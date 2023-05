Black Knight: veja sinopse, elenco e trailer da série distópica da Netflix

Black Knight é a nova série distópica da Netflix, vindo da Coreia do Sul. A produção do diretor Cho Ui-seok (Golpe de Mestre) mostra a capital Seul devastada por conta da degradação do meio ambiente. A história é baseada em um webtoon (quadrinhos criados para a Internet) do autor Lee Yun-kyun. O maior destaque do show é cenário pós-apocalíptico realizado pelo Westworld, um dos principais estúdios de efeitos especiais no país asiático.