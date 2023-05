BLAST.tv Paris Major 2023: veja jogos de paiN e Fluxo no Challengers Stage

O BLAST.tv Paris Major 2023, campeonato mundial de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) , começa nesta segunda-feira (8) com o Challengers Stage. A primeira fase reúne as equipes que se classificaram com as menores seeds pelos torneios RMR das Américas, Europa e Ásia-Pacífico. O Brasil será representado por paiN Gaming e Fluxo, que se enfrentarão logo na primeira rodada. A brasileira FURIA também está no mundial, mas conquistou a classificação direta para a segunda fase, o Legends Stage, que começa no sábado (13).

A premiação total do último Major de CS:GO é de US$ 1,25 milhão (cerca de R$ 6,25 milhões). pARA assistir aos jogos ao vivo, basta acessar os canais oficiais de Alexandre "Gaules" Borba e de seus parceiros na plataforma Twitch. Confira, a seguir, todos os detalhes sobre o Challengers Stage do BLAST.tv Paris Major 2023.

1 de 3 BLAST.tv Paris Major 2023 será o último campeonato mundial de CS:GO — Foto: Divulgação/BLAST.tv BLAST.tv Paris Major 2023 será o último campeonato mundial de CS:GO — Foto: Divulgação/BLAST.tv

👉 Como instalar o game Counter-Strike? Descubra no Fórum do TechTudo

Equipes no Challengers Stage

Assim como nos últimos torneios de nível Major, os esquadrões classificados foram definidos com base nos resultados dos eventos "RMR". Essas classificatórias ocorreram nas regiões das Américas, Europa e Ásia-Pacífico durante o mês de abril. Por ter o melhor desempenho nos últimos mundiais, a Europa possuía o maior número de vagas disponíveis para o Major, sendo sete diretamente para o Legends.

A oitava e última vaga do Legends ficou para o RMR das Américas, conquistada pela FURIA após uma série na decisão contra a paiN Gaming, que se contentou com o Challengers Stage. Já o Fluxo ficou com a vaga após vitória na última rodada sobre a Paquetá Gaming. Ao todo, são 16 equipes presentes no Challengers Stage, todas disputando uma das oito vagas ainda disponíveis no Legends Stage. Na tabela abaixo, veja todos os times presentes na fase de abertura:

BLAST.tv Paris Major 2023 – Equipes no Challengers Stage RMR das Américas RMR da Europa RMR de Ásia-Pacífico paiN Gaming Monte Grayhound Gaming Fluxo GamerLegion The MongolZ Team Liquid Apeks - Complexity Gaming OG - - MOUZ - - G2 Esports - - forZe - - Ninjas in Pyjamas - - ENCE - - FaZe Clan -

Formato do Challengers Stage

O último Major de CS:GO seguirá as mesmas regras dos torneios mundiais passados. O Challengers Stage será realizado no formato suíço, que classifica as equipes que vencerem três partidas e elimina aquelas que forem derrotadas em três oportunidades. Os duelos iniciais foram definidos com base nas seeds alcançadas por cada time nos torneios RMR. Os outros confrontos são realizados entre times com as mesmas campanha. Por exemplo, um time com uma vitória e uma derrota enfrentará uma rival com os mesmos resultados.

Confrontos que valem a permanência ou a classificação serão decididos em séries melhores de três partidas (MD3), enquanto os demais duelos contarão com séries melhores de uma partida (MD1). No final do formato suíço, apenas oito times sobreviverão. Times com 3 vitórias e 0 derrotas ficarão em um posicionamento melhor no Legends Stage, enquanto aqueles com 3 vitórias 2 derrotas terão um caminho mais complicado na próxima fase.

2 de 3 paiN Gaming chegou à final do RMR das Américas, mas perdeu de 2–1 para a FURIA em série equilibrada na decisão e precisará passar pelo Challengers Stage — Foto: Divulgação/paiN Gaming Twitter paiN Gaming chegou à final do RMR das Américas, mas perdeu de 2–1 para a FURIA em série equilibrada na decisão e precisará passar pelo Challengers Stage — Foto: Divulgação/paiN Gaming Twitter

Legends e Champions Stage

Após o final do Challengers Stage, na quinta-feira (11), o BLAST.tv Paris Major 2023 entrará no Legends Stage, onde já estão FURIA, Natus Vincere, 9INE, Fnatic, Heroic, Into The Breach, Team Vitality e Bad News Eagles. Essa segunda fase acontece entre os dias 13 e 16 de maio e funcionará no mesmo formato do Challengers Stage.

Depois, as oito melhores colocadas no Legends avançarão para a última fase, o Champions Stage, também conhecido como playoffs. A fase ocorre entre os dias 18 e 21 de maio, e definirá o último campeão mundial da história do CS:GO, visto que o próximo Major já será realizado no Counter-Strike 2 (CS2).

3 de 3 FURIA ficou com a única vaga das Américas no Legends Stage — Foto: Divulgação/ESL FURIA ficou com a única vaga das Américas no Legends Stage — Foto: Divulgação/ESL

Premiação

A premiação total do BLAST.tv Paris Major 2023 é de US$ 1,25 milhão (cerca de R$ 6,25 milhões), a ser dividida entre todas as 24 participantes. Além disso, a campeã ficará com vagas diretas para a IEM Cologne 2023 e a BLAST Premier World Final. Veja, na tabela abaixo, como ficou a divisão:

BLAST.tv Paris Major 2023 – Premiação Colocação Premiação Vagas 1° US$ 500 mil (R$ 2,5 milhões) IEM Cologne 2023 e BLAST Premier World Final 2° US$ 170 mil (R$ 850 mil) - 3°–4 US$ 80 mil (R$ 400 mil) - 5°–8° US$ 45 mil (R$ 225 mil) - 9°–11° US$ 20 mil (R$ 100 mil) - 12°–14° US$ 20 mil (R$ 100 mil) - 15°–16° US$ 20 mil (R$ 100 mil) - 17°–19° US$ 10 mil (R$ 50 mil) - 20°–22° US$ 10 mil (R$ 50 mil) - 23°–24° US$ 10 mil (R$ 50 mil) -

Calendário do Challengers Stage

Segunda-feira, 8 de maio

6h30 – Monte x FaZe Clan

6h30 – paiN Gaming x Fluxo

x 8h – G2 Esports x TheMongolz

8h – GamerLegion x Complexity Gaming

9h30 – FORZE x Grayhound Gaming

9h30 – Apeks x Team Liquid

11h – Ninjas in Pyjamas x MOUZ

11h –OG x ENCE

13h30 – MD1 entre times 1–0

13h30 – MD1 entre times 1–0

15h – MD1 entre times 1–0

15h – MD1 entre times 1–0

16h30 – MD1 entre times 0–1

16h30 – MD1 entre times 0–1

18h – MD1 entre times 0–1

18h – MD1 entre times 0–1

Terça-feira, 9 de maio

6h30 – MD1 entre times 1–1

6h30 – MD1 entre times 1–1

8h – MD1 entre times 1–1

8h – MD1 entre times 1–1

9h30 – MD3 entre times 2–0

9h30 – MD3 entre times 2–0

13h30 – MD3 entre times 0–2

13h30 – MD3 entre times 0–2

Quarta-feira, 10 de maio

6h30 – MD3 entre times 1–2

6h30 – MD3 entre times 1–2

10h30 – MD3 entre times 1–2

10h30 – MD3 entre times 1–2

14h30 – MD3 entre times 2–1

14h30 – MD3 entre times 2–1

Quinta-feira, 11 de maio

6h30 – MD3 entre times 2–2

10h30 – MD3 entre times 2–2

14h30 – MD3 entre times 2–2