Balança de bioimpedância Xiaomi é boa? Veja prós e contras do modelo

Indicada para o público fitness, a balança da Xiaomi pode ser usada tanto para pesar alimentos quanto para realizar a análise de bioimpedância elétrica e deve ser uma aliada no dia a dia, mas não substitui as consultas com profissionais da área da saúde. Confira, a seguir, a matéria que o TechTudo preparou com todos os prós e contras do produto e descubra se a balança de bioimpedância da Xiaomi é boa para você.

1 de 6 Balança da Xiaomi oferece até 13 parâmetros para medição corpórea — Foto: Divulgação/Xiaomi Balança da Xiaomi oferece até 13 parâmetros para medição corpórea — Foto: Divulgação/Xiaomi

Ficha técnica da balança de bioimpedância da Xiaomi

Nome do produto: Mi Body Composition Scale 2

Dimensões: 300 x 300 x 25 mm

Unidades de pesagem: Jin/kg/lb

Material externo: vidro reforçado e plástico ABS

Temperatura de funcionamento: de 0°C a 40°C

Peso: 1,7 kg

Faixa de medição: 100 g a 150 kg

Mínima divisão de escala: 50 g

Conexão: Bluetooth 5.0

Fonte de alimentação: quatro pilhas AAA de 1,5 V

Compatibilidade: dispositivos com Android 4.4/iOS 9.0 ou superior com Bluetooth 4.0 ou superior

Precisão da balança

2 de 6 Xiaomi afirma que a balança identifica até 50g de diferença no peso — Foto: Reprodução/Amazon Xiaomi afirma que a balança identifica até 50g de diferença no peso — Foto: Reprodução/Amazon

A Xiaomi é conhecida por unir produtos de ótima qualidade a baixos custos, e a balança Mi Body Composition Scale 2 não foge desse padrão. De acordo com a fabricante, o equipamento tem alta precisão na medição de qualquer informação corpórea, seja o IMC, a gordura visceral ou até mesmo a massa muscular.

Na ficha técnica do aparelho, a Xiaomi descreve que a balança é capaz de identificar pequenas alterações no peso, como até 50g. Contudo, o equipamento não substitui a avaliação de um profissional da área da saúde e deve ser usada como um complemento para os cuidados com o corpo.

Medições oferecidas pela balança

Opções não faltam na Mi Body Composition Scale 2, por isso, ela pode ser uma ótima alternativa para consumidores que procuram por equipamentos multifuncionais. O aparelho mede 13 parâmetros, entre eles o peso total, a gordura corpórea, a massa muscular, a gordura visceral e o metabolismo basal, sendo mais completo que muitos outros do segmento.

Além disso, a marca afirma que o produto pode ser usado também como balança de comida, já que é capaz de alternar entre a pesagem dinâmica, usada na bioimpedância, e a estática, que pode ser usada para objetos e alimentos. Com ampla faixa de medição, que vai de 100g a 150 Kg, o investimento no produto pode valer por dois para quem busca rastrear os efeitos de uma rotina de dietas e exercícios no corpo.

Informações mais subjetivas como peso ideal e pontuação de saúde também ficam disponíveis na balança de bioimpedância da marca. Esse pode ser um ótimo ponto para quem busca mudar de hábito e acompanhar as alterações a longo prazo.

Compatibilidade

3 de 6 Balança da Xiaomi funciona através do app Zepp Life — Foto: Reprodução/Amazon Balança da Xiaomi funciona através do app Zepp Life — Foto: Reprodução/Amazon

A compatibilidade da Mi Body Composition Scale 2 não é um problema para os compradores. Para usar a balança de bioimpedância da Xiaomi, os consumidores precisam baixar o aplicativo Zepp Life, o antigo Mi Fit. O app está disponível para os sistemas operacionais Android e iOS e pode ser baixado gratuitamente.

Usado também nos smartwatches e smartbands da marca, a conectividade com o app pode ser um diferencial para os fãs da Xiaomi, já que facilita a integração dos equipamentos e permite uma avaliação da saúde mais completa e dinâmica. Depois de adicionada a balança ao aplicativo, basta acessar o Zepp Life para ver os resultados da análise de bioimpedância elétrica realizada na medição.

É importante ressaltar que o app exige configurações mínimas para uso. Os consumidores donos de smartphones Android precisam verificar se o aparelho tem o sistema 4.4 ou superior. Para donos de iPhone, o sistema operacional deve ser a partir de 9.0 ou superior.

Conexão

4 de 6 O equipamento oferece bluetooth 5.0, que reduz o gasto de energia — Foto: Divulgação/Amazon O equipamento oferece bluetooth 5.0, que reduz o gasto de energia — Foto: Divulgação/Amazon

A balança da Xiaomi oferece apenas uma conexão, que é o Bluetooth 5.0. De acordo com a empresa, essa configuração é útil para reduzir a demanda energética do aparelho. Para usar a balança, é preciso pisar sobre ela para ligá-la, e em seguida realizar o pareamento com o smartphone.

Todavia, o aparelho não oferece conexão via Wi-Fi ou por meio de cabos, comum em muitas balanças concorrentes. Para pessoas que procuram mais de uma opção de conectividade, essa característica pode ser ruim. É importante avaliar com atenção se a configuração única atrapalha no uso do equipamento.

Bateria da balança

5 de 6 A balança da Xiaomi precisa de 4 pilhas AAA comuns para funcionar e garante até 12 meses de uso — Foto: Divulgação/Xiaomi A balança da Xiaomi precisa de 4 pilhas AAA comuns para funcionar e garante até 12 meses de uso — Foto: Divulgação/Xiaomi

O funcionamento da Mi Body Composition Scale 2 acontece por meio de 4 pilhas AAA comuns e a estimativa da fabricante é de que a carga dure até 12 meses em uso contínuo. De acordo com a Xiaomi, o Bluetooth 5.0, padrão moderno, mas já ultrapassado pelo Bluetooth 5.3, seria um dos principais motivos para a longevidade da bateria do aparelho.

Outra característica que ajuda na economia de energia é o sensor em formato de G presente na balança. Além de aumentar a precisão de todos os parâmetros medidos pelo aparelho, segundo a empresa ele também detecta quando o dispositivo está em uso e quando pode ser desligado, evitando que o equipamento gaste energia quando não é necessário.

Custo-benefício

6 de 6 Balança de bioimpedância da Xiaomi se destaca pela variedade de recursos e preço, mas modelo não é um dos mais precisos — Foto: Reprodução/Amazon Balança de bioimpedância da Xiaomi se destaca pela variedade de recursos e preço, mas modelo não é um dos mais precisos — Foto: Reprodução/Amazon

A balança de bioimpedância da Xiaomi custa em torno de R$ 144 na Amazon. Como o modelo oferece até 13 métricas distintas para que o consumidor meça e acompanhe, o aparelho tende a ter um bom custo-benefício para consumidores que pretendem acompanhar os seus resultados em casa em conjunto com as idas a um nutricionista.

No entanto, é importante ressaltar que balanças de bioimpedância que não contam com uma haste para as mãos — responsável por auxiliar a passagem da corrente elétrica que realiza a medição pela parte superior do corpo — tendem a ser menos precisas. Dessa forma, modelos como o da Xiaomi podem acabar informando mais sobre a parte inferior do corpo, produzindo dados incompletos sobre o peso corporal.

Para o uso doméstico, entretanto, a balança da Xiaomi pode ser útil para acompanhar as mudanças corporais, já que tem um valor muito mais em conta e apresenta diferentes métricas e funções. O importante é que o usuário tenha em mente que os resultados de uma balança não são vereditos absolutos sobre a saúde de uma pessoa.

Concorrentes

Existem outros modelos semelhantes ao da Xiaomi no mercado, inclusive com preços mais baixos, como uma versão da Multilaser, que custa R$ 97. Embora tenha também 13 parâmetros de medição, o produto não promete um consumo de energia tão otimizado quanto a Mi Body Composition Scale 2, mas também é um produto básico ideal para se ter em casa.

Para consumidores ou profissionais que buscam por um aparelho mais preciso e completo, uma boa opção é o modelo da RelaxMedic. O aparelho, que conta com a haste superior, apresenta oito sensores para a transmissão das correntes elétricas, quatro na base e dois na haste. Da mesma forma que a da Xiaomi, o modelo tem conexão Bluetooth, tem um app próprio e é alimentada por pilhas AAA. O produto pode ser encontrado por R$ 599 na Amazon.

Com informações de Xiaomi

