confira o que fazer caso o aparelho alugado seja roubado — Foto: Pond5 Confira o que fazer caso o aparelho alugado seja roubado — Foto: Pond5

Caso o celular seja roubado, as empresas trabalham com procedimentos parecidos. Para acionar o seguro da Porto Seguro, basta acessar o link no site oficial (celularporassinatura.portoseguro.com.br/loja/instrucoes-seguro.html), preencher um formulário, assinar e enviar juntamente com alguns documentos. Após isso, eles salientam que é obrigatório entrar em contato com a central de atendimento para confirmar o envio dos documentos. O cliente pode entrar em contato pelo telefone (11) 3004-9050 ou pelo WhatsApp.

Já a Allugator oferece a Proteção Allushield, que é válida apenas para ocorridos que aconteceram quando o aparelho estava em posse do usuário cadastrado no site. Nesta modalidade de proteção, o cliente pode escolher um aparelho igual ou similar em casos de roubo ou furto qualificado. Para receber o outro aparelho, o cliente deverá realizar o pagamento complementar de 25% do valor da assinatura original. O usuário também precisa enviar os seguintes dados para o atendimento: boletim de ocorrência, um vídeo descritivo do ocorrido narrado em primeira pessoa e o comprovante do bloqueio do IMEI.

A Leapfone conta a parceira Pitzi, que oferece proteção contra roubo, furto qualificado e quebra acidental. Para acionar o seguro, basta enviar um e-mail para suporte@leapfone.com.br, detalhando o ocorrido. Nos casos de roubo, é preciso enviar juntamente o boletim de ocorrência feito em até 48 horas após o acontecimento.

O que fazer após fim do período de aluguel do celular?

Uma dúvida recorrente é o que fazer após o fim do contrato. A Porto Seguro oferece ao cliente a opção de comprar o celular por até 40% do valor e parcelar em dez vezes sem juros ou devolvê-lo. O consumidor pode realizar este procedimento no próprio app da Porto.

7 de 7 Confira o que fazer após o fim do período de aluguel — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Confira o que fazer após o fim do período de aluguel — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Já na Allugator, além das opções citadas acima, o usuário também pode renovar a assinatura e continuar com o mesmo aparelho. É possível ainda efetuar a troca por um modelo mais atual ou simplesmente devolver o smartphone.

Na Leapfone, o usuário que completar 30 meses com o mesmo celular pode realizar a compra definitiva dele por um valor simbólico. Já após o período do contrato normal, de 12 meses, o cliente pode realizar a devolução do aparelho sem nenhum custo adicional.