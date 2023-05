BLAST.tv Paris Major 2023: veja equipes, jogos e resultados dos playoffs

O BLAST.tv Paris Major 2023, torneio mundial de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) , está em sua fase decisiva, o Champions Stage. Oito equipes sobreviveram ao Legends Stage, realizado entre os dias 13 e 16 de maio, e batalharão pelo último título mundial de CS:GO. Assim como na fase anterior, a etapa será realizada na Accor Arena em Paris, França. Infelizmente, não há brasileiros entre os oito times na fase final do Major. A FURIA , última sobrevivente do Brasil na competição, decepcionou no Legends Stage e foi eliminada sem vitórias em sua campanha.

O Champions Stage começa já nesta quinta-feira (18) e ocorre até domingo (21), data da grande final. Você pode assistir os jogos nos canais do streamer Alexandre "Gaules" Borba e de seus parceiros na Twitch, além dos canais oficiais da BLAST na mesma plataforma e no YouTube. Veja, a seguir, todos os detalhes do Champions Stage.

Resultados do Legends Stage

A segunda fase do BLAST.tv Paris Major 2023 contou com momentos para serem esquecidos pelos brasileiros. Esperança de títulos para o Brasil, a FURIA chegou no torneio após realizar um bootcamp na Europa e tinha potencial para retornar ao Champions Stage, feito realizado em seus últimos torneios Major. Entretanto, a equipe de Kaike "KSCERATO" Cerato esteve irreconhecível no Legends Stage, sendo eliminada após derrotas para Monte, Ninjas in Pyjamas e G2 Esports. Com isso, o Brasil perdeu a última chance de levantar a taça de um Major de CS:GO novamente.

Quem representou bem a região das Américas foi a Team Liquid. O time de Jonathan "EliGE" Jablonowski derrotou 9INE e Natus Vincere nas primeiras rodadas, caiu para a Heroic em série classificatória, mas bateu a Into The Breach em sua segunda oportunidade de avançar para o Champions Stage. Os outros sete times na fase final representam a Europa. Eles são Heroic, Team Vitality, Monte, GamerLegion, FaZe Clan, Into The Breach e Apeks.

BLAST.tv Paris Major 2023 – Resultados do Legends Stage Colocação Equipe Vitórias–Derrotas Situação 1° Heroic 3–0 Classificado para o Champions 2° Team Vitality 3–0 Classificado para o Champions 3° Monte 3–1 Classificado para o Champions 4° Team Liquid 3–1 Classificado para o Champions 5° GamerLegion 3–1 Classificado para o Champions 6° Apeks 3–2 Classificado para o Champions 7° Into The Breach 3–2 Classificado para o Champions 8° FaZe Clan 3–2 Classificado para o Champions 9° Ninjas in Pyjamas 2–3 Eliminado do Major 10° Natus Vincere 2–3 Eliminado do Major 11° Fnatic 2–3 Eliminado do Major 12° ENCE 1–3 Eliminado do Major 13° Bad News Eagles 1–3 Eliminado do Major 14° G2 Esports 1–3 Eliminado do Major 15° 9INE 0–3 Eliminado do Major 16° FURIA 0–3 Eliminado do Major

Formato do Champions Stage

Enquanto o Challengers Stage e o Legends Stage ocorreram no formato suíço, o Champions Stage será organizado em um formato mais tradicional, o single elimination, popularmente chamado no Brasil como "mata-mata". Ou seja, se o time perder uma única série no Champions Stage, ele estará eliminado da competição. Como haverá oito times na fase decisiva, teremos quartas de final, semifinal e grande final.

A chave do Champions foi organizada com base nos resultados do Legends. Em resumo, aquelas com os melhores números da segunda fase irão encarar as equipes com as piores campanhas entre as oito classificadas. Vale lembrar que todos os confrontos, das quartas de final até a grande final, serão decididos em séries melhores de três partidas (MD3).

O último Major de CS:GO

O BLAST.tv Paris Major 2023 é o último Major de CS:GO. O mundial previsto para acontecer no segundo semestre foi cancelado pela Valve devido ao lançamento de Counter-Strike 2 (CS2), que ocorrerá durante o verão do hemisfério norte, equivalente ao inverno no Brasil. Também foi informado que o primeiro Major de CS2 será o PGL CS2 Major Copenhagen 2024, que será organizado entre os dias 17 e 31 de março de 2024. Por isso, o BLAST.tv Paris Major 2023 marca o fim de um ciclo e a última chance para os times levantarem uma taça de Major de CS:GO, antes de os torneios focarem na nova versão.

Calendário do Champions Stage

Quinta-feira, 18 de maio

10h – Heroic x FaZe Clan (Quartas de Final 1)

14h – Monte x GamerLegion (Quartas de Final 2)

Sexta-feira, 19 de maio

10h – Liquid x Apeks (Quartas de Final 3)

14h – Vitality x Into The Breach (Quartas de Final 4)

Sábado, 20 de maio

10h – Semifinal 1

14h – Semifinal 2

Domingo, 21 de maio

10h – Showmatch

12h – Grande Final