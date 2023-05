BLAST.tv Paris Major 2023: veja tabela e resultados do Challengers Stage

O Challengers Stage do BLAST.tv Paris Major 2023, o último torneio mundial de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) , acontece entre os dias 8 e 11 de maio. A primeira fase do Major conta com 16 equipes participantes, como as brasileiras paiN Gaming e Fluxo. O objetivo é conquistar uma das oito vagas disponíveis no Legends Stage, onde está a também brasileira FURIA e outras sete equipes que se classificaram antecipadamente. Tudo será definido no já tradicional formato suíço com uma bateria de séries melhores de uma partida (MD1) e melhores de três partidas (MD3) para definir as oito classificadas.

Você poderá acompanhar a todas as séries nos canais oficiais de Alexandre "Gaules" Borba e de seus parceiros na plataforma Twitch. A seguir, confira mais detalhes sobre o Challengers Stage, assim como os jogos e os resultados.

BLAST.tv Paris Major 2023 será o último do CS:GO devido à chegada do Counter-Strike 2

Sobre o Challengers Stage

Challengers Stage é o nome dado à primeira fase dos torneios mundiais organizados pela Valve. As equipes classificadas para essa fase são aquelas que sobreviveram aos torneios RMR. Com exceção da região de Ásia-Pacífico, Américas e Europa possuíam vagas para o Legends Stage, definidas no IEM Rio Major 2022. Havia apenas uma para as Américas, conquistada pela FURIA, e sete na região europeia. Somados aos 16 times da primeira fase, serão 24 participantes no BLAST.tv Paris Major 2023.

Estreantes no Major, paiN Gaming e Fluxo estarão ao lado de Monte, G2 Esports, GamerLegion, FORZE, Apeks, Ninjas in Pyjamas, OG, ENCE, MOUZ, Team Liquid, Grayhound Gaming, Complexity Gaming, The MongolZ e FaZe Clan. Curiosamente, a campeã do IEM Rio Major 2022 não se classificou para o Major em Paris. Apenas oito dessas 16 equipes conseguirão avançar para o Legends Stage, onde já estão FURIA, Natus Vincere, 9INE, Fnatic, Heroic, Into The Breach, Team Vitality e Bad News Eagles.

Estreantes em Majors, paiN e Fluxo tentarão se juntar à FURIA no Legends Stage

Calendário e resultados do Challengers Stage

O Challengers Stage será disputado no formato suíço, que classifica as equipes que chegarem a três vitórias e elimina aquelas com três derrotas. Por conta desse formato, apenas times com campanhas idênticas se enfrentam. Por exemplo: um time com duas vitórias e uma derrota enfrentará um adversário com os mesmos números. Lembrando que todos os duelos que valem a classificação ou a permanência no torneio serão disputados em séries melhores de três partidas (MD3). Os demais confrontos serão definidos em mapas únicos.

Vale destacar que, infelizmente para os brasileiros, haverá logo de cara o confronto entre paiN e Fluxo já no primeiro dia do mundial. A seguir, veja os jogos e resultados do Challengers Stage:

Segunda-feira, 8 de maio

6h30 – Monte x FaZe Clan (MD1)

6h30 – paiN Gaming x Fluxo (MD1)

8h – G2 Esports x The MongolZ (MD1)

8h – GamerLegion x Complexity (MD1)

9h30 – FORZE x Grayhound (MD1)

9h30 – Apeks x Team Liquid (MD1)

11h – Ninjas in Pyjamas x MOUZ (MD1)

11h – OG x ENCE (MD1)

13h30 – Duelo entre times 1–0 (MD1)

13h30 – Duelo entre times 1–0 (MD1)

15h – Duelo entre times 1–0 (MD1)

15h – Duelo entre times 1–0 (MD1)

16h30 – Duelo entre times 0–1 (MD1)

16h30 – Duelo entre times 0–1 (MD1)

18h – Duelo entre times 0–1 (MD1)

18h – Duelo entre times 0–1 (MD1)

Terça-feira, 9 de maio

6h30 – Duelo entre times 1–1 (MD1)

6h30 – Duelo entre times 1–1(MD1)

8h – Duelo entre times 1–1 (MD1)

8h – Duelo entre times 1–1 (MD1)

9h30 – Duelo classificatório entre times 2–0 (MD3)

9h30 – Duelo classificatório entre times 2–0 (MD3)

13h30 – Duelo eliminatório entre times 0–2 (MD3)

13h30 – Duelo eliminatório times 0–2 (MD3)

Quarta-feira, 10 de maio

6h30 – Duelo eliminatório entre times 1–2 (MD3)

6h30 – Duelo eliminatório entre times 1–2 (MD3)

10h30 – Duelo eliminatório entre times 1–2 (MD3)

10h30 – Duelo eliminatório entre times 1–2 (MD3)

14h30 – Duelo classificatório entre times 2–1 (MD3)

14h30 – Duelo classificatório entre times 2–1 (MD3)

Quinta-feira, 11 de maio

6h30 – Duelo classificatório entre times 2–2 (MD3)

10h30 – Duelo classificatório entre times 2–2 (MD3)

14h30 – Duelo classificatório entre times 2–2 (MD3)