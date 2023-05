Amor Perfeito: conheça sinopse, elenco e onde ver resumos da novela

Amor Perfeito é a novela de época do horário das 18h. O folhetim da Rede Globo teve estreia no dia 20 de março deste ano e é transmitida tanto na televisão como no Globoplay , com os capítulos já disponíveis na plataforma. A trama se passa entre os anos de 1934 e 1942, tendo como ambientação a fictícia cidade de Águas de São Jacinto, no interior de Minas Gerais. Camila Queiroz (Verdades Secretas), Diogo Almeida (Brasil Imperial) e Levi Asaf (Esposa de Aluguel) protagonizam a novela.

O tema de abertura ficou a cargo da cantora Sandy, que reinterpretou a música "O Amor é um Ato Revolucionário", do cantor e compositor Chico César. A seguir, veja mais informações sobre enredo e elenco de Amor Perfeito.

2 de 4 O trio de atores Camila Queiroz, Diogo Almeida e Levi Asaf, protagonistas de Amor Perfeito — Foto: Divulgação/GShow O trio de atores Camila Queiroz, Diogo Almeida e Levi Asaf, protagonistas de Amor Perfeito — Foto: Divulgação/GShow

Enredo de Amor Perfeito

Durante a década de 1930, a estudante Maria Elisa Rubião, a Marê (Queiroz), se apaixona à primeira vista por Orlando (Diogo Almeida), um jovem formado em Medicina. Marê é uma jovem rica e que estuda Administração e Finanças. Sua paixão por Orlando tem um grande entrave: ela está noiva de Gaspar (Thiago Lacerda), o filho mais velho de Anselmo (Paulo Betti), o prefeito de Águas de São Jacinto, e da primeira-dama Cândida (Zezé Polessa).

Decidida a viver seu amor, ela foge para viver com Orlando e fica grávida do rapaz. Mas quando sua madrasta Gilda (Mariana Ximenes) assassinou de forma calculista seu pai, o empresário Leonel Rubião (Paulo Gorgulho), cai sobre a jovem a culpa pela morte. Marê é detida e tem o filho na prisão, para desconhecimento de Orlando, que acredita que foi abandonado pelo seu amor. Oito anos se passam e Marcelino (Levi Asaf), filho do casal, pode ser a esperança do reencontro entre os dois.

3 de 4 Marcelino, o garoto que nasceu da união entre Orlando e Marê na novela Amor Perfeito — Foto: Divulgação/GShow Marcelino, o garoto que nasceu da união entre Orlando e Marê na novela Amor Perfeito — Foto: Divulgação/GShow

Elenco e equipe técnica

O elenco de Amor Perfeito é diverso, com participação grandes nomes da teledramaturgia brasileira, como os atores Thiago Lacerda (O Tempo e o Vento), Isabel Fillardis (Depois do Universo) como Aparecida, Babu Santana (Tim Maia) como Frei Severo, Paulo Gorgulho (Todo Dia a Mesma Noite), Mariana Ximenes (Chocolate com Pimenta), Paulo Betti (O Outro Lado do Paraíso), Zezé Polessa (A Força do Querer), Juliana Alves (Salve-se Quem Puder) como Wanda, e mais.

Amor Perfeito tem criação e roteiro de Duca Rachid (Órfãos da Terra) e Júlio Fischer (Sol Nascente), com coautoria de Elísio Lopes Jr. (Dona Ivone Lara - O Musical). Inspirada no romance espanhol Marcelino Pão e Vinho, do autor José María Sánchez Silva (1911 - 2002), a história da novela optou por fazer mudanças no roteiro para se diferenciar da obra original, como inserir outras ordens religiosas cristãs na trama e focar no romance do casal Orlando e Marê.

4 de 4 Os autores Julio Fischer, Duca Rachid e Elísio Lopes Jr. junto com o diretor artístico André Câmara — Foto: Divulgação/GShow Os autores Julio Fischer, Duca Rachid e Elísio Lopes Jr. junto com o diretor artístico André Câmara — Foto: Divulgação/GShow

Na trilha sonora da novela, há canções dos artistas Milton Nascimento, Caetano Veloso, Anavitória, Ney Matogrosso, Negra Li, Roberto Carlos, Maria Bethânia, Paulinho Moska, Adriana Calcanhotto, Gilberto Gil, entre outros.

Repercussão entre a crítica

Nas resenhas de veículos nacionais, Amor Perfeito foi constantemente comparada à série Bridgerton, da showrunner americana Shonda Rhimes. O paralelo entre as duas, segundo as críticas, seria a inclusão de personagens negros em altos cargos de poder durante épocas onde a diversidade era nula. De acordo com Henrique Haddefinir, do site Omelete, Amor Perfeito "invocava os poderes de Shonda Rhimes".

A mesma comparação foi feita nos portais O Globo e Estadão, que destacaram o valor da diversidade na construção do enredo nas duas produções. Vinícius Nader, do blog Próximo Capítulo (do jornal Correio Braziliense) também elogiou a presença de personagens negros na trama, mas ressaltou que a novela "tem o desafio de desacelerar e de deixar as tramas evoluírem naturalmente". Resenha semelhante veio de Márcia Pereira, do site Notícias da TV, que criticou a "velocidade turbinada e cenas infantis" do folhetim.