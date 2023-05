Amanda the Adventurer: veja gameplay e requisitos do jogo de terror

Amanda the Adventurer é um jogo de terror independente sobre um desenho infantil fofo que esconde mensagens macabras e traz elementos de Escape Room. Desenvolvido pela MANGLEDmaw Games e publicado pela DreadXP, o game é contado em primeira pessoa através da protagonista Riley Park, que encontra fitas VHS com o desenho "Amanda the Adventurer". Após assisti-las, coisa estranhas começam a acontecer. O jogo está disponível para PC (via Steam ) por R$ 29,99 e tem localização para o português brasileiro.

1 de 3 Amanda the Adventurer é um jogo de terror sobre um desenho infantil que parece inocente, mas fica mais perturbador a cada episódio — Foto: Reprodução/Steam Amanda the Adventurer é um jogo de terror sobre um desenho infantil que parece inocente, mas fica mais perturbador a cada episódio — Foto: Reprodução/Steam

História

O começo de Amanda the Adventurer nos mostra Riley Park lendo uma carta de sua tia Kate, que faleceu e deixou para ela sua antiga casa. Em sua mensagem, ela alerta sua sobrinha sobre algo que ela precisa ver em seu sótão, mas avisa que não haverá mais volta depois de colocar a primeira fita no vídeo cassete. Então, Riley encontra a fita de um desenho animado chamado Amanda the Adventurer, que parece voltado para crianças bem novas. Ao lado de seu fiel companheiro, a ovelhinha Wooly, Amanda fala sobre coisas básicas, como cozinhar e enviar um cartão para um amigo de maneira simples.

No entanto, ocasionalmente surgem detalhes perturbadores e Amanda se mostra irritada quando não consegue o que quer, como se interagisse diretamente com o espectador. Ao redor do sótão, há diversos tipos de documentos como anotações e recortes de jornais que explicam mais sobre o que sua tia Kate fazia em suas horas vagas. Eles cobrem detalhes sobre quem era o criador de Amanda e como o desenho animado parece estranhamente relacionado a casos de desaparecimento de crianças.

2 de 3 Amanda sempre está ao lado de sua ovelha Wooly durante o jogo — Foto: Reprodução/Steam Amanda sempre está ao lado de sua ovelha Wooly durante o jogo — Foto: Reprodução/Steam

Gameplay

Amanda The Adventurer tem dois momentos distintos de gameplay, com Riley no sótão interagindo com elementos de quebra-cabeça, bem no estilo Escape Room, e assistindo os episódios do desenho em busca de pistas. Durante um capítulo, números ou mensagens escondidas podem ser usadas no sótão para liberar segredos ou novas fitas com mais episódios. Por várias vezes será preciso responder à Amanda na tela, mas em alguns casos o jogo "força" uma certa resposta, digitando algumas letras independente do que o jogador pressiona no teclado.

3 de 3 Entre um episódio e outro de Amanda the Adventurer, o usuário precisa resolver quebra-cabeças com pistas encontradas nos vídeos — Foto: Reprodução/Steam Entre um episódio e outro de Amanda the Adventurer, o usuário precisa resolver quebra-cabeças com pistas encontradas nos vídeos — Foto: Reprodução/Steam

Ao seguir todas as dicas das fitas, é possível chegar a um dos múltiplos finais da história. Porém, caso o jogador queira ver tudo que o game tem a oferecer, ele precisará também pensar fora da caixa. Algumas vezes será preciso contrariar Amanda ou as próprias dicas para encontrar fitas secretas com outras coisas além do desenho infantil, e que adicionam mais detalhes à história do jogo.

Requisitos mínimos para download

Amanda the Adventurer - Requisitos mínimos Requisitos mínimos Sistema operacional: Windows 7 ou mais recente Processador: Intel Dual Core ou AMD 2,0 GHz ou superior Memória RAM: 4 GB Placa de vídeo: Geforce GTX 470 ou série Radeon 6870 HD DirectX: 11 Armazenamento: 2 GB de espaço disponível