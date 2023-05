BLAST.tv Paris Major 2023: veja classificados e jogos do Legends Stage

O Legends Stage do BLAST.tv Paris Major 2023, torneio mundial de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) , acontece entre os dias 13 e 16 de maio. Essa é a segunda fase do Major e contará apenas com a FURIA representando o Brasil. No Challengers Stage, paiN Gaming e Fluxo tentaram avançar para o Legends, mas, infelizmente, ficaram pelo caminho. Agora, a batalha envolve as 16 melhores equipes do mundo buscando oito vagas no palco principal do Major, o Champions Stage, onde o título do último mundial de CS:GO será disputado.

Vale lembrar que você poderá assistir a todos os jogos do Legends Stage nos canais do streamer Alexandre "Gaules" Borba e de seus parceiros na plataforma Twitch e nos canais oficiais da BLAST na mesma plataforma e no YouTube. A seguir, confira todos os detalhes sobre o Legends Stage.

1 de 3 Legends Stage do BLAST.tv Paris Major 2023 acontece entre os dias 13 e 16 de maio — Foto: Divulgação/BLAST.tv Legends Stage do BLAST.tv Paris Major 2023 acontece entre os dias 13 e 16 de maio — Foto: Divulgação/BLAST.tv

Resultados do Challengers Stage

O Challengers Stage ocorreu entre os dias 8 e 11 de maio. Essa fase reuniu os 16 times com as menores seeds conquistadas após os torneios RMR nas Américas, Europa e Ásia-Pacífico. Entre os esquadrões, estavam os brasileiros paiN Gaming e Fluxo. Logo na primeira rodada, as duas equipes já tiveram que se enfrentar, e a paiN se saiu melhor no duelo. Após o revés, o Fluxo tentou se recuperar no Challengers Stage, mas foi eliminado após derrotas para Monte e Team Liquid. A paiN caiu para a FaZe Clan na segunda rodada, bateu a Complexity na rodada seguinte e perdeu para Apeks e Monte em duas oportunidades que teve para se classificar, dando adeus ao Major.

Com os resultados, esse será o segundo Major seguido em que o Brasil contará apenas com a FURIA no Legends Stage. Na tabela abaixo, você confere todos o resultado completo do Challengers Stage, com as campanhas de cada equipe, as classificadas e aquelas que deram adeus para Paris:

BLAST.tv Paris Major 2023 – Resultados do Challengers Stage Colocação Equipe Vitórias–Derrotas Situação 1° ENCE 3–0 Classificado para o Legends 2° G2 Esports 3–0 Classificado para o Legends 3° Apeks 3–1 Classificado para o Legends 4° FaZe Clan 3–1 Classificado para o Legends 5° Ninjas in Pyjamas 3–1 Classificado para o Legends 6° Monte 3–2 Classificado para o Legends 7° Team Liquid 3–2 Classificado para o Legends 8° GamerLegion 3–2 Classificado para o Legends 9° FORZE 2–3 Eliminado do Major 10° Grayhound 2–3 Eliminado do Major 11° paiN Gaming 2–3 Eliminado do Major 12° The MongolZ 1–3 Eliminado do Major 13° OG 1–3 Eliminado do Major 14° Complexity 1–3 Eliminado do Major 15° MOUZ 0–3 Eliminado do Major 16° Fluxo 0–3 Eliminado do Major

Equipes no Legends Stage

ENCE, G2 Esports, Apeks, FaZe Clan, Ninjas in Pyjamas, Monte, GamerLegion e Team Liquid foram os oito times que sobreviveram ao Challengers Stage e adquiriram as oito últimas vagas no Legends Stage. Entretando, a segunda fase do mundial já contava com oito equipes que se classificaram diretamente com base em suas colocações nos torneios RMR. Além da brasileira FURIA, já estavam no Legends Natus Vincere, 9INE, Fnatic, Heroic, Into The Breach, Team Vitality e Bad News Eagles.

2 de 3 FURIA é o Brasil no Legends Stage do BLAST.tv Paris Major 2023 — Foto: Divulgação/ESL FURIA é o Brasil no Legends Stage do BLAST.tv Paris Major 2023 — Foto: Divulgação/ESL

Formato do Legends Stage

Assim como foi no Challengers Stage, o formato suíço voltará a ser utilizado no Legends Stage. O objetivo novamente é chegar a três vitórias para se classificar e evitar de chegar a três derrotas, o que confirmará a eliminação. A disputa pelas oito vagas no Champions Stage começará na rodada de abertura com duelos entre equipes de maior seed contra equipes de menor seed. Os confrontos nas rodadas seguintes são definidos dependendo dos resultados da primeira rodada.

Vale ressaltar que os duelos só ocorrem entre times com as mesmas campanhas. Por exemplo: um time com uma vitória e uma derrota enfrentará outro time com os mesmos resultados na rodada em específico. Ao final do Legends Stage, as oito melhores equipes se classificarão para o Champions Stage, equivalente aos playoffs ou fase eliminatória. Lembrando que o Champions ocorre do dia 18 ao dia 21 de maio.

3 de 3 Atual vice-campeã mundial, Heroic está entre as favoritas a ficar com a taça em Paris — Foto: Divulgação/ESL Atual vice-campeã mundial, Heroic está entre as favoritas a ficar com a taça em Paris — Foto: Divulgação/ESL

Calendário do Legends Stage

Sábado, 13 de maio

6h30 – Natus Vincere x GamerLegion

6h30 – 9INE x Team Liquid

8h – FURIA x Monte

x Monte 8h – Fnatic x Ninjas in Pyjamas

9h30 – Heroic x FaZe Clan

9h30 – Into the Breach x Apeks

11h – Team Vitality x G2 Esports

11h – Bad News Eagles x ENCE

13h30 – MD1 entre times 1–0

13h30 – MD1 entre times 1–0

15h – MD1 entre times 1–0

15h – MD1 entre times 1–0

16h30 – MD1 entre times 0–1

16h30 – MD1 entre times 0–1

18h – MD1 entre times 0–1

18h – MD1 entre times 0–1

Domingo, 14 de maio

6h30 – MD1 entre times 1–1

6h30 – MD1 entre times 1–1

8h – MD1 entre times 1–1

8h – MD1 entre times 1–1

9h30 – MD3 entre times 2–0

9h30 – MD3 entre times 2–0

13h30 – MD3 entre times 0–2

13h30 – MD3 entre times 0–2

Segunda-feira, 15 de maio

6h30 – MD3 entre times 1–2

6h30 – MD3 entre times 1–2

10h30 – MD3 entre times 1–2

10h30 – MD3 entre times 1–2

14h30 – MD3 entre times 2–1

14h30 – MD3 entre times 2–1

Terça-feira, 16 de maio

6h30 – MD3 entre times 2–2

10h30 – MD3 entre times 2–2

14h30 – MD3 entre times 2–2